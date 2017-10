RCN Noticias de Caldas de las 6:30 a.m. de este 24 de Octubre de 2017

Estas son las noticias más importantes de Manizales y Caldas de las 6:30 a.m. de este martes 24 de Octubre de 2017

Un hurto millonario se registró en la sucursal de Bancolombia en la Avenida Santander. De acuerdo con información de las autoridades los ladrones habrían hecho un hueco en la parte posterior de la entidad bancaria donde hurtaron dinero y elementos electrónicos.

En casa funeraria La Esperanza es velado el niño estudiante del Lans que ayer amaneció muerto en su casa, como consecuencia al parecer de un infarto. Otras versiones hablan de un suicidio. Jacobo Gaviria Molina, tenía 12 años y cursaba el séptimo grado.

El alcalde de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, le dijo a RCN Radio, que el puente de guadua que colapsó en el corregimiento de Pueblo Nuevo tiene afectado al menos a 5 mil habitantes, pero que la reconstrucción de este puente tiene que ser entre el departamento de Antioquia y el departamento de Caldas porque comunica a estas zonas del país.

Igualmente hizo un llamado a la comunidad para que no utilicen como medio de transporte una garrucha que hay en el lugar, ya que esta construida por un particular y no cuenta con las normas de seguridad establecidas. Pidió paciencia mientras se le da una solución inmediata.

La gobernación de Caldas y la empresa Departamental para la Salud, Edsa, lanzaron la estrategia “No le apueste a pagar cana”, con el fin de evitar la compra y venta de chance ilegal que afecta el sector salud del departamento.

El gerente de Edsa, Pedro Alejandrino Zárate, dijo que cerca de 3 mil millones de pesos deja de percibir la salud en Caldas por los juegos y rifas ilegales, que son recursos que son asignados al régimen subsidiado.

El columnista del periódico El Espectador, Alfredo Molano será el invitado hoy a la décima primera sesión de la Cátedra Historia Regional de Manizales- Otto Morales Benitez. Abordará el tema de los toros como tradición cultural.

El Observatorio Social de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, reveló que el año pasado fallecieron 100 mujeres de las 293 diagnosticadas con cáncer en el departamento. Según el informe publicado en Unidiario de la Universidad de Manizales, la cifra aumentó en un 20 por ciento en comparación con el año inmediatamente anterior.

La Comisión Segunda del Concejo dio ayer primer debate a dos Proyectos de Acuerdo: el que modifica el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2.018 y el que autoriza al alcalde y a gerentes de Institutos descentralizados para comprometer y contratar vigencias futuras ordinarias.

En esa corporación, hoy se dará debate de control político a la Secretaría del Deporte de Manizales, relacionado con el informe de gestión y los avances en el cumplimiento del Plan de Acción de la presente vigencia.

Según el representante a la Cámara Mario Castaño, el proyecto del partido liberal en Caldas apunta a consolidar el movimiento como la primera fuerza política del departamento, conservar en el 2.019 la Alcaldía de Manizales para la gente y participar en la coalición para elegir gobernador.

Entre la afición seguidora del Once Caldas, existe preocupación por el número de lesionados del equipo. A la lista de Luis Carlos Murillo, David Gómez, Michael Ortega y Harrison Henao, se sumó el domingo Luis Fernando Sinisterra.