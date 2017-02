RCN Noticias del Meta

TITULARES

El alcalde de Acacías Víctor Orlando Gutiérrez es el más investigado del departamento del Meta en estos 14 meses de administración que lleva al mando del municipio vecino. El mandatario, no solo es el único en el Meta que ya tiene una solicitud de revocatoria de su mandato recogiendo firmas, sino que tiene más de 16 denuncias penales en la Fiscalía y varias en la Procuraduría Regional y Nacional donde debe comparecer permanentemente. Víctor Orlando Gutiérrez fue concejal de Acacías y llegó al cargo de alcalde con el aval del partido Verde y quien pese a todas las denuncias en su contra aspira a quedarse en el cargo hasta el 2019. Asegura el mandatario acacireño

3.800 millones de pesos de posibles pérdidas determinó la Contraloría Departamental del Meta en el Hospital Municipal de Acacías, en la adquisición de equipos biomédicos que están guardados en bodega desde 2014 porque no se dispone de la infraestructura eléctrica necesaria para ponerlos a funcionar. Los equipos fueron adquiridos por Arcenio Vargas alcalde de Acacías, en 2013 por 3.897 millones, sin que previamente se adecuara las instalaciones para su funcionamiento. El expediente se trasladó a la Contraloría General de la República, órgano de control competente, en razón a que los recursos que apalancaron el contrato son del Sistema General de Participaciones

Las autoridades encontraron el cuerpo del ex concejal de Acacías Alejandro Cubides Ruiz, quién fue asesinado tres horas después de su secuestro en la vereda la Bendición de Villavicencio el pasado 23 de Diciembre. El cuerpo, que fue hallado en el lugar donde dijeron los homicidas, ya está en poder de Medicina Legal para la identificación definitiva. El comandante del Gaula Fernando Murillo aseguró que los tres sujetos decidieron asesinarlo al ver que la familia del político no contaba con los 10 mil millones de pesos que exigían

Hoy reanudarán en Villavicencio la audiencia de imputación de cargos contra los tres presuntos secuestradores y asesinos del ex concejal acacireño Ismael Cubides Cruz. La Fiscalía los acusa de haber cometido los crímenes de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, porte de armas, uso ilícito de medios de comunicación, concierto para delinquir y hurto calificado los cuales los imputados no aceptaron. Los presuntos homicidas narraron que el ex concejal fue asesinado tres horas después de su secuestro

Presencia de delincuentes del ELN, de las Bacrim y disidentes de las FARC, pretenden tomar el control territorial de zonas antes dominadas por la guerrilla de las FARC en el Meta. La denuncia la hizo Maritza Martínez Aristizabal ante el Senado de la República con comunicación al Ministerio De la Defensa Nacional, para que se desplieguen todas las medidas encaminadas a detener el avance de estos grupos delincuenciales, incluyendo el incremento del pie de fuerza del personal militar en el Meta para garantizar la seguridad a los habitantes de la Orinoquia

“Si Dios quiere asi será” respondió Angelo Villamil sobre su interés de buscar su reelección a la Cámara de Representantes en el 2018. Dijo que su espacio será dentro del Partido Liberal y que por ser el que mayor credencial tiene dentro de la colectividad roja en el Meta, buscará con los directorios municipales la conformación de la lista que encabezará con su nombre. Angelo Villamil sustenta su poderío político en la región del Ariari

En reemplazo Leonardo Marulanda llegará desde hoy al Concejo Directivo de CORMACARENA Richi Gómez como representante legal de la Fundación FUNDAMEDEM y representación de las ONGS del Meta. CORMACARENA escogió ayer en asamblea a los representantes de los alcaldes Eliécer Urrea Moreno de del Castillo y a Jeasson Julían Velásquez Molano del Calvario, como los representantes de los alcaldes en el ente gremial. Se reeligió a Marta Leal como revisora fiscal

Estudiantes de Medicina Veterinaria de la UNILLANOS que reclaman por mejores condiciones para el inicio de las clases, siguen hoy en su protesta y pidenn que las directivas cumplan con lo exigido

Empresario villavicense anunció el cierre de sucursal de una de sus papelerías en el Centro de la capital del Meta. Afirmó que lo hizo porque el Centro está “económicamente muerto” debido a las ideas de movilidad de la Alcaldía, la existencia de los grandes centros comerciales y la falta de iniciativa de los comerciantes de la zona

Sigue recogiendo leche, ropa, teteros, pañales y demás elementos que puedan necesitar un bebé o una mamá embarazada en las tres zonas veredales que hay en el Meta, el sacerdote católico Misionero Claretiano de Medellín del Ariari, Henry Ramírez Soler quien lidera en esta parte de Colombia la campaña “Venga esa Mano por la Paz”

El valor catastral del municipio de Restrepo Meta asciende a 425 mil 364 millones según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Territorial Meta, que incorporó predios que no figuraban en la base gravable catastral, actualización de las áreas construidas y la calificación de las nuevas construcciones

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Carlos Iván Márquez, entregó los 485 metros lineales de la segunda fase del proyecto de construcción del dique en el río Guayuriba, que tiene influencia en las veredas Vegas del Guayuriba y El Vigía. “Esta segunda fase la entregamos a la Alcaldía y a la Gobernación para que la administren y velen porque se mantenga y cumpla con el propósito para el que fue construida”, dijo Márquez. El jarillón tuvo una inversión de 4.000 millones de pesos

No saben en qué se gasta el Gobierno los impuestos dicen los consultados por RCN Radio. La mayoría dice ignorarlo pues afirman que lo que pagan no se nota mientras que otros aseguran que tales dineros están siendo gastados en otras cosas muy diferentes a las prometidas

DEPORTES

Los representantes de la Liga de Atletismo del Meta Patricia Mojica y Andrés Ruiz Malaver confirmaron su participación en la competencia nacional “Medio Maratón por la Vida”, que se disputará en la ciudad de Ibagué el domingo 12 de marzo próximo

Marlon Tunjano será la cuota metense en el décimo séptimo Campeonato Suramericano sub 17 de fútbol se realizará en Chile desde mañana 23 de febrero hasta el 19 de marzo de 2017. El arquero villavicense inicia así su segunda participación internacional con selecciones Colombia categorías juveniles

Con la dirección técnica del profesor Fideligno Reina, viajarán mañana jueves a Cali Aura María Quiroga, María Daniela Carranza, Luisa Fernanda Barreto, y Orlando Martínez, para tomar parte de la Primera Válida Nacional de Rifles que irá del 23 al 26 de febrero. Esta será la primera presentación en el 2017 de la Liga del Meta de Tiro y Caza, en un evento de orden nacional federado

El futbolista llanero Cristian Tovar, de 18 años de edad, fue convocado por el técnico del Deportes Tolima, Oscar Héctor Quitabani, para el partido que disputará el club pijao hoy contra Millonarios a las ocho de la noche en el estadio bogotano de El Campín