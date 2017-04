RCN Noticias del medio dia de Caldas este 24 de Abril de 2017

Estas son las Noticias mas importantes de Manizales y Caldas en el medio dia de este Lunes 24 de Abril de 2017

El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, explicó que la reconstrucción de la ciudad podría costar más de 280 mil millones de pesos, que serían invertidos en construcción de viviendas, arreglos en cuencas e intervención en zonas de riesgo.

Así mismo, dijo el mandatario que los albergues estarán habilitados sólo hasta hoy, porque lo damnificados están regresando a sus casas y además para garantizar la educación de los estudiantes; de igual forma manifestó que aunque la ciudad se recupera de la tragedia se mantiene la alerta roja.

El Gobernador (e) de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, anunció que junto a Inficaldas entregarán un lote de 40 mil metros cuadrados para que el Ministerio de Vivienda adelante un proyecto para reubicar a personas damnificadas de Manizales y reubique a 750 familias del barrio Santa Ana del municipio de Villamaria.

El Secretario de Medio Ambiente, Diego Fernando González, dijo que en el consolidado final de los deslizamientos de tierra se encontraron 91 mascotas bajo estructuras colapsadas, que fueron trasladados a hogares de paso y 7 animales perdieron la vida en esta tragedia.

En rueda de prensa, el presidente del Once Caldas Tulio Mario Castrillón, oficializó que de común acuerdo con el cuerpo técnico encabezado por Hernán Lisi, decidieron dar por terminado el contrato que lo vinculaba con el equipo y que de manera temporal se encargó de la dirección técnica al profesor Herney Duque, con la asistencia técnica de Juan Carlos Henao y con Ramón Tabares como preparador físico.

El directivo explicó que de la cantidad de hojas de vida que recogieron, seleccionaron 3 cuerpos técnicos: 2 encabezados por directores técnicos colombianos y 1 argentino, y de allí, luego de una minuciosa evaluación, se escogerá a los responsables de orientar el nuevo rumbo deportivo del equipo blanco.

El señor Castrillón dijo además, que el tiempo es apremiante, pero no debe ser un condicionante que marque la obtención de logros a futuro. Fue claro en manifestar que si se consigue cerrar negociaciones con el nuevo cuerpo técnico, lo más pronto posible estará al frente del equipo.

El presidente de la institución, Tulio Mario Castrillón, se quejó de la falta de apoyo de la ciudad. En este sentido dijo que la exoneración de impuestos no es para el Once Caldas sino para la ciudad, porque la misma se retribuye en programas de tipo social y que el comodato del estadio no impacta en los resultados económicos.

Agregó igualmente que el Once Caldas debe entregar más de 2.500 boletas a quienes dan la publicidad. Además, que de la propuesta para ayudar a sacar adelante al equipo, que se comprometieron entregar en el foro citado por la Alcaldía de Manizales para socializarla en mayo, hasta hoy no se conoce nada.

El directivo hizo énfasis en todo momento en que el Once Caldas es una entidad “privada” que ha querido acercarse a la comunidad y que simplemente lo que recibe son críticas. “Aquí no hay respaldo económico, ni respaldo empresarial, cuestionó el señor Castrillón.