Noticias del Meta, Octubre 27 de 2017

TITULARES

El Gobierno de los Estados Unidos también le canceló la visa al ex alcalde de Villavicencio y ex secretario de Planeación de la Gobernación del Meta Hernando Martínez Aguilera, quien está en la cárcel la Picota desde hace 5 meses por el escándalo de corrupción en LlanoPetrol. La cancelación de la visa la confirmó el abogado del ex funcionario Fredy Ordoñez dentro de la primera parte de la audiencia en la que se resuelve la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que mantiene en la cárcel a Martínez Aguilera. También dijo que el ex secretario ya no forma parte del gobierno departamental como Secretario de Víctimas cargo que ocupaba cuando fue capturado el 17 de mayo

El Tribunal Superior de Villavicencio decidió admitió la acción de tutela y aceptó suspender de manera provisional la orden de arresto contra la gerente de la ESE municipal Luz Miriam Lema y la presidenta de la junta de la empresa Doly Forero dentro del incidente de desacato que falló el juzgado segundo penal del circuito por las irregularidades cometidas en la elección en propiedad del gerente de esa empresa de Villavicencio. La próxima semana se conocerá el fallo de fondo de la acción de tutela que interpuso el apoderado de las dos implicadas Edgar Ardila Barbosa

A la una de la tarde arribará a Villavicencio el presidente de la República Juan Manuel Santos quien inicialmente participará en la inauguración de nuevas aulas en la escuela Manuela Beltrán del barrio Popular y de dos a 4 de la tarde presidirá el OCAD Llanos con la presencia de los siete gobernadores de la Orinoquia para aprobar proyectos por más de 134 mil millones de pesos y que se realizará en el hotel Estelar. Santos Calderón estuvo esta semana en el Meta en el municipio de El Castillo donde entregó títulos de propiedad a los alcaldes de varias localidades

A las 8 de la mañana llegará a COFREM parque de la Vida el ex presidente Álvaro Uribe Vélez con sus 5 precandidatos presidenciales a hablar de tierras y su distribución en la Orinoquia. El ex mandatario y más grande opositor del gobierno Nacional dejará que sus futuros elegidos expongan sus argumentos para definir la suerte de la propiedad de la tierra y la agricultura en los departamentos de la Orinoquia. Uribe Vélez estará en Villavicencio acompañado de Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque Márquez, Paloma Valencia Laserna, María del Rosario Guerra y Rafael Nieto Loaiza. En este encuentro presentará su ponencia Dignillanos a través de Ramiro Silva

Se agudiza la protesta en la Universidad de los Llanos que completa 5 días cerrada y con las actividades académicas suspendidas. A la protesta de los estudiantes de la licenciatura en Producción Agropecuaria se sumaron otros programas especialmente las ingenierías las cuales reclaman entre otros puntos irse a paro indefinido y que la Universidad salga de la interinidad en la que está y elija un rector en propiedad dado que el titular Jairo Ivan Frías Carreño lleva 5 meses en la cárcel por el escándalo de LlanoPetrol. Ante la exigencia de los estudiantes de que se elija un nuevo rector los integrantes del Consejo Superior salieron a aclarar y dijeron que mientras a Frías Carreño no sea condenado o declarado inocente se mantendrá el encargo del profesor Pablo Emilio Cruz y una nueva elección solo sería legal si la justicia declara culpable a Jairo Iván o de lo contrario solo hasta que termine su periodo el 31 de diciembre de 2018

Sujetos lanzaron un artefacto explosivo contra las instalaciones del CAI de la policía en el sector de la vía a Catama en Villavicencio, el cual cayó encima del techo y que según el reporte del coronel José Antonio González Fariñas comandante de la Policía Metropolitana no dejo víctimas mortales ni heridos solo pérdidas materiales. Dijo el oficial que pese a la reacción no se logró detectar a quienes lanzaron la granada de fragmentación y quienes se movilizaban en una motocicleta. Se iniciaron las averiguaciones para hallar a los delincuentes

Debido a los asesinatos de dos hombres y una mujer en el municipio de Mesetas, Consejo Extraordinario de Seguridad, ofreció una recompensa hasta de diez millones, para aquellas personas que den información que conduzca a la captura de los asesinos, dijo Gerardo León Mancera, secretario de Gobierno y Seguridad del Meta, quien indicó que en la reunión se concluyó que los homicidios no ocurrieron en el sector veredal de las FARC, sino en la zona rural Nueva Esperanza, y que las tres personas muertas eran campesinos de la región que tenían su finca y cultivaban café

Gerente General de Covioriente Óscar Hernández Gaona salió a responder las quejas de los usuarios del recorrido Villavicencio Restrepo, quienes reclaman por los traumatismos generados a los viajeros a la hora de pagar el peaje especialmente en horas de la mañana. Según el empresario los trancones se generan porque actualmente se realizan trabajos en el peaje de Puente Amarillo, con el fin de mejorar los tiempos de atención a los usuarios. Las adecuaciones al sistema en la estación de peaje implican cierres en el carril que se está trabajando, por lo cual agradece la comprensión y paciencia de los usuarios del corredor

El Departamento de la Prosperidad Social DPS entregó la obra “Mejoramiento y renovación urbana de la diagonal 13 en vías aledañas del municipio de Guamal en el Meta. Se construyeron 500 metros lineales de pavimentación en concreto rígido en el casco urbano donde todos los tramos cuentan con sardineles prefabricados, andenes en concreto estampado, bordillo, demarcación de la vía en pintura de tráfico pesado. Toda la vía debidamente señalizada. Esta vía comunica al barrio Las Ferias con el Centro y demás barrios del municipio de Guamal. La inversión superó los 2 mil 407 millones de pesos

Mañana será la última jornada de vacunación en Villavicencio confirmó la secretaría de Salud del municipio donde invitaron a las familias a salir a los puntos donde se suministrarán los biológicos que esta vez incluyó la vacunación de mascotas

Varios municipios del Meta tendrán suspensión del servicio de energía desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde periodo en el que se realizarán trabajos en el corredor Ocoa Granada, advirtió la EMSA

DEPORTES

La Selección Meta avanzó la noche del jueves a la semifinal del Campeonato Nacional de Futsal Masculino Sub 15

El equipo metense venció al representativo de la liga del Departamento del Huila con marcador de 3 goles a 0.

A las 3:00 de la tarde de este miércoles en el coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio el seleccionado de Valle del Cauca enfrentará a Guaviare y a las 4:30 Meta al equipo de Antioquia

A ocho medallas de oro llegó la representación apoyada por Idermeta en la final nacional de los Juegos Supérate Intercolegiados

Títulos que les valieron preseas doradas conquistaron en Palmira los taekwondistas Angi Carolina Moreno y Julián López estudiantes del Colegio Jorge Eliécer Gaitán del municipio de Puerto Gaitán.

Una cifra histórica de más de 35 medallas suma el deporte metense en la última fase de las competencias nacionales estudiantiles realizadas por Coldeportes.

Más de 150 pedalistas inician la tarde de este viernes la Primera Vuelta Ciclística Salinera con sede en Restrepo

La competencia organizada por Wilmer Romero y el Club Real Restrepo reunirá a ruteros pre infantiles, infantiles, prejuveniles y juveniles.

Un circuito de cinco y medio kilómetros por la vereda Caney Alto dará apertura al evento que congregará deportistas de distintos lugares del país.

A las 7:00 de la noche de este viernes comenzará el acto de entrega de 55 uniformes a niños de escuelas formativas de la Fundación Herol

La entidad social sin ánimo de lucro dirigida por el árbitro profesional Hervin Otero adelantará la actividad en el barrio Industrial de Villavicencio

El programa de formación deportiva auspiciado por benefactores a través del Plan Padrino tiene lugar en los barrios Industrial., Santa Fe y Guayabal.

Con la expectativa de salir ganador y garantizar su casilla en los cuartos de final del Torneo Águila, Llaneros Fútbol Club se dispone a recibir a Atlético de Cali

El juego de la décima sexta fecha iniciará a las 3:00 de la tarde del dominio, horario unificado por Dimayor y en el que se jugarán los seis encuentros de la jornada.

A excepción de lateral y volante Jesús Martínez, quien no puede ser alineado por cumplir una de tres fechas de suspensión, el cuadro llanerista cuenta con toda la nómina de jugadores disponible.