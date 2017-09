Noticias del Meta, Septiembre 28 de 2017

TITULARES

Concejales de Bogotá se enfrentan por la instalación de los peajes exprés en varios sectores de la ciudad, especialmente en la avenida Boyacá en la salida para Villavicencio capital del Meta. Mientras el concejal Daniel Palacios del Centro Democrático defiende con dureza la necesidad de implementar estos peajes para financiar con su recaudo otras obras que requiere la capital del país asegurando que el Plan de desarrollo autoriza peajes urbanos para financiar la construcción de nuevas vías, Por ejemplo para financiar la construcción de la ALO o de la Boyacá donde se ubicará el peaje hacía Villavicencio, Fernando Rojas experto en Movilidad y asesor del concejal Juan Carlos Flórez opositor de la iniciativa del alcalde Enrique Peñalosa, asevera que estas son decisiones excluyentes para los más pobres y para habitantes de otras regiones como el Meta. Los peajes pese a que están en el Plan de Desarrollo de Peñalosa aun no se implementa pero su anuncio levantó las voces de protesta en la región donde se anuncian reuniones en Bogotá con gobernantes y sectores productivos del Meta

Salió la providencia del Consejo Superior de la Judicatura con ponencia del magistrado Camilo Montoya y que confirmó la suspensión del magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta Cristian Pinzón investigado disciplinariamente por presuntos hechos de corrupción por los mal llevados casos disciplinarios en contra de jueces como Ronald Florian quien es investigado por haber dejado de manera irregular en Libertad a Alias Cesarín reconocido narcotraficante. A partir de ahora y después de la notificación al magistrado suspendido, será la Cortes Suprema de Justicia la que designe un nuevo magistrado en carácter de encargo para reemplazar a Cristian Pinzón

Fue encargada oficialmente como Contralora municipal de Villavicencio Luisa Fernanda Alfonso Balaguera, a través del decreto 295 y firmado por el alcalde Wilmar Barbosa Rozo quien en el mismo documento hizo efectiva la orden de suspensión provisional del cargo del contralor titular Edgar Ivan Balcazar Mayorga por su presunta inhabilidad para ser elegido en ese cargo y que profirió el Tribunal Administrativo del Meta donde se adelanta la demanda

Renunció ante la Dirección Nacional del Partido Conservador Colombiano, ex candidato a la Asamblea del Meta Aldemar Baquero hijo del ex gobernador Omar Armando Baquero Solor. Según el joven político su decisión la tomó porque pese a que dentro del partido azul intentó construir y compartir la ilusión de familias y cercanos al ejercer una política honesta y transparente que mejorara las condiciones de nuestro Departamento y Región, no lo pudo hacer o consolidar. Reconoce que hoy el partido Conservador está desgastado y lleno de tropiezos. “Me siento Impotente al no contribuir a mi comunidad, por tal motivo también renuncié a la militancia para continuar la Independencia tal como algún día lo observé dentro de mi familia y ponerme a la disposición de quienes si nos valoran y necesitan, como lo ha expresado Nuestro Presidente Alvaro Uribe Vélez”, agrega en su renuncia Aldemar Baquero quien puja por un espacio en el Centro Democrático para la elecciones de Congreso

Con una inversión de 3.500 millones de pesos y la instalación de la primera estaca por parte del presidente Juan Manuel Santos en uno de los senderos de Caño Cristales, se dio inicio a las obras de ingeniería liviana en el municipio de La Macarena

Presos de la cárcel de Acacías se declararon en huelga de hambre por las serias dificultades que tiene a la hora de recibir las raciones alimenticias, las cuales estarían en mal estado y en menores cantidades. Denuncian los 89 afectados que están en huelga de hambre que el consorcio ALIKARD no está cumpliendo con lo contratado por 5600 millones de pesos

Habitantes de Puerto Rico Meta salieron a reclamar por el mal estado de la vía que comunica a ese municipio con Fuente de Oro, donde se advierte que no se ve el avance de las obras que contrató el INVÍAS

La mandataria del Departamento de Meta Marcela Amaya, recibió el premio de la “Gobernadora Más Pila con la Niñez”, durante la quinta versión del concurso “Alcalde y Gobernador más pilo” que otorga la Corporación Juego y Niñez desde 2013

En operaciones militares resultó muerto ‘Euclides’, disidente de las Farc que delinquía en el Guaviare y parte del sur del Meta. El operativo fue confirmado por el presidente Juan Manuel Santos indicando que las Fuerzas Armadas abatieron a Euclides, disidente de Farc, en Guaviare. Agregó el mandatario que el mensaje para los disidentes con esta muerte es claro y que entregarse es lo mejor o de lo contrario les espera la cárcel o la tumba. Alias “Euclides” habría sido expulsado hace un tiempo junto a ‘Jhon 40’ de esa guerrilla, además, indicaron que era el jefe del frente 62 de esa guerrilla y que estaba prófugo de la justicia. Alias Euclides también fue cabecilla de los frentes 39, 52, 54, 62. Frente 1(ZVTN) Farc

DEPORTES

Para tomar parte en los Juegos Suramericanos Juveniles viaja a Santiago de Chile este jueves el triatleta del departamento del Meta, Cristián Triana

El competidor nacido en el municipio de Puerto Gaitán es uno de los cuatro deportistas que representarán la Selección Colombia.

Cristián Triana, quien estuvo a mediados de año en un campamento en la isla caribeña de Puerto Rico, obtuvo al derecho al ser el primero en el ranking nacional júnior.

El metense Omar Alberto Mendoza conserva la opción de pelear por el título del Clásico RCN 2017

El representante de Bicicletas Strongman Formesan saldrá el jueves para la séptima etapa a menos de un minuto del líder de la clasificación general individual.

Omar Alberto Mendoza aseguró que su propósito es perder el menor tiempo posible antes de enfrentar la contra reloj individual.

Libertad de Villavicencio enfrentará este sábado a Real Purificación por el paso a la cuarta fase del Campeonato Nacional de Fútbol Sub 17

Los dirigidos por el técnico Juan Carlos Rodríguez buscarán desde las 12:00 del día el triunfo en la cancha del Parque de La Vida de Cofrem.

El Club Libertad está arriba en la serie luego de imponerse el pasado domingo con marcador de 1 gol a 0 en el juego disputado en la localidad tolimense de Purificación.

Pese a sumar seis puntos, la Selección Meta no logró llegar a la fase cruzada del Campeonato Nacional de Fútbol Masculino Sub 21

Los metenses que se despidieron ganándole a Risaralda con marcador de 1 a 0, igualaron en puntuación con los clasificados en el grupo Santander y Valle del Cauca, pero quedaron eliminados por gol diferencia.

En técnico de la Liga del Meta, Gustavo Ramírez, dijo que no obstante no conseguir el paso a la semifinal la actuación fue buena en Bucaramanga porque se ganaron dos partidos de tres y se empató en puntos con santandereanos y vallecaucanos.