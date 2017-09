Noticias del Meta, Septiembre 05 de 2017

TITULARES

El Tribunal Administrativo del Meta suspendió provisionalmente la elección del Contralor Municipal de Villavicencio, realizada por el Concejo en marzo de este año y que escogió al abogado Edgar Ivan Balcazar, quien según la demanda estaría inhabilitado por haber ejercido funciones en la Contraloría del Meta pocos meses antes de su postulación y elección como contralor municipal. La decisión que fue tomada en las últimas horas se podrá apelar ante el Consejo de Estado, mientras la investigación de fondo continúa en el Tribunal Administrativo del Meta. Se resalta que en este caso el contralor elegido queda suspendido

Yamit Alvarez procurador regional del Meta confirmó que archivó la indagación preliminar contra 15 de los 19 concejales de Villavicencio denunciados por su colega Natalia Pineda porque presuntamente habían incurrido en irregularidades con la elección de contralor en 2016. Dijo el procurador que al existir un acuerdo que aprobó el Concejo con el cual se le dieron todas las facultades a la mesa directiva para contratar esa elección, los otros concejales quedaron libres de culpa. Los concejales beneficiados con el archivo del proceso son Carlos Julio Serrato, Oscar Alejo Cano, Yesid Morales Espitia, Alex Rincón Hernández, Daniel Murcia, Jorge Hernández, Mario Germán Rey, Carolina León, Walter Coock, Everardo Duque, Giovanny Beltrán, José Humberto Poveda, John Fredy González, Héctor Alfonso Cuéllar y Juan Felipe Harman. Siguen inhabilitados y destituidos en primera instancia Carlos Carreño, Darwin Castellanos y Fabián Bobadilla únicos responsables de las irregularidades denunciadas en la elección de contralor en 2016 y que también investiga la Fiscalía

El Tribunal Administrativo del Meta paró, de manera provisional, la audiencia de conciliación prevista para ayer lunes 4 de septiembre en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá por las obras de la Malla Vial del Meta, tras fallar una demanda interpuesta por cuatro habitantes de Acacías quienes reclamaron jurídicamente para que se les reconociera el derecho que tienen a hacerse parte del pleito. La demanda en el Tribunal pide que se liquide el contrato de concesión con la firma Vial de los Llanos y se busquen otras alternativas para construir las controvertidas obras de la malla vial del Meta contratadas por 1.3 billones de pesos

El Tribunal Administrativo del Meta falló demanda a favor del municipio de Puerto Rico Meta e impidió que la Alcaldía de esa localidad tuviera que asumir por su cuenta, el pago de los emolumentos mensuales del personero de esa localidad quien alegó que la administración debía asumir sus salarios sin afectar el monto total del presupuesto de la Personería. El abogado que apeló la petición del personero fue Edgar Ardila asesor del alcalde Puerto Rico Meta

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra de la Policía Nacional por los presuntos abusos cometidos y denunciados por los cocaleros de la vereda la Reserva en Puerto Rico Meta, donde en agosto de este año se registraron fuertes confrontaciones entre los uniformados de Antinarcóticos y los cultivadores de plantaciones de alucinógenos en el sur del Meta y el Guaviare

Sé que me están investigando porque la Fiscal ha pedido información y ha enviado comisiones a la Secretaría, dijo el ex secretario de Educación de Villavicencio Hernando Fontecha Menecez quien aseguró que si salida fue por cansancio y enfermedad debido a la presión y el estrés que se maneja en ese cargo. Dijo que pese a su renuncia su relación con el alcalde Wilmar Barbosa es la mejor. Dijo que hoy continuará el empalme con su reemplazo

El Centro de control de la Empresa Electrificadora del Meta EMSA confirmó que explotó un Transformador de Potencial y un Transformador de Corriente en la bahía de la línea de 115 kilovatios de la subestación Ocoa ubicada en Villavicencio, donde personal técnico sigue trabajando para restablecer el servicio de energía. Edwin Guzmán gerente de Distribución de la EMSA dijo que el apagón generalizado afectó varios municipios del sur del Meta entre ellos Granada, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Uribe, Mesetas y San Juan entre otros y los cuatro del Guaviare entre ellos San José, Miraflores, Calamar y El Retorno por esta explosión técnica en la subestación de Ocoa en Villavicencio. El funcionario de la EMSA dijo que se espera que en el transcurso de la mañana de este martes se restablezca el suministro de energía para esta región

En la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica de Villavicencio permanece hospitalizado el pastor Carlos Alberto Pimienta, quien según sus seguidores y familiares sufrió una recaída en los últimos meses de la enfermada que lo aqueja por la cuadriplejia que padece desde hace varios años. Su permanencia en la UCI es porque aun no se recupera de una recaída posterior a una nueva operación de emergencia desde hace 3 meses, confirmaron sus familiares. El pastor Carlos Alberto Pimienta es recordado por la fuerte reclamación jurídica que mantuvo en contra del ex diputado y ex gerente del IDM José Luis Silva acusado junto a otras personas de haberlo golpeado hasta dejarlo cuadripléjico en medio de un partido de fútbol en Villavicencio

Seis mil víctimas del conflicto colombiano se reunirán con el Papa Francisco este viernes en su visita a Villavicencio, donde sólo cuatro de ellas y procedentes del sur del país lograrán hablar con él sumo pontífice. El Papa santificará en esa plegaria por las víctimas, en el parque las Malocas, el Cristo de Bojayá símbolo de la cruenta violencia que padeció el país durante varias décadas Wilson Chavarro Secretario de Víctimas de la Gobernación

El arzobispo Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia celebró el nuevo acuerdo entre el ELN y el Gobierno Nacional que declaró el cese bilateral entre esa guerrilla y las fuerzas del estado, anunciado desde este lunes ECUADOR

DEPORTES

La Selección Meta perdió en su segunda presentación en la semifinal nacional de fútbol prejuvenil femenino

A la espera está la Liga de Atletismo del Meta de saber en definitiva cuántos deportistas obtendrán el derecho de estar en la final nacional de los Juegos Supérate Intercolegiados

Llaneros Fútbol Club ratificó su buena condición de visitante al empatar con Quindío en el estadio Centenario de Armenia