Noticias del Meta, Octubre 24 de 2017

TITULARES

Por solicitud del consorcio iniciaron la liquidación del contrato número 197 de 2011 por 40,000 millones de pesos firmado entre el Departamento del Meta y el consorcio Hospital Departamental de Villavicencio para el diseño y construcción de la nueva sede del Hospital Departamental de Villavicencio y por el cual se dio un anticipo para diseños 1390 millones de pesos. El anunciado contrato solo avanzó en la elaboración de los diseños arquitectónicos los cuales fueron elaborados por el equipo del afamado arquitecto Giancarlo Mazzanti, quien recientemente se ganó un premio internacional por la construcción de la Clínica Santafé. El proyecto del nuevo hospital que se iba a construir en el lote del departamento ubicado en el sector de Bosques de Palmas en la vía a Catama, tenía según área diseñada 37 mil 800 metros cuadrados que se distribuirían en 5 pisos. La traba, a parte de los líos jurídicos que inicialmente tuvo la compra del lote, fue que la Gobernación del Meta nunca cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud como el estudio de redes del hospital, el estudio de redes del departamento, el plan bienal de obras médicas y la factibilidad y sostenibilidad por parte del hospital departamental de Villavicencio. Por estos incumplimientos el Ministerio de Salud no aprobó el proyecto final. La mayor razón que dio la Gobernación del Meta es que no hay plata para sacar adelante la moderna obra, la cual debía comprometer una inversión superior a los 200 mil millones de pesos, pese a que el antiguo edificio don funciona el hospital en la Azotea no cumple con la norma de sismo resistencia ni tiene la capacidad para la región que cubre. Los 38.610 millones restantes del contrato que será liquidado se encuentran consignados en las cuentas de la Gobernación del Meta confirmó el consorcio Hospital Departamental de Villavicencio.

Hoy la Superintendencia de Salud notificará al Departamento del Meta sobre la continuidad de la intervención en el Hospital Departamental de Villavicencio, la cual cumple 2 años este 27 de octubre. El secretario de Salud Ovidio Cruz dijo que la Gobernación del Meta aun no tiene la notificación de la Súper Salud pero que varias de las razones por las que no se recibiría el Hospital es la difícil situación financiera que aun enfrenta y que fue una de las razones por las que el Gobierno Nacional decidió intervenirlo en 2015

Para el 26 de noviembre fue aprobada por la Alcaldía de La Macarena, la fecha de la votación de la consulta popular que definirá si o no aceptan la presencia de la industria petrolera en ese municipio del sur del Meta. Delio Franco presidente de ASOJUNTAS de La Macarena dijo que pese a la negativa del Gobierno Nacional a financiar las consultas populares en su municipio saldrán a votar el 26 de noviembre. Desde ya empezaron a buscar la financiación para coordinar la logística con la Registraduría del Estado Civil

El magistrado Froilán Sanabria del Tribunal Superior de Villavicencio será el encargado por reparto de estudiar la acción de tutela que interpuso el abogado Edgar Ardila en contra del fallo del juzgado segundo Penal que ratificó el incidente de desacato y ordenó 5 días de arresto en contra de la gerente de la ESE Municipal Luz Miriam Lema y de la presidenta de la junta de esa empresa Doly Forero. El magistrado deberá en los siguientes 10 días hábiles que resolver una solicitud de medida cautelar que pide suspender los efectos del disidente mientras se falla de fondo la tutela que reclama violación al debido proceso porque aseguran que la gerencia de la ESE si ha intentado terminar el concurso de méritos para la designación de gerente titular

Por incumplimiento de sus deberes, la Procuraduría Provincial de Villavicencio convocó para hoy a audiencia a Javier Eduardo Carvajal Pinzón, personero municipal de Puerto Lleras, Meta, entre el 2012 y el 2015 y reelegido para el actual periodo

Cinco municipios del Meta presentaron proyectos al Mega Ocad convocado para el próximo viernes. Proyectos por un total de 40.699 millones de pesos fueron presentados por Cabuyaro, El Dorado, Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio al Mega Ocad que se hará este viernes en el hotel Estelar de la capital del Meta, con la presencia del presidente Juan Manuel Santos.

Cerrada nuevamente por derrumbes la antigua vía Bogotá – Villavicencio. El INVIAS aun no da hora de posible apertura porque llueve en tramo. La vía antigua entre Pipiral y Villavicencio está cerrada nuevamente por deslizamiento de tierra en el sector de Servitá. Los usuarios de transporte de carga pesada y los motociclistas fueron advertidos desde anoche para que se abstuvieran de usar ese tramo, el único que tienen autorizado para llegar o salir del Meta. Con obreros y maquinaria el INVÍAS está haciendo lo pertinente en la vía para remover la gran cantidad de material que cayó y que tapona las dos calzadas. Los habitantes de Servitá siguen protestando por los continuos derrumbes y la falta de acciones del INVÍAS y la Alcaldía de Villavicencio donde ya ordenaron el cierre de la escuela, según dice María Luz González presidente de los ediles del corregimiento dos

Estudiantes del Programada de Producción Agropecuaria de UNILLANOS entraron en Asamblea Permanente desde hoy porque el Ministerio de Educación no les ha dado una respuesta definitiva sobre el futuro su futuro académico dado que no fue renovado su registro calificado y porque las directivas de la Universidad de los Llanos han guardado silencio frente a su permanencia. El Programa de Producción Agropecuaria no se volverá a ofertar para los siguientes semestres para estudiantes nuevos

El VI Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que se cumplirá este miércoles 25 de octubre en todo el país bajo el liderazgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, contará con la participación 20 municipios del departamento del Meta

Muestras pedagógicas de música y artes plásticas se disfrutarán esta tarde en la Casa de la Cultura desde las tres de la tarde

Diana Guerra Directiva de la Junta Protectora de Animales de Villavicencio, confirmó que se está realizando la Semana Departamental por lo los Derechos de los Animales en Villavicencio del 25 al 29 de octubre en Villavicencio

DEPORTES

La metense Aura María Quiroga dijo que espera poder concentrarse días antes de la competencia en Cali, sede del tiro deportivo de los Juegos Bolivarianos

La villavicense señaló que confía en que se garantice el desplazamiento previo de los integrantes del seleccionado colombiano para entrenar y ponerse a punto de cara al evento.

Aura María Quiroga sostuvo que en sus planes está repetir o superar la marca de 550 puntos lograda en la modalidad de 3 por 20 en el campeonato centroamericano realizado en San Salvador.

Luego de ganar el título en la Copa Nacional de la Fe, regresó a Villavicencio el equipo de Curas Fútbol Club

El onceno conformado por sacerdotes representó a la Arquidiócesis de la capital del Meta en el campeonato disputado en Santa Marta.

Luego de varias ediciones de tomar parte en el certamen, Curas Fútbol Club logró el primer puesto al superar por lanzamientos desde el punto penal al equipo de Garzón, Huila, con el cual empató a un gol.

A Cuba viajará la entrenadora de natación del Meta, Sandra Benítez, para participar de un Congreso Internacional de Educación Fisca

La instructora y juez de la liga metense señaló que es una oportunidad de sumar importantes y valiosos conocimientos.

Sandra Benítez, además de haber formado deportistas durante largo tiempo, también ha ganado en natación para el Meta medallas en los Juegos Paranacionales y en campeonatos de paranatación.

Bryan Santiago Virguez le dio al Meta la primera satisfacción en el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje de Carreras

En Cartagena, capital de Bolívar, el metense se ubicó en la tercera posición en la competencia de 10 mil metros correspondiente a la categoría juvenil.

Al término de las primeras jornadas, disputada entre domingo y lunes, Antioquia está al frente del tablero general de medallería.

La Selección Meta debutó con triunfo la noche del lunes en el Tercer Campeonato Nacional de Futsal Sub 15

Los dirigidos por la dupla técnica integrada por Adolfo Conde y Román Bernal derrotaron a Vichada con marcador de 3 goles a 0.

El quinteto metense que este martes enfrenta a Quindío suma 3 puntos en el grupo A del torneo que se juega en el coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio.