Noticias del Meta, Octubre 25 de 2017

TITULARES

Hoy en Villavicencio en el Juzgado Sexto Penal Municipal, donde se realizará la diligencia para resolver la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, podría quedar en libertad el ex secretario de Planeación departamental Hernando Martínez Aguilera, quien está en la cárcel desde el 19 de mayo de 2017 por el escándalo de supuesta corrupción en Llanopetrol. El abogado del ex alcalde de Villavicencio Hernando Martínez Aguilera alegará ante el Juez que su apoderado puede quedar en libertad mientras se realiza el juicio que ya empezó y para el cual, la Fiscalía ya presentó todas sus pruebas. Ayer hubo diligencia de Sustitución de la medida de aseguramiento intramuros contra el ex secretario de Hacienda Jairo Iván Frías Carreño, por quien su defensa pide le den detención domiciliaria en Villavicencio mientras se desarrolla el juicio. Esa solicitud la resolverá el juez el próximo viernes confirmaron los abogados. Por su parte el abogado de la ex secretaria jurídica del Meta Luz Estela Casasfranco también solicitó sustitución de la medida intramuros pero esa diligencia será hasta el próximo mes de noviembre. Los cuatro ex funcionarios de la administración de Alan Jara Urzola le apuestan a estar libres mientras se desarrolla el juicio en el que esperan desmontar los delitos que les imputaron

Tres veces estará esta semana en el Meta el presidente de la República Juan Manuel Santos, quien llegará hoy al Castillo donde entregarán los títulos de propiedad de predios baldíos de la Nación que actualmente ocupan escuelas rurales en su momento golpeadas por el conflicto armado. Mañana estará en Guamal y el viernes en Villavicencio donde participará en el Mega Ocad con presencia de Alcaldes de los 29 municipios y de la Gobernadora Marcela Amaya a quien mañana se le acaba su periodo de vacaciones

Villavicencio lleva 16 años sin aplicar el código de sismo resistencia para la construcción de edificaciones, según denunció el ingeniero de minas con énfasis en geología Germán Ernesto Chicangana Montón, quien dijo que les corresponde a las autoridades como las Alcaldías, las Secretarías de Planeación y las Curadurías hacer cumplir las normas. Hoy en medio del Simulacro de Respuesta a Emergencia el experto habló del terremoto en Villavicencio en agosto de 1917 hace 100 años y de lo poco que hemos avanzado en materia de respuesta a cualquier emergencia en la ciudad. También confirmó que las fallas que rodean a Villavicencio están activas y sí pueden generan movimientos telúricos fuertes. Relacionó la juventud de la montaña por donde pasa la Vía Villavicencio Bogotá con los continuos derrumbes

Juan Guillermo Zuluaga ministro de Agricultura tuvo que ser atendido en pleno debate en la comisión quinta del Senado de la República por una presión fuerte que sintió en el ojo izquierdo. Aunque le recomendaron ir al médico de manera inmediata, el ex mandatario de Villavicencio continuó en el debate con un parche en su ojo

Fueron suspendidos temporalmente los términos de la convocatoria para la elección de secretaría general del Concejo de Villavicencio para 2018 debido a la consulta elevada por la entidad al Departamento Administrativo de la Función Pública, en atención a una reclamación hecha por parte de un aspirante inadmitido en el proceso

En desarrollo de operación coordinada que involucró la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía, se inmovilizaron 10 aeronaves, en aeródromos ubicados en área general de Villavicencio, donde se pudo establecer que algunas empresas de aviación incumplían con normas de Reglamento Aeronáutico Colombiano y resoluciones para el control de la aviación civil

Sigue cerrada la vía Bogotá Villavicencio en su tramo antiguo confirmó el Invías, entidad que asegura que siguen los derrumbes en Servitá

La Macarena y El Castillo listos para realizar sus consultas populares mineras el 26 de noviembre y el 3 de diciembre respectivamente confirmaron sus habitantes y alcaldes, quienes dijeron que desde ya empezaron a buscar la financiación

Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública del Concejo Municipal de Villavicencio comenzaron a sustentar las diferentes dependencias de la administración el presupuesto para la vigencia 2018, aforado en 629 mil millones de pesos

Para el próximo martes 31 de octubre fue reprogramada la entrega de 300 casas del proyecto La Madrid a familias vulnerables de Villavicencio, que recibirán las llaves de manos de la gobernadora Marcela Amaya y el alcalde Wilmar Barbosa

20 municipios, empresas y organismos de socorro se unirán hoy para realizar el simulacro de prevención de emergencias en el Meta

En la Asamblea del Meta condecoraron a los magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio Camilo Montoya y del Tribunal Administrativo del Meta Héctor Enrique Rey Moreno

Siguen en paro los estudiantes del Programa de Producción agropecuarias de la UNILLANOS, pese al esfuerzo de la administración por resolver sus dudas

Se acaba el tiempo para recibir beneficios por ponerse al día con el pago de impuestos en el Municipio de Villavicencio dijo el César Charry jefe de impuestos municipales

DEPORTES

La recuperación de José Cuenú se constituye en la novedad más importante de Llaneros Fútbol Club previo al juego contra Atlético de Cali

El atleta Henry Alfonso Vargas le entregó a la representación apoyada por Idermeta la primera medalla de oro en competencias para deportistas en situación de discapacidad en la final nacional de los Juegos Supérate Intercolegiados

Bryan Santiago Virguez ha logrado la mejor actuación hasta el momento en el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje de Carreras

La Selección Meta perdió la noche del martes ante Quindío por 1 a 5 goles en el Tercer Campeonato Nacional de Futsal Masculino Sub 15