RCN Noticias del Meta

TITULARES

Muy preocupados están los 2245 cultivadores de arroz del Meta, Casanare y Arauca por la sobre oferta en plantaciones del grano que se puede registrar este año si se siembran más de las 220 mil hectáreas que se cultivaron el año anterior. Advierten los arroceros que la mayor alerta está en el departamento de Casanare donde en el 2016 se sembraron 139 mil hectáreas y la tendencia para este año es aumentarla dada la cantidad de agricultores que están migrando hacia esa región. El otro riesgo de que se sobre oferte el mercado arrocero en los Llanos está en la masiva llegada de personas que antes se dedicaban a actividades petroleras y ahora quieren incursionar en el cultivo de arroz. Creen los cultivadores y dirigentes del gremio que si se llena el mercado de arroz se bajarán sustancialmente los precios y la carga no alcanzaría ni los 120 mil pesos este año. Miyer Ortiz vicepresidente del Comité de Arroceros del Meta

Renunció el presidente de La Asociación de Educadores del Meta ADEM. El presidente Víctor Cruz dimitió del cargo porque le suspendieron el permiso sindical por parte de la Secretaría de Educación Departamental con lo que quedaba expuesto a un proceso disciplinario por abandono del cargo como directivo docente, dado que en la asociación no alcanzaba a cubrir todas las funciones y por esa razón tomó la decisión de renunciar. Fue reemplazado por Gildardo Quevedo Florido en la presidencia de la ADEM

“No voy a ser candidata al Senado de la República ni a la Cámara de Representantes en el 2018”, aclaró la abogada y ex gestora social del Meta Claudia Cecilia Rugeles Flórez. Dijo la esposa del ex gobernador del Meta Alan Jara Urzola, que es rotundo el NO ante la posibilidad de que se postule el otro año a un cargo de elección popular. Esta negativa se sumó a la del ex mandatario metense y hoy director de la Unidad Nacional de Víctimas Jara Urzola quien días atrás también negó que vaya a ser aspirante al Senado el próximo año. La familia Jara Rugeles está radicada en Bogotá donde cumple sus labores el funcionario nacional

El Consejo Superior Universitario de la Unillanos designó una comisión integrada por diversos representantes de las fuerzas vivas del alma máter para que conformen una mesa de diálogo que adelante las negociaciones que terminen con el cese de actividades que mantiene a la universidad sin clases desde hace 10 días. La mesa de negociación deberá revisar el pliego de peticiones que presentó la Asamblea Estudiantil donde se develan las múltiples dificultades que tiene la UNILLANOS para iniciar las clases en 2017. Los estudiantes se reunirán hoy a las 8 en la sede Barcelona donde decidirán si levantan o mantienen el paro

Hoy viernes estarán en el Meta el alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, la Canciller de Colombia María Ángela Holguín Cuéllar y los cancilleres de Holanda y Noruega como países garantes del proceso, quienes vienen a ver el avance de las zonas veredales de transición y normalización en el Meta. Andrés Jaramillo asesor de las zonas veredales en el Meta confirmó que la visita de los funcionarios nacionales e internacionales será a la vereda la Cooperativa en Vistahermosa Meta, uno de los tres puntos en este departamento donde están asentadas las FARC. También vienen a verificar el inicio del desarme que empezó esta semana en todo el país

Varias familias campesinas dedicadas al cultivo de coca firmaron un acuerdo con el Gobierno Nacional para dejar atrás la siembra, resiembra de coca y cualquier tipo de relación con la explotación de esa planta en los municipios de Vistahermosa Meta, Guaviare y Cumaribo Vichada. Para garantizar la participación de las comunidades, se creó un consejo de dirección permanente en el que tienen asiento el Gobierno Nacional, las Farc y las comunidades

Con “mucha admiración” vio la embajadora de Suecia, Marie Anderson de Frutos, los avances que en su opinión ha estado teniendo el proceso de paz con el inicio del desarme, sin embargo, manifestó no poder explicar el escepticismo entre los colombiano pese a esto. Anunció ayudas del gobierno sueco por 200 millones de dólares anuales por cinco años para financiar proyectos nacionales que apuntalen la paz

“En buena hora lo hace un país tan lejano del nuestro” dijo la activista de derechos humanos Islena Rey tras recibir homenaje de la embajadora de Suecia en Colombia por haber sido galardonada en 2015 con el premio Per Anger. Rey dijo que es natural que haya desconfianza hacia el proceso de paz, pero recalcó la voluntad de paz de las FARC pese a, lo que ella denominó, los “incumplimientos” por parte del Estado

Accidente laboral en Restrepo Meta en la vereda Caney Medio que involucró a tres trabajadores de la empresa contratista Trans Enelec S.A. que hacían labores de mantenimiento a los cables de alta tensión que cruzan por la zona, dejó una persona muerte y dos más heridas al caer de una altura de 40 metros

Dos hombres murieron en accidente de Tránsito sobre la vía Acacías – Villavicencio. Los dos jóvenes fueron identificados como Didier chaparro y Alex ahumada. El hecho ocurrió entre una motocicleta y una camioneta

Autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Paola Isabel Rozo en un hostal del municipio de ACACÍAS. La mujer de 32 años, según las autoridades presentaba muerte por asfixia mecánica

A la cárcel extorsionista y homicida en Meta. Por solicitud de un fiscal especializado contra el crimen organizado de Villavicencio, fue cobijado con detención intramuros Wilson Jaime Pinto Navarrete, alias Blancanieves, de 41 años, por hechos ocurridos en 2015 en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta)

30 kilómetros de sabana ha consumido el incendio en el parque natural el Tuparro en el Vichada cerca del sector conocido como Línea Roja, confirmaron los organismos de socorro

DEPORTES

Más de 600 niños y jóvenes han sido inscritos hasta la fecha para la fase municipal de los Juegos Intercolegiados Supérate 2017, que se disputará desde el 18 de abril en Villavicencio. Rodrigo Espinosa, coordinador de Juegos Sectoriales del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imder), explicó que para esta edición se tendrán competencias en seis disciplinas deportivas nuevas

La Selección Meta logró su tercera victoria consecutiva en la fase semifinal del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil 2017 al superar por 5 goles a 2 al onceno nariñense en el estadio Macal de Villavicencio. Los goles de los muchachos fueron convertidos por Juan Pablo Romero con dos goles, Brandon Mendoza con dos tantos y Gilbert Rodríguez con una anotación. Con esta victoria la selección suma 9 puntos y es segundo en la tabla de posiciones con 13 goles a favor dos en contra. Hoy se disputará la cuarta fecha con los partidos Antioquia vs. Caldas, Arauca vs. Nariño y Meta vs Atlántico, partido que iniciara a la 1:30 PM