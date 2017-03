RCN Noticias del Medio día en Caldas Marzo 15

En cámara ardiente fueron veladas esta mañana en el recinto del Concejo de Manizales, las cenizas del dirigente político conservador, Domingo Roncancio Jiménez, quien durante más de 30 años se caracterizó por defender en esa corporación, los intereses de las clases populares.

El concejal Luis Gonzalo Valencia, manifestó en RCN Radio, que Roncancio Jiménez se preocupo desde ese escenario en llevar techo a sectores como: Solferino, Comuneros, El Paraíso, Bajo Andes, El Nevado; lo mismo que a la zona rural. Recordó con nostalgia que su actividad política la inició al lado del fallecido líder conservador.

El hijo del dirigente conservador, José Domingo Roncancio Patiño, agradeció a título personal y a nombre de su familia, el homenaje póstumo ofrecido por la corporación y recordó con voz quebrada, que de niño acompañaba a su padre a las sesiones del Concejo y agregó que: “Si algo hizo con satisfacción y desinterés fue representar a las clases populares de la ciudad”.

El concejal César Díaz, integrante de la Comisión del Plan, celebró la decisión del alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, de blindar en la etapa de concertación del POT, la industria, el capital humano y la generación de empleo de la zona de Maltería, pero cuestionó la actitud de los empresarios que no creyeron en la Zona Franca Andina, cuya vocación era coherente con los usos del suelo que se identificaban con sus proyectos.

Hernán Alberto Bedoya, también concejal de esta capital, dijo al respecto que la decisión le alegra y que hoy la razón ha triunfado, que el alcalde no ha sido un hombre terco y que con él se pude llegar a consensos y puntos de encuentro. “De manera sabia ha retirado ese artículo del POT que está en construcción y con esto ganan los industriales y la misma ciudad”, consideró el edil.

El presidente del Concejo, Víctor Hugo Cortés, manifestó que escuchar anuncios como los de la empresa TERNIUM, de invertir cerca de 250.000 millones de pesos en los próximos 10 años, alienta y anima a que en el Plan de Ordenamiento Territorial se tengan que tener unas condiciones especiales con el sector industrial, que incluyen además, a otras empresa que quieren seguir creciendo aquí.

Esta noche el Once Caldas espera salir airoso ante Rionegro en Palogrande, con una nómina que le apuesta a una mezcla entre experiencia y juventud, en cumplimiento de la segunda fecha de la Copa Águila.

El gerente de la empresa Corpocaldas, Juan David Arango Garthner, en diálogo con RCN Radio, manifestó que debido a las lluvias de los últimos días en el departamento, se han tenido varias dificultades en los municipios de Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina, Marquetalia, Villamaría, Pácora, Riosucio, Anserma, Supía, Belalcázar, Pensilvania, Norcasia y La Dorada, que tienen que ver con deslizamientos de tierra, daños en la infraestructura vial e inundaciones en viviendas.

También expresó su preocupación por el derrumbe, que se presentó a un costado del Hospital Santa Sofía, por donde se encuentra la Unidad de Cuidados Intensivos, de ese centro asistencial.

Dijo que esa situación se presenta, debido a unos depósitos de movimientos de tierra que se habrían hecho en el centro hospitalario, con el propósito de expandirse pero los rellenos se saturaron con las fuertes lluvias, pero aclaró, que ese deslizamiento no amenaza la infraestructura.

La gobernación de Caldas, entregó una camioneta al Batallón de desminado número #3, con el fin de apoyar las labores de desminado en el municipio de Samaná.

El coronel Luis Fernando Leyva Mendez, del batallón de desminado, aseguró que desde el 2010 han encontrado 370 minas antipersona, logrando tener 50 veredas de Samaná libre de estos artefactos.

Así mismo dijo, que faltan 118 veredas de esta localidad para adelantar el trabajo de desminado.

Por su parte, el secretario de gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita, explicó que gracias a estas labores 29 familias han retornado a sus territorios.

El secretario de Planeación, Felipe Jaramillo Salazar, presentó el informe de ejecución presupuestal del 2016, y explicó que la meta fue de 89% donde las inversiones fueron mayores en infraestructura y sostenibilidad ambiental.

El jefe de esta cartera, dijo que la meta para este año es estructurar proyectos por más de 150 mil millones de pesos, para todas las secretarias.