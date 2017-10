Noticias del Meta, Octubre 10 de 2017

TITULARES

En solo un 3 por ciento se proyecta el crecimiento económico del municipio de Villavicencio para 2018, cuando se mantendrá la recesión económica con un bajo crecimiento de un punto menos que el presupuestado para 2017. Pese a que el presupuesto del municipio para la próxima vigencia se aforó en 629 mil 103 millones de pesos, éste se presenta con un escenario ambicioso pensando en un recaudo fuerte que compense la alta deuda pública que se deberá asumir debido a los millonarios créditos que fueron aprobados por el Concejo para la vigencia 2018 con destino a los sectores de vías y vivienda. Los ingresos de la administración central se calculan en 625 mil 836 millones de pesos, de los cuales 205 mil millones corresponden a ingresos corrientes, 41 mil 924 millones a ingresos de capital y 378 mil millones de pesos a fondos especiales. Villavicencio por regalías petroleras pasó de recibir hace 8 años, 35 mil millones anuales a solo 2000 millones de pesos para 2017 y 2018, confirmó Doly Forero secretaria de Hacienda de la Alcaldía. La desaceleración económica del municipio de Villavicencio también se refleja en los restantes 28 municipios del Meta donde se sigue padeciendo por el millonario recorte de las regalías petroleras

Una comisión de Procuradores Delegados, de la ANLA, el ESMAD, de la Policía Nacional, Cormacarena, la Alcaldía de Guamal, Personería, líderes comunales y Ecopetrol se reunieron este lunes a revisar las denuncias de las comunidades sobre las irregularidades que generan las exploraciones de hidrocarburos en el pozo Trogón 1 en la vereda Pio XII de ese municipio, donde ya la Procuraduría abrió dos procesos disciplinarios en contra de quienes al parecer no han actuado de manera correcta y en protección de los derechos de las comunidades

Varios políticos reconocidos de la región, especialmente del Meta, acompañaron la posesión del nuevo ministro de agricultura Juan Guillermo Zuluaga, entre ellos el ex gobernador Darío Vásquez Sánchez y precandidato al Senado de la República por Cambio Radical quien en avioneta particular viajó a Uribe junto a la representante a la Cámara del partido de la U Lucy Contento y el ex candidato a la Alcaldía de Villavicencio Fernando Rivera Zaraza. También acompañaron la posesión del ex alcalde la senadora Maritza Martínez Aristizabal, el ex candidato a la Gobernación del Meta Luis Carlos Torres Rueda y el ex secretario Privado de Alan Jara Urzola, Carlos Osorio Monroy entre otros

En medio de la posesión del nuevo ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga, los arroceros de los Llanos le reiteraron al Gobierno Nacional que este jueves 12 de octubre saldrán a marchar en contra de los incumplimientos del ministro saliente Aurelio Iragorri y a exigir que los ayuden a salir de la crisis económica que enfrentan por los bajos precios, la falta de incentivos y las importaciones. Denuncian los arroceros que en el cultivo líder de los Llanos, la crisis no puede ser más grave, dado que pese a que se logró el autoabastecimiento luego de casi tres décadas, la respuesta del Gobierno Nacional fue otorgar incentivos insuficientes y a destiempo, sumado a los atropellos del monopolio molinero perpetrados en total impunidad. Aseguran los arroceros que el 15 de octubre próximo, está prevista y autorizada una nueva importación del cereal, así como febrero del año entrante, otra importación cercana a 100 mil toneladas, que agravará la crisis en el cultivo

Mañana miércoles sesionará la comisión V de la Cámara de Representantes en Granada Meta, sobre consecuencias medioambientales de la exploración y explotación petrolera en la región del Ariari donde el 22 de octubre se realizará la votación de la consulta popular para definir la suerte de la industria petrolera

En Villavicencio el director Nacional del IGAC Juan Antonio Nieto habló del conflicto limítrofe entre Meta, Guaviare y Caquetá y el papel que cumple esa entidad especialmente en la realización de estudios que se tienen hasta ahora para resolver este pleito. Reiteró el funcionario que la solución la deben dar a través de conciliación entre los tres departamentos

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de las 48 víctimas mortales que se registraron en accidentes de tránsito en Villavicencio entre enero y agosto del presente año, 32 fueron motociclistas; mientras que de los 370 lesionados en esas colisiones, 238 correspondieron a estos mismos actores viales. El informe del Observatorio, reveló también que después de los motociclistas, le siguen en víctimas fatales entre enero y agosto de 2017 los peatones con 7 casos, los usuarios de bicicleta con 4, pasajeros o acompañantes 2 casos, un conductor de carro y en otros dos casos no se obtuvo información

Mantenimiento y rehabilitación de puentes, diseño y pavimentación de vías, y adecuación de parques son algunas de las obras que iniciará la Alcaldía según confirmó Diana Carolina Vigoya secretaria de Infraestructura de Villavicencio, quien dijo que los contratos para la rehabilitación de nueve puentes peatonales y 51 parques en barrios y comunas del municipio ya se encuentran en proceso de legalización de interventoría. En la Oficina de Contratación Municipal se adelanta el proceso por cerca de 5 mil 500 millones de pesos, para asegurar los trabajos de pavimentación de varias vías en la capital del Meta

Actividad de protesta se cumplió en Villavicencio en apoyo al Paro Nacional de Trabajadores, por parte de los trabajadores de la USO en Pompeya donde también reclaman por irregularidades laborales

Del 23 al 27 de Octubre el distrito militar número 5 en Villavicencio realizará jornada para remisos mayores de 24 años quienes solo pagarán 111 mil pesos y se les entregará la libreta aseguró el Mayor Diego Tonguino comandante de esta unidad quien resaltó la significativa rebaja que pueden tener los remisos

Nicole Dayana Luna Oviedo de ocho años de edad y quien actualmente cursa el grado cuarto de primaria en la Institución Educativa Francisco Arango de Villavicencio, ocupó el primer puesto en la categoría básica del Concurso Nacional de Oratoria, que se realizó recientemente en el Congreso de la República

DEPORTES

La futbolista metense Laura Daniela Orozco Vidal fue convocada a la Selección Colombia Femenina Sub 17

Laura Pinto y Angie Daniela Mosquera ganaron para el Meta presea de bronce en la final nacional juvenil de los Juegos Supérate Intercolegiados

Equipos de ocho departamentos disputan desde este martes en Villavicencio el Primer Campeonato Nacional Interclubes de Fútbol Playa