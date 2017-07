RCN Noticias de Caldas de las 6:30 am este 18 de Julio de 2017

Estas son las noticias más importantes de Manizales y Caldas en la mañana de este martes 18 de julio de 2017

RCN Noticias de las 6:30 a.m

La vía Manizales- Medellín fue habilitada después de un accidente de tránsito que dejó varias personas lesionadas y que la tuvo cerrada durante varias horas.

Luego del desplante de Avianca, al no asistir al foro convocado ayer en Manizales, el alcalde Octavio Cardona león consideró que la Aerocivil en parte lo que hace es cohonestar con muchos de los equívocos que se dan y siente que no hay lugar a abrir procesos, porque para ellos estas situaciones son normales dentro de la dinámica propia de la operación.

“La excusa permanente de que el aeropuerto no funciona, que no recibe sino ciertas aeronaves, que no pueden aterrizar porque ya es muy tarde, no puede seguir siendo el argumento para que no se den las operaciones en La Nubia”, consideró el alcalde de Manizales y agregó que desafortunadamente mientras muchos tratan de que el aeropuerto sea una realidad, otros se empeñan en que no se construya.

El mandatario local dijo que los gobiernos de Manizales y de Caldas no tienen los dineros suficientes para cristalizar el nuevo aeropuerto y que no entendía cómo hay congresistas que su único trabajo era impedir Aerocafé, cuando los hechos demuestran que sí se necesita.

Al referirse a la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría que lo ubica en el quinto lugar entre los alcaldes del país con mayor aceptación, Cardona León manifestó que ese es un reconocimiento para la Administración Municipal y es muy bueno porque demuestra que están haciendo las cosas de la manera correcta; que a diferencia de lo que dicen algunos en la calle, ni se están robando nada, ni están acomodando contratos, ni están haciendo contubernios

La Asociación Cable Aéreo de Manizales, informó que desde el 24 de julio y hasta el 5 de agosto, se suspenderán las operaciones en la línea Cámbulos-Fundadores por cambio del cable portador tractor. La entidad aclaró que el trayecto Cámbulos-Villamaría, funcionará normalmente.

Un finquero y líder social de Montebonito, Marulanda, falleció trágicamente cuando al caer de su caballo, se le clavó una estaca en su cuello.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación formal y pliego de cargos contra los miembros de la campaña de Óscar Iván Zuluaga por el escándalo de Odebrecht.

Caldas está entre los tres departamentos del país libre de cultivos ilícitos según informe del Ministerio de justicia.

El gobierno de Caldas y la administración de Viterbo, se reunirán con el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, para llegar acuerdos con el fin de reubicar al resguardo indígena Totumal en mejores condiciones.

Con un conversatorio de Olimpo Morales hijo del estadista Otto Morales Benítez, comienza hoy la Cátedra Historia Regional de Manizales, en el auditorio Tulio Gómez de la Universidad de Caldas, de la avenida Santander, desde las 6 de la tarde.

Con el regreso de Michael Ortega, el Once Caldas avanza en la preparación de su compromiso de mañana ante el deportivo Cali, en el estadio Palmaseca de Palmira.