RCN Noticias del medio dia de Caldas este 1 de Agosto de 2017

Estas son las Noticias mas importantes de Manizales y Caldas de la mañana este Martes 1 de Agosto de 2017

Hoy 1 de Agosto se empiezan a cobrar las multas económicas por violación al Nuevo Código de Policía; en Caldas se ha impuesto 3 mil 583 comparendos pedagógicos,que haciéndolos efectivos, el recaudo superaría los 700 millones de pesos.

Los municipios que más registran comparendos pedagógicos es Manizales con 2 mil 188, seguido de Chinchiná y La Dorada; todo lo contrario al municipio de Marulanda que registra cero comparendos.

La Alcaldía de Manizales, implementó el Pico y Placa para vehículos particulares en Manizales. Será sectorizado, por horarios y temporal. Comenzará el próximo 15 de agosto.

El Concejo de Manizales, aprobó un proyecto de acuerdo, a través del cual se incluye una partida de mil 400 millones de pesos para la construcción del hospital de Mascotas, una promesa de campaña del Alcalde, Octavio Cardona León.

El presidente del Concejo, Víctor Hugo Cortés, hizo un reconocimiento especial a sus homólogos Cesar Augusto Díaz, Andrés Sierra Serna y Julián Eliecer Fonseca, quienes como ponentes del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial aprobado ayer desarrollaron en su concepto, un trabajo consciente y transparente en el que solicitaron cambios que fueron incluso “sorpresa” para la ciudadanía.

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, tendrá una vigencia de 14 años y según el alcalde, Octavio Cardona León, es altamente grato y positivo por el momento actual de Manizales, tener la certeza técnico-jurídica que otorga el POT, para poder avanzar en la estructuración de los proyectos que del más alto nivel requiere la ciudad.

A propósito, el mandatario local hizo desde el recinto del Concejo un llamado a los congresistas caldenses para que ayuden a hacer gestión, porque dijo que si bien el compromiso del gobierno nacional se ha sostenido con el plan de atención de las diferentes líneas que quedaron luego de la pasada emergencia, el recurso efectivo que permite avanzar en más soluciones a los damnificados y en la recuperación de los sectores afectados, aún no ha llegado.

Cardona León, denunció que el Ministerio de Hacienda aún no autoriza a Corpocaldas a tomar el crédito que se necesita por 30 mil millones de pesos para la recuperación de Manizales, como producto de los efectos ocasionados por la ola invernal.

El proceso de licitación pública para la construcción del puente en la avenida Kevin Ángel Mejía, a la altura de la Universidad Autónoma, se inicia hoy. La autorización del Ministerio de Cultura llegó la semana pasada y ya están listos los diseños y hay disponibilidad de recursos financieros. Esta obra se estaría adjudicando muy posiblemente en la última semana de octubre, para iniciar en noviembre de este año y terminar entre febrero y marzo del 2.018.

El jueves estará en Manizales el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, a quien le serán comunicadas nuevamente las reiteradas fallas en materia de conectividad de esta capital con Bogotá de la Aerolínea Avianca, sin que la empresa ofrezca respuestas convincentes y satisfactorias a los usuarios de su servicio aquí.

Una férrea defensa a los acuerdos de Paz, logrados entre el Gobierno y las Farc, hizo el ex jefe paramilitar “Ernesto Báez”, quien en diálogo exclusivo con RCN Radio, confesó que en el encuentro con los jefes de la guerrilla, al principio no fue capaz de mirarlos a la cara. Dijo que los señalamientos de algunos sectores al ex presidente Uribe de paramilitar, no son ciertos, porque él no sólo como cofundador de las AUC, sino como jefe político, conoció la intimidad de la organización, la misma que sí tuvo convenios con gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, ministros, con curas, empresarios, con ricos y con pobres….era todo un universo, admitió el hombre de origen caldense.

La Directora del Hospital San Marcos de Chinchiná, Sandra Lucía Díaz Tejada, expresó en RCN Radio su preocupación por la situación financiera de esa institución hospitalaria que hace ingentes esfuerzos por seguir operando los centros asistenciales de Palestina y de Arauca.

El gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, clausuró el segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, donde se aprobaron cuatros proyectos de ordenanza.

La Policía de Caldas, capturó a 10 personas que estaban involucradas en el delito de extorsión.