RCN Noticias del Meta

TITULARES

Grave crisis afrontan los cultivadores de maíz del Meta ante las dificultades de comercialización de unas 100 mil toneladas que están listas para salir al Mercado, confirmóFernando Murillo productor del Meta. Actualmente están sembradas en la región del Ariari y los municipios de Cumaral, Puerto Gaitán y Puerto López, unas 20 mil hectáreas de maíz, sin contar con el grano almacenada de la pasada cosecha, unas 5000 toneladas las cuales aun no se han absorbido por la industria nacional de concentrados. Los maiceros se quejan porque el precio actual ofrecido por tonelada es de 600 mil pesos, cuando el costo de producción está por el orden de 750 mil, generando una pérdida de alrededor de un millón de pesos por hectárea sembrada para el productor. Asegura el agricultor que la industria nacional, haciendo gala de una total injusticia con los productores pretende comprar la cosecha a 660 mil pesos por tonelada, cuando el importado, de inferior calidad lo paga a 710 mil. Piden que el Gobierno Nacional obligue a la industria a absorber la cosecha nacional, antes de proceder a consumir el importado de EEUU en el marco de TCL

Hoy a las 2 de la tarde se realizará una reunión con los organismos nacionales y regionales, encargados de la implementación de las zonas veredales en el Meta para revisar el avance de las instalaciones tanto en La Macarena, como en Mesetas y Vistahermosa. Pese a los anuncios del Gobierno Nacional sobre la llegada de los guerrilleros de las FARC este 31 enero las autoridades del Meta aun no confirman esta posibilidad

Albeiro Sanchez director de la Esap no se presentó a las pruebas de conocimiento que practicó la misma entidad a 70 de los 90 convocados dentro del concurso de méritos que se cumple para escoger contralor de Villavicencio. Comentó el director de la ESAP que pese a estar inscrito y sin ningún tipo de inhabilidad para participar, sin embargo con el fin de darle más transparencia al proceso no me presente A las pruebas

La administradora Pública María Miriam Lema Castaño será la nueva gerente de la Empresa Social del Estado ESE municipal, luego de que el alcalde Wilmar Barbosa Rozo escogiera su nombre este fin de semana. También el alcalde confirmó que nueva directora de la corporación cultural Corcumvi llegará Rosalía Cortés, en reemplazo Johana Rojas, a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo llegará Miryam Yaneth Barbosa Suarez, a la Secretaria de Salud Carmen Sofia Motta Sepúlveda quien sale de la ESE y llega a reemplazar a Edilberto Morales, a la dirección de Turismo municipal llegará Lucas Andrés Orozco Sanceno. Estos cambios oficiales se sumarán a los anunciados por el mandatario en las direcciones y cargos medios de cada dependencia como la dirección de la Secretaría de Gobierno y la subdirección del INDER. El decreto con los cambios será publicado esta semana

Audiencia sobre el Programa de Alimentación Escolar de Villavicencio para 2017 está promoviendo la Contraloría General de la República. La reunión tendrá lugar el próximo 8 de febrero en la capital del Meta. A esta reunión fueron invitados el secretario de Educación municipal, Hernando Fontecha Meneses, los comités de alimentación escolar de las instituciones educativas oficiales beneficiadas con el programa

El ingeniero Agrónomo Adolfo Jiménez de Villavicencio fue elegido presidente nacional de la Alianza Social Independiente ASI

Durante la Cumbre de Gobernadores que se desarrolló en Cali, la Gobernadora del Meta Marcela Amaya, fue elegida como delegada de los departamentos productores de petróleo ante la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías

Llamado a solucionar los problemas de atención médica, asignación de citas y distribución de medicamentos hicieron los usuarios de CaféSalud en el Meta. Dirigieron al gerente regional un extenso memorial de agravios en el que pormenorizaron los errores y falencias de la EPS. Los usuarios de CaféSalud alistan para mañana un mitin frente la EPS

Convocado otro plantón contra las FARC por el Centro Democrático el jueves dos de enero en Villavicencio y su objeto será el que este grupo armado entregue a todos los menores de edad que tiene militando es sus filas. El plantón del uribismo será desde las seis de la tarde y el punto de encuentro será la Plazoleta Los Centauros.

Mañana viajarán a Bogotá las voceras de las mil 200 madres comunitarias del Meta, donde definirán si se van a paro en contra del Gobierno Nacional por la negativa a aprobar la ley que ordena su contratación de manera directa por el ICBF

Fenalco Meta salió a apoyar las modificaciones y ajustes hechos a la medida del pico y placa, pero anunció seguimiento durante el periodo de prueba. Los cambios de la medida del pico y placa entre ellos la restricción para las motos empezarán a regir a partir del miércoles 1 de febrero con dos semanas pedagógicos

Opiniones divididas, pero casi todas con tendencia desaprobatoria existe entre los villavicenses sobre el nuevo Código de Policía que entra en vigencia a partir de hoy. Mientras unos manifestaron desconocer el contenido de la norma, otros se opusieron a ella por, en su opinión, no haber sido socializada previamente. En Villavicencio será presentado hoy a las 10 de la mañana en la plaza de los Libertadores

Villavicencio se ubicó octava a nivel nacional en materia de desempleo al inicio de esta año, con 10,9 según el DANE

Incidente aéreo protagonizó un avión DC3 en el Meta. Uno de los motores de la aeronave se incendió en pleno vuelo. La combinación entre la pericia del piloto y la reacción de los organismos de socorro evitó resultados fatales

El teniente coronel Héctor Santiago García Luna tomó posesión como Director de la Escuela de Carabineros de Villavicencio ‘Eduardo Cuevas García’

DEPORTES

En los días 4 y 5 de febrero la Liga de Taekwondo del Meta organizará el Primer Campamento Departamental de esta disciplina que tendrá desarrollo en las instalaciones de la Villa Olímpica de Villavicencio. De aquí saldrá el seleccionado que representará al Meta en el primer campeonato nacional organizado por la Federación Colombiana de Taekwondo, que se cumplirá en Bogotá entre el 18 y el 21 del mes de marzo

Con empate a cero goles terminó el encuentro amistoso Llaneros Fútbol Club – Real Santander, preparatorio para el Torneo de Ascenso 2017