Noticias del Meta, Septiembre 22 de 2017

TITULARES

Con fecha de 21 de septiembre radicó la Fiscalía General de la Nación el escrito de acusación en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, en contra de Jairo Ivan Frías Carreño ex secretario de Hacienda, Hernando Martínez Aguilera ex director de Planeación departamental, Luz Estela Casasfranco ex secretaria Jurídica del Meta y Ricardo Rodríguez Henao ex gerente de Llanopetrol, por el escándalo de la inexistente refinería para el Meta. Asegura la defensa de los cuatro ex funcionarios hoy en la cárcel la Picota y el Buen Pastor en Bogotá, que el hecho de que el escrito de acusación haya sido radicado ante un juzgado de Villavicencio hace pensar que los imputados serán trasladados para centros penitenciarios de la zona para poder realizar las audiencias en las que deberán responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en relación con los estudios de factibilidad para la realización de la obra entre los años 2012 y 2015. Según la Fiscalía demostrará “la presunta participación de los procesados en los presuntos actos delictivos objeto de la investigación por los más de 18 mil millones de pesos que se habrían desviado en la ejecución del proyecto”.

El Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez encargó de la dirección seccional del Tolima al ex director del Meta Róbinson de Jesús Chaverra Tiptón, mientras se suple la vacante en ese departamento. En la resolución 2802 del 21 de septiembre el Fiscal general anuncia que Chaverra Tiptón es separado del cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Penales del circuito especializado de la dirección de Extinción de Dominio en el Meta. Róbinson Chaverra dejó su cargo luego de tres años ejerciendo como Director de la Fiscalía Seccional Meta y en su reemplazo llegó Isabel Cristina León quien ejercía como Directora de la Fiscalía en Vichada. Irá al Tolima tan pronto termine el empalme con la nueva directora

Hoy viernes 22 de septiembre estará en Villavicencio el senador y candidato del polo democrático alternativo a la presidencia de Colombia JORGE ROBLEDO CASTILLO, en el marco de su recorrido por el país proponiendo su programa de trabajo. El senador ROBLEDO se reunirá en el Meta con educadores, transportadores y productores agropecuarios en el ENCUENTRO POR LA VERDAD TOTAL en el parque la vida a la 1 de la tarde. También participará en el foro sobre DESARROLLO DE LA ALTILLANURA con candidatos presidenciales en el Gran Hotel a las 4 de la tarde. Robledo define su candidatura junto a la senadora Claudia López y Sergio Fajardo

El director nacional del IDEAM Omar franco vino a Villavicencio a anunciar el primer centro regional de pronósticos y alertas tempranas para crear la cultura del tiempo para la prevención. La Alcaldía y la Gobernación del Meta se unieron para financiar el convenio que permitirá la construcción del centro meteorológico para el Meta. También habló de la temporada de lluvias y advirtió que puede haber deslizamientos en varios municipios por las precipitaciones

Más de 809 millones de pesos a corte de septiembre de 2017, adeuda la mayoría de los 13 municipios operados por Edesa S.A ESP, por concepto de subsidios por la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1,2 y 3. Carlos Julio Gutiérrez Turriago, Director Comercial de la entidad, señaló que los municipios hoy descertificados por la Superintendencia de Servicios Públicos por no cumplir la Ley 1176 de 2007 y que ostentan mayor deuda con Edesa son: Cumaral con $ 341 millones; Fuentedeoro, con $ 81 millones; Puerto Concordia, $ 19 millones y Puerto Lleras con $ 13 millones

La Procuraduría Regional de Vichada abrió investigación disciplinaria contra dos directivos de la Nueva EPS en Vichada, por la aparente prestación deficiente de los servicios de salud en el departamento

En el barrio Acapulco de Villavicencio hoy realizarán una brigada de belleza donde atenderá gratis publico víctima del conflicto aseguran los habitantes del sector y organizadoras de la campaña

DEPORTES

Al ganar un tercer juego consecutivo, Llaneras Fútbol Club se mantuvo en la puja por el título del campeonato nacional federativo con sede en Bogotá

Las dirigidas por Diego Jassir Martínez derrotaron a Capital Soccer por 3 goles a 2 y acumularon 9 puntos que las tienen con opción de ser campeonas.

Llaneras enfrentará a Formas Intimas de Antioquia en el partido que podría darles el título en la unidad deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

Más de 300 taekwondistas disputarán desde el miércoles el Campeonato Regional Copa Ciudad de Villavicencio

Competidores de La Macarena, El Dorado, Restrepo, Puerto Gaitán, Cabuyaro, Puerto López, Acacías y de la capital del departamento se reunirán en el parque central del barrio La Esperanza.

El torneo al que fueron también invitados clubes de Casanare y Cundinamarca es puntuable en la clasificación de la cual saldrá la Selección Meta que asistirá al Ranking Nacional en Valledupar.

Con bajas sensibles por sanción de fecha que purgan y el retorno de José Hugo Palacios, que cumplió una jornada de penalización, Llaneros Fútbol Club se dispone a recibir Boyacá Chicó

Sustitutos que define el técnico Jairo Patiño reemplazarán a los titulares Jesús Martínez, Anderson Ángulo y John Velásquez.

El cuadro llanerista que suma 16 puntos y es octavo, está urgido de ganar este domingo en el estadio Manuel Calle Lombana.

En la prueba de 50 metros debutará este viernes el metense Joseph Vera en la Copa Mundo de Natación con Aletas que tiene lugar en Turquía

El juvenil deportista dijo desde la ciudad de Antalya sentirse motivado y que esperar dar lo mejor de su condición técnica en la competencia de la cual dijo es su «fuerte».

Josep Vera aseguró que en su presupuesto está luchar por ocupar lugares de honor en las tres pruebas donde enfrentará a destacados nadadores con aletas de los continentes.