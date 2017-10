Noticias del Meta, Octubre 03 de 2017

TITULARES

Después de 6 años de haber iniciado el contrato destinado a la optimización de la línea de aducción del Acueducto por Gravedad de Villavicencio, contratado en el gobierno departamental del arquitecto Darío Vásquez Sánchez entre EDESA y la Unión Temporal Bocatoma, empresa que abandonó las obras desde el año 2016, por fin se logró su liquidación por un monto superior a los 5 mil 300 millones de pesos a favor de EDESA y que incluyen los mil 300 millones de multa impuestas al contratista por incumplimiento de las pólizas. La liquidación se dio con la anuencia de la empresa aseguradora que será la encargada de cumplir el acta de terminación del millonario contrato el cual a la fecha tiene una ejecución del 93 por ciento de los 65 mil 921 millones de pesos de monto total. Liquidado el controvertido contrato, EDESA deberá garantizar la culminación de las obras las cuales las podrá contratar con un independiente o ejecutarlas directamente. En septiembre de este año la Contraloría General de la República advirtió que detectó hallazgos por 60 mil millones de pesos en ese mismo contrato suscrito por la Empresa de Servicios Públicos del Meta (Edesa S.A.) con la Unión Temporal Bocatoma el 28 de enero de 2011

La Agencia Nacional de Infraestructura le confirmó a la delegación del Meta que viajó a Bogotá a reunirse con el ministro del Transporte Germán Cardona, que contra-demandó a la empresa Vial de los Llanos por el supuesto incumplimiento en el contrato de concesión por 1.3 billones de pesos para la construcción de la fallida Malla Vial del Meta. El alcalde de Puerto López Víctor Bravo, quien asistió a la cita con la ANI y el Ministerio, dijo que el único dato nuevo que se trajo la delegación del Meta fue a la reunión, es que ahora no solo toca esperar que se resuelva la primera demanda que le interpuso la concesionaria a la Nación, si no la otra que la ANI también le instauró. Dijo el alcalde que esta nueva demanda hace pensar que no antes de marzo de 2018 se conocería un verdadero resultado del Tribunal de Arbitramento que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá. El alcalde de Puerto López dijo que el único anuncio que hizo el Ministerio es que en próximas semanas el nuevo ministro vendrá al Meta a contar más detalles de las dos demandas que hoy soporta el contrato de concesión de la anhelada Malla Vial del Meta

Luz Mery Venegas Criollo renunció de manera irrevocable al cargo de personera del municipio de Acacías Meta aduciendo razones personales para su salida del cargo. La personera renunció ante el alcalde Orlando Gutiérrez y notificó al Concejo de Acacías-Meta donde fue elegida en 2015. La profesional dice en su carta de renuncia que su salida real del cargo será a partir del 12 de octubre y pide que el Concejo haga la convocatoria pertinente para escoger su reemplazo

Dos aspirantes al Senado y cinco a la Cámara de Representantes son hasta ahora los inscritos en el directorio Departamental del Meta del partido Centro Democrático, donde para el Senado de la República piden aval la actual parlamentaria uribista Nora Tovar, quien ya se ganó ese derecho y Diana Benjumea quien fue candidata al Concejo de Villavicencio por esa colectividad. Los cinco llaneros que buscar aval del Centro Democrático para la Camara de Representantes son Fernando Sierra quien busca repetir, Andrés Holguín, Fredy Pérez, Aldemar Baquero y Ricardo Jaramillo. La decisión para Cámara la tomará la Junta Directiva en el Meta y en la Junta Nacional se definirán las aspiraciones al Senado

Migración Colombia se trasladó de la Regional que funcionaba en Villavicencio a la ciudad de Arauca, para mitigar el ingreso de forma masiva de ciudadanos venezolanos a otros departamento de la Orinoquia como el Meta según dijo Henry Torres, de Migración Colombia Regional Orinoquia

La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandes, informó a los usuarios que a partir de las 10 de la noche de mañana miércoles 4 de octubre y hasta las 4 de la mañana del día siguiente, se llevará a cabo cierre del tráfico vehicular por el túnel Renacer en la vía Bogotá Villavicencio en el tramo de doble calzada, debido a la realización del Primer Simulacro de Atención de Incendio y Evacuación

16 municipios del Meta sufrirán suspensión de energía eléctrica por parte de la Electrificadora este domingo 8 de Octubre con el fin de realizar trabajos de mitigación de riesgo sobre el corredor eléctrico Ocoa – Granada, así lo anunció Carlos Alfonso Rojas, gerente general de la entidad

Con el ánimo de dinamizar la economía de la región, varias instituciones se unirán para crear la agencia promotora de inversiones, entre ellos la Gobernación del Meta, Alcaldía de Villavicencio, ANDI y Cámara de Comercio las cuales permitirán tener un canal directo con inversionistas interesados en diferentes sectores de la economía local

Inician campaña para combatir flagelo del consumo de sustancias psicoactivas entre la juventud, luego de la aprobación de la ordenanza que promovió la diputada Edith Baquero

En septiembre 10 mujeres fueron protegidas por las autoridades y se evitaron agresiones físicas y verbales por parte de sus parejas sentimentales

DEPORTES

La División Mayor del Fútbol Colombiano decidió correr una semana la programación del Torneo Águila. Llaneros jugará el domingo 15 de octubre contra Orsomarso

La decisión se tomó para poner al día el campeonato que sufrió el aplazamiento de cuatro partidos de la fecha 13, debido al paro de pilotos de Avianca.

En consecuencia, el juego entre Llaneros Fútbol Club y Orsomarso que debía jugarse este domingo, se disputará el 15 de octubre en el estadio Manuel Calle Lombana.

Ante su similar de Vichada debutará el 10 de octubre la Selección Meta en el zonal del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Juvenil

Las metenses dirigidas por Diego Jassir Martínez buscará en el estadio Manuel Calle Lombana uno de los dos cupos que se dan hacia la semifinal del torneo interligas.

La Selección Meta rivalizará además frente a los equipos de Casanare, Huila, Nariño y Cundinamarca.

A Villavicencio regresará este martes el deportista Pedro Julio León, luego de conseguir dos títulos en Open Internacional de Tenis en Silla de Ruedas celebrado en Sao Paulo, Brasil

El competidor que desde hace varios años representa a la capital del país, logró el primer puesto en sencillos y de igual manera en dobles haciendo pareja con el también colombiano Giovanni Quitián.

Pedro Julio León se mostró complacido con la actuación en el evento donde buscaba sumar puntos en el ranking de la Federación Internacional de Tenis.

Luego de regresar se Turquía donde participó en una Copa Mundo de Natación con Aletas, retornó a entrenamientos el deportista Joseph Vera

El juvenil competidor que ocupó un cuarto puesto como su mejor figuración en la cuidad de Antalya, se alistará para el campeonato nacional interclubes de velocidad de natación con aletas.

En el evento con sede en Cartagena el 21 y 22 de octubre, Joseph Vera estará acompañado de cinco deportistas que integran también el Club Poseidón de la capital metense.