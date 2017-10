Noticias del Meta, Octubre 13 de 2017

TITULARES

Hoy empezarán a protestar en la Empresa Electrificadora del Meta en contra de la creación de 40 cargos nuevos, que dejó aprobado el anterior gerente Jaime Rey con el aval de la junta directiva. La reestructuración que obliga la contratación de estos 40 nuevos cargos en la EMSA, viola la Convención Colectiva de Trabajo según el sindicato de la entidad, donde aseguran que solo obedece a puestos burocráticos, para cumplir compromisos políticos. De acuerdo a la Convención colectiva, la empresa tenía que instalar una mesa con el sindicato y no lo hizo dijo Arnulfo Mendoza presidente de SINTRAELECOL seccional Meta quien confirmó que desde hoy empezarán la protesta. También denunciarán que una empresa contratista que suministra las camionetas de la empresa lleva tres meses y no les han pagado a los propietarios de los vehículos, pese a que la EMSA está al día con la empresa contratista. La EMSA tiene nuevo gerente desde el 1 de agosto de 2017 en cabeza de Carlos Rojas quien llegó por designación directa del Ministerio de Minas y Energía

A partir de hoy se reintegra a su cargo como magistrado Joel Darío Trejos Londoño, quien renunció a su licencia no remunerada por tres meses que le había aprobado la Cortes Suprema de Justicia, para que resolviera la investigación penal en su contra ante el Tribunal Superior de Bogotá, por presuntos hechos de corrupción en la rama judicial del Meta. Trejos Londoño radicó esta semana ante la corte la carta de renuncia a su licencia y advirtió que a partir de hoy 13 de octubre retornará a su cargo de magistrado en el Tribunal Superior de Villavicencio donde lo reemplazó el magistrado Froylan Sanabria quien regresará a su jurisdicción

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – Acipet, interpuso una acción de tutela contra Consulta Popular del Municipio de Granada, confirmó Julio César Vera presidente de la agremiación. La acción de tutela fue interpuesta ante el Consejo de Estado, en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Meta que dio viabilidad a la Consulta Popular programada en este municipio del Meta para el próximo domingo 22 de octubre, cuando se decidirá la suerte de la industria petrolera en la región del Ariari. Quienes van a votar por el NO, desconocen que comprometen no solo la sostenibilidad fiscal del país, también, la prestación del servicio público de gas natural y del servicio de energía eléctrica, entre otros, pues una parte de la generación se realiza a partir del gas natural, cuya exploración y explotación están buscando suspender, aseguran en la agremiación de ingenieros de petróleos de Colombia

Fue nombrado el villavicense Octavio Tejeiro Duque como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El jurista llanero, quien ocupará este cargo luego de superar a todos los aspirantes que participaron en el concurso de méritos realizado con aspirantes de todo el país, se posesionará en Bogotá a finales del presente mes. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Superior de Villavicencio

Para el próximo 5 de diciembre quedó fijada la audiencia preparatoria en la que se decidirán todas las pruebas que van a ser debatidas en el juicio, que inició este miércoles 11 de octubre en contra de los cuatro ex funcionarios de la Gobernación del Meta por el escándalo de LlanoPetrol con la fallida refinería. En la cita de ayer quedó formulada la acusación y la entrega de todos los elementos materiales probatorios se verificará la próxima semana. Dentro de la audiencia de este miércoles la defensa en pleno de los cuatro ex funcionarios solicitaron al juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio que declarara la nulidad de lo actuado en Bogotá el 19 de mayo, cuando les impusieron medida de aseguramiento porque aparentemente no tener correspondencia jurisdiccional. Ante la petición el juez dijo que cualquier juzgado penal municipal en Colombia, tiene competencia para realizar control de garantías y negó la solicitud de nulidad de lo actuado en los juzgados de Paloquemao. La Fiscalía, entre tanto defendió la decisión de mantenerlos en la cárcel y leyó el escrito de acusación en contra de Jairo Ivan Frías Carreño, Ricardo Rodríguez Henao, Hernando Martínez Aguilera y Luz Estela Casasfranco

Echaron para a tras la propuesta de cambiarle la fecha de realización al Torneo Internacional del Joropo, tradicionalmente reconocida cada mitad de año. Tras hacer un análisis de las posibles fechas para cambiar el Torneo Internacional del Joropo y luego de consultar a gestores culturales y diversos folcloristas, la Gobernación del Meta se echó para tras su idea y decidió no cambiar el calendario en el que habitualmente se celebra esta tradicional fiesta de los llaneros. De esta manera se ratificó que entre el 28 de junio y el 2 de julio del 2018 se realizará la versión 50 del Torneo Internacional del Joropo en el parque Las Malocas. La controvertida propuesta había nacido para evitar los efectos de la temporada de lluvias sobre el reconocido torneo

Eduardo Zarate, ex director de COFREM tomó posesión como miembro del Consejo Superior Universitario de Unillanos en representación del Presidente de la República Juan Manuel Santos. El nuevo consejero llega con el respaldo político a nivel nacional de la Representante a la Cámara Lucy Contento

Con medidas especiales estará desde hoy la vía Bogotá – Villavicencio para atender a los miles de usuarios que circularán durante el puente festivo que tiene en el Meta varias actividades folclóricas. Durante la Operación Retorno del lunes 16 de octubre, la Policía de Tránsito y Transporte realizará el reversible en sentido Villavicencio – Bogotá a partir de las 2 y 30 de la tarde partiendo desde la intersección Fundadores hasta las 9 de la noche y para el sentido Bogotá – Villavicencio, el cierre de la vía en el kilómetro 0 será a partir de la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche

En el Meta la mayor movilización la realizaron los arroceros quienes denunciaron que el Gobierno Nacional no les cumplió con los incentivos y por el contrario si ha autorizado la importación de miles de toneladas del grano agravando la crisis. En el Meta las marchas dentro de la jornada nacional de protesta se desarrollaron en Villavicencio y Granada donde salieron profesores, estudiantes universitarios y los agricultores

A la cárcel de Villavicencio fueron enviados los cuatro hombres proxenetas, quienes fueron capturados en Villavicencio por el Gaula del Ejército y el CTI luego de investigarse que se dedicaba a conseguir niñas de 13 y 15 años para comercializarlas sexualmente confirmó Jairo Alejandro Fuentes Sandoval comandante de la Séptima Brigada del Ejército

Listas las medidas de seguridad para el Meta durante este fin de semana de festividades en varios municipios

DEPORTE

Libertad programó para mañana sábado a la 1 y 30 de la tarde en el Parque de La Vida el partido ante Alianza Petrolera por el Campeonato Nacional Interclubes de Fútbol Sub 17′

La serie por la cuarta fase del torneo organizado por la Difutbol está empatada pues el partido de ida terminó igualado a un tanto.

Una victoria por cualquier resultado dejará a los orientados por el técnico Juan Carlos Rodríguez clasificado entre los 16 mejores clubes de Colombia.

San Martín Beach Soccer del Meta buscará hoy vienes la cuarta victoria en el Campeonato Nacional Interclubes de Fútbol Playa

El quinteto dirigido por John Jairo Gómez que derrotó el jueves a El Dorado de Bogotá por 3 goles a 2, se enfrenta a las 4:00 de esta tarde a Carebbean Beach de Atlántico.

El polideportivo Milenio del barrio El Paraiso de Villavicencio alberga el torneo federativo para el que ya está clasificado a las finales el quinteto metense.

Llaneros Fútbol Club no ofrecerá mayores novedades en su nómina en el partido de este domingo frente a Orsomarso en Barranquilla

El equipo de Villavicencio alineará básicamente a los mismos jugadores con los que derrotó como visitante a Barranquilla Fútbol Club por 1 a 2 goles.

Para las 3 y 30 de la tarde está prevista la hora de inicio en el estadio Manuel Calle Lombana del encuentro por la fecha 15 del Torneo Águila donde es séptimo con 22 puntos.

Joseph Vera le dio al Meta la segunda medalla de plata en la final nacional de los Juegos Supérate Intercolegiados

En la competencia de 50 metros apnea el deportista del Colegio Juan Pablo II se ubicó en el segundo lugar en el comienzo de las pruebas de actividades subacuáticas.

Una medalla de oro y tres de bronce en boxeo, una de plata en fútbol femenino, una más en actividades subacuáticas, dos de bronce en lucha y otra en tenis de mesa, es la cosecha metense en la categoría juvenil de las justas estudiantiles.