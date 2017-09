Noticias del Meta, Septiembre 27 de 2017

TITULARES

Por un proceso penal distinto al adelantado por la Fiscalía dentro del programa Bolsillos de Cristal, el Juzgado Primero Penal de Circuito profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el ex Jefe de la Unidad de contracción de la alcaldía de Villavicencio, Juan Mario Flórez Salcedo y la ex funcionaria, Astrid Soraya Herrera Ariza. Los ex funcionarios de la Administración de Juan Guillermo Zuluaga en audiencia de este lunes 25 de septiembre quedaron afectados con casa por cárcel, luego de que se revocara la decisión del Juez de garantías quien no había accedido inicialmente a la petición de la Fiscal Décima de la Unidad de delitos contra la Administración Pública de enviarlos a la cárcel dentro de la investigación que se les adelanta por los delitos de peculado por apropiación de más de cien millones de pesos, por presuntamente desviar el combustible contratado para el parque automotor de la alcaldía, hacía vehículos particulares. La medida de aseguramiento también se impuso contra el contratista Gerardo Antonio Alvarado Parra, propietario de la Estación de Servicios con la que se firmó el contrato para el periodo 2012 – 2015 y la administradora Lina Melisa Hernández Bedoya. Los asegurados esperan a partir de ahora la radicación de acusación por parte de la Fiscalía y el inicio del juicio. Juan Mario Floréz junto a otros 5 ex funcionarios de la Alcaldía anterior, soportan otro proceso penal por un contrato de 3 mil 450 millones de pesos firmado en diciembre de 2012 con el consorcio Vial Villavicencio para la pavimentación de vías en el municipio. Ese proceso está pendiente de fecha de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento. Los delitos investigados son contrato sin cumplimiento de requisitos legales peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Presidente Juan Manuel Santos dará inicios de obras que potenciarán a Caño Cristales en la Macarena Meta como destino turístico de clase mundial. El mandatario inaugurará una de las rutas turística diseñadas en Caño Cristales donde se reconoce el interés que hay de todos los inversionistas en materia de turismo”, destacó el Mandatario. Este miércoles, Día Mundial del Turismo, el Presidente Juan Manuel Santos visitará esta reserva natural para dar inicio a las obras del centro multipropósito de senderos turísticos. “Caño Cristales, también conocido como ‘el río de los siete colores’ o ‘el río más hermoso del mundo’, es uno de los destinos turísticos que más viene creciendo como resultado del proceso de paz. De acuerdo con cifras de Cormacarena, durante el año anterior más de 16 mil turistas extranjeros y nacionales visitaron ese lugar, que es también uno de los 11 destinos marca país promocionado en más de 29 naciones, con lo que se convierte en uno de los sitios más codiciados por los turistas y el más visitado en el departamento del Meta

El alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa Rozo salió a responder por las reclamaciones que han hecho grupos de mujeres sobre algunos de sus secretarios de despacho por presunto coerción a sus subalternas y sobre las denuncias en contra del millonario déficit que tendría la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio

El gerente de la ESE Departamental Luis Ignacio Betancourt confirmó que los 17 gerentes de hospitales de primer nivel de igual número de municipios presentaron renuncia protocolaria ante su despacho para dejarlo libre a él y a la gobernadora Marcela Amaya García de revisar y evaluar sus gestiones antes de ratificarlos o removerlos de sus cargos. Dijo el gerente de la ESE que por ahora no se sabe cuántos de los 17 serían cambiados pero que sí están siendo sometidos a fuerte evaluación de su trabajo

Cuadros políticos y afines a la senadora Maritza Martínez del partido de la U, empezaron a recoger firmas para respaldara la campaña del ex vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras a nombre de Cambio Radical. En barrios de Villavicencio y en los municipios los afines a la actual parlamentaria llanera empezaron a recoger la rúbricas a favor del pre candidato presidencial

El 9 de octubre será la imputación de cargos contra el alcalde de Mapiripán Alexander Mejía Buitrago, el ex alcalde Jorge Ivan Duque y otras 18 personas por presunto manejo inadecuado de recursos públicos de ese municipio. En esa audiencia la Fiscalía pedirá la imposición de medida de aseguramiento contra los imputados

La Policía confirmó que frente a las instalaciones de la Cruz Roja sujetos que se movilizaban en motocicleta y con arma de fuego intimidaron a dos funcionarios y hurtaron 60 millones de pesos producto de la venta de fin de semana, según lo manifestado por los afectados quienes se dirigían a una entidad bancaria a consignar el dinero. Aun se desconoce el paradero de los ladrones

Un posible caso de complicidad entre funcionarios y delincuentes investigan las autoridades luego del hurto de 60 millones de pesos que se presentó a las afueras de la Cruz Roja en Villavicencio. Eduardo Rozo presidente de esta entidad en el departamento del Meta, aseguró que la modalidad de robo de esta gruesa suma de dinero causó mucha curiosidad pero que el caso ya está en mano de las autoridades pertinentes

Capturaron a ‘Juanito’, presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ en la región del Ariari, responsable de extorsiones y homicidios selectivos ocurridos en el sur del Meta y parte del Guaviare, entre estos la ola de homicidios perpetrada en los últimos días en los municipios de Granada y San Martín; siendo ubicado en desarrollo de la operación “Tormenta”, liderada por el Gaula del Departamento de Policía Meta

Ana María Rocha vocera de Parques Nacionales de Colombia confirmó la normaliza la actividad turística en la zona dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia y Cormacarena levantaron las restricciones de visitas de turistas a Caño Cristales en La Macarena Meta

DEPORTES

Kevin Alviz, de la liga del Meta, viajó la noche del martes a Santiago de Chile integrando la Selección Colombia que participará en los Juegos Suramericanos Juveniles

El competidor oriundo de Sucre y que está vinculado a la rectora metense del pugilismo subirá al ring en la división de 46 kilogramos.

Jairo Liévano Barrientos, técnico de la Liga de Boxeo del Meta, fue asignado por la Federación Colombiana de Boxeo como responsable del direccionamiento de los siete pugilistas nacionales que estarán en Santiago de Chile.

La Selección Meta define este miércoles la clasificación a la fase cruzada en las finales nacionales del Campeonato de Fútbol Masculino Sub 21

El representativo de la liga de este departamento que dirige Gustavo Ramírez Duarte se enfrenta en Bucaramanga a su similar de Risaralda.

Los metenses que son terceros en el cuadrangular con 3 puntos están necesitados de ganar y esperar el resultado de Valle del Cauca que con las mismas unidades se mide a Santander, líder con 6 puntos.

El ciclista metense Omar Alberto Mendoza partirá este miércoles en la décima primera posición del Clásico RCN

El pedalista del equipo Bicicletas Strongman está separado por 51 segundos del líder de la carrera, su compañero el ecuatoriano Jonathan Caicedo.

Omar Alberto Mendoza dijo que en su presupuesto sigue la lucha por el título y la búsqueda de la victoria en la contra reloj individual.