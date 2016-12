RCN Cúcuta Noticias de la Mañana Diciembre 28

Investigan presunta violación de una niña por un hombre armado en zona veredal del Catatumbo

El pueblo de Cúcuta me ama, yo me lanzo a alcalde en Cúcuta y gano con el 100% de los votos, me lanzo a gobernador del Norte de Santander y gano con un 100% dijo el presidente Nicolás Maduro.

Las declaraciones del presidente Maduro causaron risas en Norte de Santander, al considerar que se trata de una inocentada

En la temporada invernal aumenta de manera alarmante los caracoles africanos.

Cinco municipios de Norte de Santander se beneficiarán con 950 cupos de viviendas gratis por parte de Findeter

La secretaria de la mujer entregó capital semilla a mujeres víctimas de la violencia del conflicto armado

Con una inversión cercana a los 8.158 millones de pesos se firmó el contrato de prolongación del canal Bogotá en la ciudad de Cúcuta.