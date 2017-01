RCN Noticias del Meta

TITULARES

Demandaron a la Universidad IDEAS de Villavicencio por restitución de bien y por incumplimiento de contrato. Ante un juzgado de la capital del Meta pidieron que la institución académica responda por el no pago de más de 4 meses de arriendo y por el incumplimiento del contrato que fue renovado por 10 años más. Denunciaron que la universidad IDEAS no le han pagado los sueldos de los últimos meses a los profesores ni a los empleados administrativos. A finales de 2016 había renunciado a la rectoría Ovidio López Robayo y en su reemplazo desde Bogotá designaron un regente encargado, quien no ha logrado responder por los múltiples reclamos hoy sobre la universidad IDEAS ubicada en la vía Alfonso López

Una enérgica defensa del contrato de concesión por 7 años aprobado por el Concejo desde julio de 2014, en la administración de Juan Guillermo Zuluaga, hizo Jhon Garzón representante legal del consorcio Zonas de Permitido Parqueo o Zonas Azules, ante los anuncios de demandas de nulidad hechos por el Concejal Felipe Harman y el alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa Rozo. Aseguran en el consorcio que la concesión, que lleva dos años y medio y que le restan cuatro años y medio más para su culminación, se está ejecutando tal cual lo aprobado y firmado por el municipio el cual recibirá el 20 por ciento de lo recaudado mientras que el 80 por ciento es para el consorcio. Aseguran en la concesión que no será tan fácil terminar ese contrato tal como lo están anunciando el concejal Felipe Harman y el alcalde de Villavicencio quien prometió en campaña acabar con ese contrato

Por su resaltada gestión en el juzgado primero penal municipal de Bogotá donde estuvo un mes, el Consejo Nacional de la Judicatura designó al abogado villavicense, Carlos Alberto López como juez 39 penal con Función de Conocimiento, donde estará otro periodo provisional. El abogado Carlos Alberto López sobresalió esta semana porque resolvió a favor de la profesora Carolina Sanín una acción de tutela y ordenó a la Universidad de los Andes reintegrarla en su cargo anterior o en uno de superior jerarquía en un plazo máximo de dos días. Carlos Alberto López fue por varios años el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio y fue quien denunció las irregularidades en la elección de Contralor realizada el año anterior por el Concejo

Solicitaron audiencia contra Juan Mario Flórez, ex jefe de la Unidad de Contratación de la Alcaldía bajo el gobierno de Juan Guillermo Zuluaga y otros funcionarios de su despacho. La fecha de la audiencia dependerá del juzgado a quien el Centro de Servicios Judiciales asigne por reparto en el transcurso de esta semana

Con algunas puyas o indirectazos a la gobernadora Marcela Amaya y anuncios de convenios para millonarias obras para la capital del Meta el vicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras realizó su visita a Villavicencio, donde participó en acto público con el alcalde Wílmar Barbosa Rozo. Entre lo asegurado con la rúbrica del alto funcionario están el megacolegio de La Madrid y la Planta de Tratamiento de La Esmeralda por 63 mil millones de pesos. El vicepresidente hizo vagas alusiones al inicio de las obras de la Malla Vial del Meta, las cuales iniciarían este mes pese a que aun no se logra el cierre financiero

Elogios a al gobierno de Granada pronunció el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Calificó a su Alcaldía como “la más pilosa” en cuanto al tema de asignación de lotes para el programa de viviendas gratis

La Junta Directiva de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), designó a Germán Espinosa como nuevo Presidente Ejecutivo del gremio, quien asume su cargo el 1 de febrero del presente año, en reemplazo de Rubén Darío Lizarralde. El nuevo directivo de CAMPETROL insistirá en la crisis que enfrenta la industria petrolera especialmente en el Meta

Saldrán a dar explicaciones en la Gobernación del Meta sobre el manejo de los Recurso del Sistema General de regalías en los últimos años, altamente cuestionado por los entes de control especialmente la Contraloría General de la República donde advirtieron que se detectaron hallazgos por más de 70 mil millones de pesos

El representante a la Cámara del Centro Democrático Fernando Sierra Ramos forma parte de los congresistas del Centro Democrático que cedieron parte de su esquema de seguridad para proteger al ex ministro Fernando Londoño Hoyos

Puerto López, Puerto Gaitán, Castilla La Nueva, San Martín, San Juan de Arama, Fuentedeoro, Uribe y Mesetas son los municipios donde más se registran casos de abigeato en el Meta, lo que representa un aumento del 11 por ciento en los primeros 16 días del 2017

Decenas de personas se reunieron en la plazoleta del municipio de Granada para exigir la entrega de todos los menores reclutados por el grupo armado de las Farc. Esto tras evento convocado por el centro democrático

Zorreros de Villavicencio protestaron contra la Alcaldía. Acusaron al alcalde anterior, Juan Guillermo Zuluaga, de haberles quitado sus animales sin reemplazárselos por los motocarros prometidos mientras que al actual, Wílmar Barbosa, lo acusan de no quererlos recibir