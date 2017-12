RCN Noticias de Caldas de las 6:30 a.m. de este 07 de Diciembre de 2017

Estas son las noticias más impórtantes de Manizales y Caldas de las 6:30 a.m. de este jueves 07 de diciembre de 2017

Manizales no tendrá Pico y Placa para vehículos particulares, anunció el alcalde Octavio Cardona León, al aclarar que los estudios ordenados por un juzgado que determinaran si esta capital necesitaba o no esta restricción, concluyó que no es necesaria.

Los cafeteros del país, reunidos en Manizales le pedirán hoy al Presidente de la República en la clausura del Congreso Nacional, que les ayude con recursos para renovación de cafetales y para carreteras terciarias que son una necesidad apremiante.

El Secretario Jurídico de la Gobernación de Caldas, Alejandro Franco Castaño, habló con RCN Radio y aseguró que su hermana Adriana Franco no está inhabilitada para aspirar al Congreso de la República. Aclaró que su cargo en la administración departamental, hoy no la inhabilita para su inscripción, ya en una eventual elección a la Cámara de Representantes, él renunciaría en Marzo del próximo año para dejarle libre el camino político.

La inscripción de la lista de candidatos de Cambio Radical al Congreso de la República que estaba prevista para hoy, fue pospuesta para el próximo lunes. La decisión la tomó la Dirección Nacional del partido, ante la imposibilidad de la aspirante a la Cámara, Adriana Franco Castaño de inscribirse por el momento, “por razones que sólo ella podrá explicar”, agrega el área de comunicaciones del partido, en un boletín.

El Centro Democrático en Caldas, definió los nombres de los aspirantes a la Cámara de Representantes. Se trata de las siguientes personas:

Jorge Luis Ramírez; Luis Fernando Gómez; Julio César González; Beatriz Hoyos y Luz Adriana Mejía.

Entre tanto para el Senado de la República, el ex presidente Uribe incluirá al actual senador Carlos Felipe Mejía. A propósito del uribismo, Fuentes confirmaron que la lista para el Senado de la República que presentará el Centro Democrático será abierta, lo que quiere decir que cada congresista y candidato tendrá que pelear sus propios votos si quiere llegar a ocupar una curul en el próximo periodo.

Así mismo, el congresista caldense Arturo Yepes, inscribirá hoy a las 5 de la tarde su candidatura a la Cámara de Representantes. Dijo que será un acto sobrio, sin la presencia de multitudes para respetar la posición apolítica de la Registraduría.

El gerente ejecutivo de Cormanizales, Juan Carlos Gómez Muñoz, consideró que los carteles de la próxima temporada taurina son de los mejores de los últimos años, no sólo por las grandes figuras del toreo que estarán presentes en la plaza de Manizales, sino por aquella nueva sangre que viene de triunfar en las principales capitales del toreo y estará también en la monumental.

El señor Gómez Muñoz, también destacó el prestigio de las ganaderías, que son prenda de garantía para el éxito de la temporada y muy especialmente elogió la presencia del público joven que abarrota los tendidos, con un comportamiento ejemplar y haciendo sentir su presencia en la plaza.

Tres delincuentes fueron capturados en Caldas, luego de que retuvieran en contra de su voluntad una familia entre ellos dos menores de edad, los sujetos fueron detenidos en flagrancia luego de hurtarse joyas, electrodomésticos y dinero en efectivo.

Organismos de socorro de Marmato buscan desde la madrugada a un joven que iba como pasajero en un bus de servicio público, y en un descuido se lanzó a un abismo que va a dar al Río Cauca. El hombre es oriundo de Choco.

El Concejo de Manizales, homenajeó a la ex congresista Juana Carolina Londoño, por sus aportes al desarrollo de Manizales y de Caldas, desde su actual cargo de Gerente de Fiducoldex.