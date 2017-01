RCN Noticias del Meta

TITULARES

Oscar Robayo gerente de la concesionaria Vial de los Llanos dijo que las obras de la malla vial del Meta que ya iniciaron corresponden a las intervenciones en la via Puerto López- Puerto Gaitán y en lo que queda de enero se comenzarán los trabajos en la via Guamal – Granada en el Puente Humadea. Según el gerente en febrero se iniciarán los trabajos en el Puente Marayal en la vía Guamal – San Martín. Dijo que las cacareadas obras del anillo vial con carriles exprés serán más adelante. No confirmó si la malla vial del Meta, proyectada sobre 1.26 billones de pesos que se pagaría con peajes a 20 años, tendrá reducción de obras para lograr el cierre financiero

Presentaron proyecto de fallo dentro del caso que en el Tribunal Administrativo del Meta tiene a la diputada Lucy Fernanda Tamayo por una demanda de pérdida de investidura. El presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta, magistrado, Luis Antonio Rodríguez Montaño es el responsable del proyecto de fallo dentro de la demanda a la diputada cuestionada por haber votado positivo un proyecto de acuerdo en 2002, siendo entonces concejal del municipio de Acacías, para desvincular a varios funcionarios y que después fueron reintegrados, causando perjuicio patrimonial a dicho municipio metense. La diputada Lucy Fernanda Tamayo está sancionada por el Consejo Nacional Electoral por doble militancia. La diputada durante 6 meses no tendrá ni voz ni voto en la Asamblea

El concejal Felipe Harman aclaró que la demanda de nulidad que él y un grupo de ciudadanos pusieron, es en contra del acuerdo que aprobó el Concejo de la administración del ex alcalde Juan Guillermo Zuluaga para autorizar las zonas de permitido parqueo en Villavicencio o zonas azules. Dijo el concejal opositor que su demanda no es contra el contrato de concesión tal como si lo hizo mediante acción popular el alcalde Wilmar Barbosa. Harman promoverá una firmatón contra el acuerdo que reglamentó las zonas azules

“Esas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en malos manejos de millonarios recursos de regalías petroleras fueron en otras administraciones”, dijo Marcela Amaya García gobernadora del Meta. Aseguró que en su administración se están ejecutando los planes de mejoramiento para sacar adelante las obras que se contrataron con regalías en los gobiernos de Darío Vásquez Sánchez y Alan Jara Urzola y que después de varios años aun no están funcionando como colegios, centros de salud y viviendas en varios municipios del departamento. Según la gobernadora, ella si no va a dejar elefantes blancos

La Gobernación del Meta negó que la administración central vaya a recibir 912 mil 603 millones por giros de regalías petroleras directas en el bienio 2017 – 2018. María Consuelo Rodríguez secretaría de Hacienda del Meta dijo que de esos 912 mil anunciados por el Ministerio de Hacienda, 722 mil son para la Gobernación y 190 mil para los 29 municipios. De esos mismos 722 mil millones solo dispone la Gobernación para inversión de 565 mil que deberá gestionar a través de OCAD y sobre los cuales también se descontarán otros 70 mil 664 millones, quedando solo 495 mil 315 mil millones netos para ejecutar obras en estos dos años. Piden que se des ahorren 740 mil millones de pesos que le corresponden al Meta y que están en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera

De neutrales a negativas tienen a ser las opiniones de los consultados sobre el concepto que tienen los villavicenses sobre el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Los pocos que tienen una opinión positiva de él, afirman que él tiene “el país en la cabeza”

Mañana se posesionarán los 16 conjueces ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Serán los encargados de asumir el conocimiento de procesos cuando los magistrados titulares de dicha corporación tengan que declararse impedidos por diversos episodios como cuando son demandantes o demandados, o sus parientes hagan parte del proceso, entre otros. La ceremonia de posesión de estos abogados, que accedieron a dichos cargos por concurso, será a las 8 de la mañana.

Otra vez se salvaron de carcelazo los responsables del predio La Esmeralda, epicentro de la Tragedia de El Carmen. Juez de Villavicencio se declaró impedido para tramitar una solicitud de medida de aseguramiento contra Manuel Antonio Díaz y Adriana Milena Díaz, padre e hija y responsables del predio La Esmeralda, donde el 9 de enero luego de caer de un puente colgante murieron 9 personas. La Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio los investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, en concurso con lesiones personales culposas y daños ambientales

Nada saben su esposa Paula Vega y su hermano Felipe Cubides sobre el paradero del ex concejal de Acacías Alejandro Cubides, desaparecido en la vereda la Argentina de Villavicencio el 23 de diciembre de 2016. Según sus familiares las autoridades aun no les reportan hechos nuevos sobre su posible secuestro. Sus amigos y familiares siguen realizando actividades para exigir su regreso

“El Departamento de Vichada tiene nuevo Comandante de Policía”. Se trata del Coronel Cesar Augusto Miranda Delgado quien reemplazó al coronel Julián Crisóstomo Caballero Bernal

DEPORTES

Imder Villavicencio se coronó campeón del campeonato Ponyfutsal. Le ganó a Talento Cartagenero 5 goles a 3. Esto constituye un gran triunfo para la escuela de Flavio Barney

El próximo 25 de enero será el primer ciclo paseo de 2017 en Villavicencio. El evento, organizado por IDERMETA, comenzará en el Hotel del Llano a las 7 de la noche y terminará en el Parque Los Fundadores

Falleció Ricardo Sierra Cárdenas, padre del jugador de Llaneros FC Marlon Sierra. Su cuerpo está siendo velado en funerales La Paz vía Acacias a partir de hoy. Sus exequias se realizarán mañana viernes a las 2 pm en la capilla del cementerio La Paz, vía a Acacias.

Deportivo Meta participará en la Supercopa de Futsala, evento que tendrá lugar en Neiva desde hoy jueves 19 hasta el domingo 22 de enero