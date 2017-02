RCN Noticias del Meta

TITULARES

El 27 de febrero en la audiencia de imputación de cargos la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Seccional pediría medida de aseguramiento contra los nueve ex funcionarios de la Gobernación del Meta. La Fiscalía pediría medida de aseguramiento contra los nueve ex funcionarios para garantizar la comparecencia de esas personas dentro del proceso penal que se les adelanta por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales con interés indebido en el convenio por 5.411 millones de pesos que firmó la Gobernación con la corporación Red País Rural. Ante la Fiscalía deben comparecer Hernando Martínez Aguilera, Vladimir Sierra Martínez, Carlos Humberto Osorio Monroy, Daniel Santiago Salazar Uribe, Luz Estella Casafranco Vanegas, Francy Nayibe Umaña Ruiz, John Fredy Chávez Cagua, Carlos Emilio Romero Gómez y Fredy Vargas Ramírez

Fuerte defensa del gremio hizo el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Meta William Valencia Campos frente a las advertencias hechas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde aseguran que la contratación en el Meta de obra civil está en semáforo en rojo por hechos de corrupción. Ante este señalamiento el gremio de ingenieros del Meta aseveró a través de su presidente que ese “semáforo rojo” salió de un estudio que se hizo desde Bogotá pero que no conocen en la seccional del Meta. Dijo William Valencia Campos que pese a que la realidad muestra hoy una contratación estatal filtrada por la supuesta entrega de “coimas”, el trabajo del gremio de los ingenieros espacialmente en el Meta es muy importante para el desarrollo regional. Agregó que la corrupción hoy no solo es en la contratación de obras públicas con el Estado, sino que permea todos los reglones de la sociedad. Pidió como solución a la corrupción implementar más medidas legales que garanticen la transparencia a la hora de contratar

Nueve de los 12 miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio conformaron una nueva coalición de poder y salieron públicamente a respaldar la gestión gremial que adelanta Leonardo Baquero el actual presidente ejecutivo del ente gremial ante los gobiernos locales y nacionales, así como ante los diferentes sectores productivos y comerciales del país. El comunicado público lo firman William Romero, Damaris Rozo Muñoz, Maria del Rosario Sanabria, Humberto Guerrero Chaquea, Miguel Galindo Betancourt, Asdruval Castro, William Hernández Villalba, Ricardo Páez Marín y Juan Pablo Betancourt. Quedaron por fuera de la nueva coalición Dimas Barrero Pandales, Oscar Villalba y Mauricio Pérez. El arquitecto William Romero dijo que lo que se busca es cambiar la imagen de la Cámara, alejándola de los grupos de poder gubernamentales y políticos que mandan en el Meta

El alcalde de Puerto Gaitán Alexander Fierro dijo que está seguro que mañana en la reunión prevista con la concesionaria Vial de los Llanos y la ANI, se les notificará que los 68 kilómetros de vía entre Puerto Gaitán y Puente Arimena, con un costo de 250 mil millones de pesos, no serán construidos dentro del proyecto de malla vial del Meta. Mañana en la reunión nos informarán de la propuesta de la concesión frente a q unidades funcionales estarían dispuestos a llevar a cabo, dijo el alcalde de Puerto Gaitán quien dijo que siguen exigiendo porque desde el viernes de esta semana salga la resolución que rebaje los peajes del Yucao y Casetabla

La USO Meta inició conflicto laboral con advertencia de irse a paro en la empresa Bioenergy de Puerto López. Henry Jara presidente de la USO Meta dijo que el clima laboral en Bioenergy es precario debido a que no solo más de dos mil trabajadores no se volverán a contratar debido a que ya terminó la construcción de la infraestructura sino también porque hay riesgo de que no se contrate mano de obra local, por traer la del Valle del Cauca por la mecanización en la recolección de la caña

Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, actual gobernador del Guaviare por el partido AICO, registra ante la Procuraduría General de la Nación inhabilidad especial para contratar con el Estado por cinco años y para desempeñar cargos públicos por el mismo tiempo. La inhabilidad va por cinco años hasta el 11 de enero de 2022 según certificó el ente de control disciplinario. El actual Gobernador del Guaviare aparece como deudor solidario por 218.243.263 millones de pesos. Millones en los registros de la Contraloría General de la República. Según la Contraloría, ahora es potestad de la Procuraduría notificar de la inhabilidad a la Asamblea Departamental y a la Presidencia de la República para que se realice su destitución. Asesores de su despacho aseguran que la sanción es fiscal y que tan pronto se pague el monto se levantará la inhabilidad

Murió el hombre víctima de un hecho sicarial ocurrido en el barrio La Grama de Villavicencio identificado como Pedro Nel Mosquera Rodríguez. La víctima tenía antecedentes judiciales por estafa y porte ilegal de armas

Robaron la finca del alcalde de Cabuyaro Felipe Piñeros a donde llegaron 5 delincuentes, quienes amordazaron a los habitantes y se llevaron varias pertenencias entre ellas una camioneta que estaba en el lugar. Un hombre fue capturado y está hospitalizado en Villavicencio

Isaac Tacha Niño director de BATUTA META dijo que los programas musicales para niños y adultos de escasos recursos están listos para empezar a funcionar en 2017, con cobertura en varios municipios. Los programas Batubebes, Escuela de Violín,Coros, Canto, Orquesta Sinfónica y Cátedra llanera empezarán esta semana anunció el compositor

DEPORTES

William Barbosa, automovilista metense, volverá como piloto de carros de carreras pues en los días 21, 22 y 23 de abril pues correrá su primera carrera de la temporada 2017 del campeonato Super Trofeo Lamborghini, con el equipo italiano Bonaldi Motorsport, en el circuito italiano de Monza