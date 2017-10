Noticias del Meta, Octubre 31 de 2017

TITULARES

Este jueves 2 de Noviembre a las 10 de la mañana en el despacho de la gobernadora Marcela Amaya García y en presencia del superintendente delegado para las medidas especiales del Ministerio de Salud Javier Villarreal, se entregará el acto administrativo que prorrogará hasta el mes de julio de 2018 después de la campaña política al Congreso y la Presidencia de la República, al Hospital Departamental de Villavicencio el cual está intervenido por la Superintendencia de Salud desde el 27 de octubre de 2015. El Gobierno Nacional decidió no devolverle el Hospital a la Gobernación del Meta ante las dificultades que aun enfrenta en materia financiara dado que aun no logra cumplir el plan de mejoramiento presentado por la gerencia interventora. La Súper Salud reconocerá que se ha avanzado en algunos aspectos pero aun la cartera por recuperar y la estabilidad económica del Hospital no se logra en un porcentaje satisfactoria. Fue petición de la Gobernadora del Meta que lo devolviera después de la campaña política

5 días como ministro delegatorio con funciones presidenciales está el ex alcalde de Villavicencio y hoy ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga Cardona quien fue dejado en reemplazo del presidente de la República Juan Manuel Santos quien está de gira por Canadá desde este domingo 29 de octubre. La palomita con funciones presidenciales a Zuluaga Cardona se le terminará mañana cuando el mandatario nacional retome su mandato en Colombia. Juan Guillermo Zuluaga aun no completa un mes en su nuevo cargo de ministro de Agricultura

Los dueños de las credenciales del Partido Alianza Verde en el Concejo de Villavicencio reaccionaron airados y en contra del fuerte comunicado que sacaron algunos directivos de ese partido en el Meta en el que aseguran que no es cierto que esa colectividad política le vaya a dar aval al precandidato a la Cámara Alejandro Vega Pérez y denuncian que han sido presionados por el grupo que respalda esa aspiración para que accedan a dar el respaldo al político, sobrino del ex representante a la Cámara por el Meta Jorge Carmelo Pérez. Reaccionó enfáticamente el concejal de Villavicencio Jorge Alejandro Hernández quien dijo que Nelson Vivas Mora, Alirio Félix y Wilson Balaguera no son los voceros oficiales del partido Alianza Verde ni los autorizados a emitir comunicados a nombre de esa colectividad, la cual aun no decide a quien avalará o respaldará al Congreso. Dijo que no es cierto que vayan a dar aval al precandidato a la Cámara Alejandro Vega Pérez. Agregó que pedirán al comité de Ética del partido a nivel nacional que sancione a quienes emitieron ese comunicado

Sigue cerrada la Universidad de los Llanos donde se reunió el Consejo Superior Universitario y acordó revisar de fondo cada una de las reclamaciones de los estudiantes que mantienen la protesta en el alma mater por más de 8 días ya. Dice en un comunicado el Consejo Superior que gestionará ante el Ministerio la respuesta sobre por qué le retiraron al programa Producción Agropecuaria el Registro de funcionamiento. También dicen que el diseño del presupuesto de la UNILLANOS se realizará con el acompañamiento de todos los sectores. Hoy los estudiantes decidirán si levantan el paro o siguen en protesta

Cambiaron la fecha del Plantón denominado “Para que No hayan más Casetas de Recaudo ilegales en Puente Amarillo”, el cual se realizarán habitantes de la vía a Restrepo el sábado 4 de noviembre a las 10 de la mañana, por considerar que las Casetas de Recaudo que están ubicadas en la vía Villavicencio – Restrepo – Cumaral, se consideran ilegales y que a su vez generan un impacto negativo socio-económico en la región, a los habitantes del sector y a los inversionistas. Exigirán que la concesionaria Covioriente entregue las explicaciones ante los múltiples reclamos de los afectados. La Alcaldía de Restrepo instaurará una acción popular en contra de la concesión y contra la ANI

En Villavicencio las autoridades no permitirán caravanas de motos y reforzarán la seguridad para celebración de fiesta de Halloween este 31 de octubre. “No vamos a permitir que los delincuentes intranquilicen a los ciudadanos. La comunidad puede tener la certeza que cuenta con el respaldo de todas sus autoridades”, afirmó el alcalde Wilmar Barbosa Rozo luego de los incidentes de la noche del domingo, cuando camuflados entre una de esas caravanas, unos sujetos en moto cometieron varios hurtos a ciudadanos en un establecimiento comercial del barrio Siete de Agosto en Villavicencio

ONG internacional advierte que disidencias de las Farc tienen cerca de mil hombres, 400 de los cuales estarían en el Frente Séptimo, cuya zona de injerencia es Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, suroriente del Meta y Caquetá. Gentil Duarte, identificado como uno de los líderes de las facciones disidentes, también ha sido crítico del acuerdo de paz y según las informaciones de los mismos habitantes, aún atiende personalmente a quienes intentan resolver problemas en sus comunidades

Los bomberos atendieron una emergencia en el centro de Villavicencio donde una persona amenazaba con prenderse fuego si lo desalojaban de un establecimiento comercial en la zona según confirmó el teniente Fernando Martínez

10 establecimientos comerciales afectados y 6 personas lesionadas por inhalación de humo dejó incendio en San José del Guaviare

Hasta el 24 de noviembre se recibirán las obras para participar en el concurso artístico Trazos de Vida, en el Instituto de Cultura del Meta

DEPORTES

El ciclista restrepense Fernando Orjuela Gutiérrez dijo que renovó su contrato para el 2018 con el equipo Manzana Postobon Team Continental

El pedalista fue objeto de un homenaje el pasado fin de semana en su municipio natal, al realizarse en su honor la Primera Vuelta Nacional Salinera.

Fernando Orjuela aseguró que aún no tiene claro cuál será el calendario de competencias que tendrá en Europa el equipo gaseosero al año entrante.

A entrenamientos regresa hoy martes Llaneros Fútbol Club con miras a preparar el partido frente a Deportes Quindío este domingo a las 3 de la tarde en el Macal

El equipo villavicense que disputará la llave C de los cuartos de final solo tiene como novedad el resentimiento físico padecido por el volante Mateo Trejos en el juego contra Atlético de Cali.

Llaneros Fútbol Club reinicia prácticas con la expectativa del posible retorno a la formación del defensor central José Cuenú quien ya está disponible para jugar, luego de superar una lesión.

El Gobierno Departamental e Idermeta preparan un homenaje a los deportistas ganadores de medallas en la final nacional de los Juegos Supérate Intercolegiados

La delegación que representó al deporte metense en el Valle del Cauca se ubicó décima primera con 9 preseas de oro, 10 de plata y 19 de bronce.

La actuación se convirtió en la mejor que ha alcanzado el Meta en la historia de las llamadas olimpiadas estudiantiles que anualmente realiza Coldeportes.