RCN Noticias del Medio día en Caldas Mayo 02

Las autoridades de Tránsito en Caldas, acaban de habilitar la vía entre Manizales y el Oriente de ese departamento, que estaba cerrada por derrumbes.

Esta mañana fue reabierta la vía que del centro de Manizales, conduce hacia Universidad Autónoma y la Avenida Kevin Ángel Mejía, que fue cerrada en las últimas horas preventivamente tras la caída de lodo en el carril de descenso.

Así mismo, fue habilitada la carretera que del corregimiento de Arauca, comunica con el municipio de Risaralda, donde una ambulancia del municipio de Anserma, había quedado atascada sin que se presentaran personas lesionadas.

Los alcaldes de los 27 municipios de Caldas, le solicitaron al gerente de la Industria Licorera de Caldas, hacer la transferencia de recursos anticipado para las fiestas patronales de cada localidad, ya que con recursos propios han tenido que hacer estos pagos, quedando sin dineros para las necesidades prioritarias.

Igualmente le solicitaron al gerente de la Iicorera, que para las fiestas que se avecinan en el mes de Junio en casi todos los municipios, se distribuya el licor en envase plástico para evitar lesiones entre los pobladores.

El gerente de la Industria Licorera de Caldas, Luis Roberto Rivas, dijo que estudiarán la posibilidad de que los recursos de las fiestas se paguen con anticipación para que no queden sin dineros en sus alcaldías.

El alcalde del municipio de Manzanares, Carlos Enrique Botero Álvarez, manifestó con preocupación que la ladera del sector de Llanadas sigue representando un peligro, pero que hoy la habilitaron de nuevo con paso restringido.

El alcalde de Aguadas, Óscar Yonni Zapata Ortiz, se refirió a la imputación de cargos contra él por una presunta doble militancia y dijo que se trata de una persecución política donde no le han permitido aportar sus pruebas.

El gobernador (e) de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, anunció que esperan que los siete municipios de las zonas de influencia de Isagén, presenten sus proyectos para que los recursos de la venta de esta compañía sean desembolsados en el menor tiempo posible.

La Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, puso a disposición un DRON para que las autoridades de los 27 municipios visualicen las zonas de riesgo de sus localidades.

El defensor de oficio de Jhon Alexander Pérez Serna, quien está siendo investigado por el caso del fallido asesinato en contra de un reconocido abogado de esta ciudad, recusó a la Juez Tercera Penal del Circuito, debido a que la funcionaria judicial ya había proferido una sentencia condenatoria por el delito de porte ilegal de armas de fuego en contra del sicario José Luis Ruiz Vélez, en razón a los mismos hechos por los cuales se le acusa a éste por el delito tentativa de homicidio.

Así mismo, la señora Juez Tercera Penal del Circuito de Manizales, aceptó dicha recusación considerando en que efectivamente, se adentró en el análisis de los hechos que sí conoció.

Por otra parte y en razón a lo anterior, no se adelantó el juicio para juzgar a los primos Serna, ni tampoco la audiencia preparatoria con los acusados Rubén Darío Serna y José Luis Ruiz Vélez, porque se recuerda son dos los procesos acumulados en esta investigación.

El Once Caldas pidió formalmente a la Dimayor, levantar la medida de seguridad que implica jugar los dos próximos partidos en el Palogrande a puerta cerrada. Una comunicación en este sentido le fue enviada al ente rector del fútbol profesional en nuestro país.

La Administración Municipal de Manizales intervendrá de manera inmediata una de las paredes de la cuenca de la quebrada que recientemente afectó el talud del edificio Barcelona, debido a que si no se adelanta esta tarea, 76 familias se podrían quedar sin vivienda.

El alcalde Octavio Cardona fue enfático en manifestar que ese desprendimiento de tierra en el edificio Barcelona no lo provocó la cuenca oriental de la quebrada sino la occidental, ya que el inadecuado menejo de basuras de los ciudadanos colmató la quebrada y esta se desbordó derrumbando el talud de la edificación.

El presidente del Concejo de Manizales le pidió al alcalde que inicie el proceso de liquidación de People Contact, porque es una empresa que no es viable financieramente; el alcalde no está de acuerdo con su liquidación, porque entre otros argumentos, muchos de los damnificados por la pasad emergencia trabajan en esa empresa.

En el barrio Solferino, fue muerto el joven Víctor Julián García Laserna, de 19 años, quien presentó una herida en el tórax. Fue trasladado a Assbasalud, donde llegó sin signos vitales.

El ciclomontañista manizaleño Marcelo Gutiérrez obtuvo medalla de bronce en la modalidad de Downhill que se disputó en Lourdes- Francia en la copa Mundo de Ciclomontanismo. La próxima competencia en cumplimiento de la Copa Mundo, será el 3 y 4 de Junio en Fort William- Inglaterra.