RCN Noticias del Meta

TITULARES

Los días martes y miércoles estará en Villavicencio una delegación especial de la Fiscalía General de la Nación instalando el marco del Plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia a la corrupción. Esta visita se inicia en las regiones del país donde se registra mayor afectación por casos de corrupción y que requieren una intervención integral y urgente por parte del ente de control con el fin de garantizar la judicialización eficaz de los responsables, así como la identificación temprana de las situaciones que podrían constituir un riesgo para el patrimonio, confirmó Juan Sebastian Villamil asesor de la Fiscalía General de la Nación

“No vamos a permitir que en el caso de los hospitales se siga incurriendo en contrataciones indebidas, en sobre costos y en todas esas venas rotas que se han inventado los corruptos para quedarse con los recursos de la salud”, aseguró el procurador Fernando Carrillo en su visita al Meta. Afirmó el funcionario nacional que convocaron el consejo asesor de la sociedad civil en Bogotá donde van a investigar esos hechos de la Salud, y dónde se van a privilegiar todas esas investigaciones para que haya resultados inmediatos. Confirmó que se avanza en las investigaciones sobre las denuncias de posible corrupción en contratación del sector de la salud en el Meta

Impusieron medida de aseguramiento a dos ex funcionarios de la Gobernación del Meta por las irregularidades detectadas en la firma de un convenio por 5 mil millones con la corporación País Rural. La medida de aseguramiento no privativa de la libertad fue impuesta solo contra Daniel Santiago Salazar Uribe, ex secretario de Desarrollo Agroeconómico y Carlos Emilio Romero Gómez ex asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta. Estas dos personas quedaron sometidas a presentarse de manera inmediata cuando sean requeridos y a no salir de la ciudad, ni a contratar con el estado mientras continúa el proceso penal. En la misma audiencia el juez de garantías negó las pretensiones de la Fiscalía de dar medida de aseguramiento contra seis de los ocho ex funcionarios de la Gobernación del Meta y el contratista del convenio con País Rural

Arreció la presencia de panfletos repartidos por presunto grupos paramilitares que se autodenominan Bloque Oriental Meta – Vichada y Guaviare que fueron distribuidos en el municipio de Puerto López donde se amenaza a diferentes personas para que abandone en las siguientes 12 horas el municipio o serían declarados objetivo militar. El coronel Nicolás Alejandro Zapata comandante de la Policía del Meta confirmó la presencia de los panfletos y aseguró que se está verificado su procedencia y supuesta veracidad

En su visita a la zona veredal de Mesetas Meta, el procurador general Fernando Carrillo advirtió que tanto guerrilleros como habitantes aledaños denunciaron inseguridad por presencia de posibles paramilitares en el área, donde hace tres semanas dos líderes fueron asesinados. El procurador Carillo afirmó que se debe redoblar la seguridad para que hayan garantías tanto para los guerrilleros acogidos al acuerdo como para los líderes que están en las veredas y municipios que hacen parte de las zonas veredales con el fin de que no se presenten ni asesinatos ni extorsiones. “El único lujo que no se puede dar este proceso de paz es un exterminio como el de la Unión Patriótica”, exclamó el procurador Fernando Carrillo

Fuertes críticas recibió Andrea Verdugo quien solo fue diputada del Meta por un día y tal como lo dijo RCN este jueves presentó ante la plenaria de la Asamblea su renuncia la cual fue aceptada por unanimidad. En su reemplazo llegará el también ex diputado Moisés Suárez Aron quien estará ocupando la curul hasta cuando la titular Natalia Rodríguez regrese de su licencia materna en el mes de julio de este año. Andrea Verdugo renunció para no perder su cargo en Bogotá en la Unidad Nacional para las Víctimas donde tendrá que volver a ser nombrada por Alan Jara Urzola

Un guerrillero herido fue evacuado por la Fuerza Aérea, luego de resultar herido de gravedad debido a una lesión profunda en su pierna izquierda, ocasionada cuando manipulaba una máquina pulidora en la Zona Veredal de Normalización en el departamento del Guaviare. “El paciente tiene 36 años y estaba en regulares condiciones generales por la herida

En Uribe Meta 12 instituciones gubernamentales impulsan proyectos del sector productivo, infraestructura y de medio ambiente. A través de la campaña “Fe en Colombia”, les anunciaron a los habitantes beneficios del Ministerio de Medio Ambiente, Cormacarena, Ministerio de las Tics, , Departamento de Prosperidad Social, Agencia de Desarrollo Rural, Restitución de Tierras, Secretaría de Desarrollo Agro económico, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Familias en Acción y el Banco Agrario

La policía del Meta capturo en flagrancia a un hombre de 22 años de edad, quien se transportaba en una bici triciclo llevando en su poder tres tapas de alcantarillado de servicio público de Granada, avaluadas en dos millones de pesos, las cuales habían sido hurtadas en diferentes lugares de ese municipio.

Un hombre capturado por agredir con arma blanca a otro en el barrio Centro el municipio El Castillo. El agresor de 22 años fue capturado, señalado de ocasionar una lesión en la espalda con arma blanca a un ciudadano quien fue llevado al hospital municipal, mientras que, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía 22 Acacias, por el delito de lesiones personales

Frustraron comercialización clandestina de más de 1100 dosis personales de marihuana, en el sector La Bomba Terpel del municipio de Fuentedeoro donde se hallaron 425 gramos del alucinógeno. También en la vía de salida de la cabecera municipal de Vista Hermosa hacia la vereda Puerto Lucas, fueron hallados otros 170 gramos marihuana que fueron dejados a disposición de las autoridades

DEPORTES

Este domingo 19 de Marzo a partir de las 1130 de la mañana se enfrentarán los equipos de fútbol Popayán vs Llaneros en el marco del Torneo Águila 2017. En esta oportunidad El equipo de Llaneros jugará de visitante

El Meta tendrá presencia en los torneos profesionales femeninos de fútbol con un grupo de mujeres jóvenes, niñas que juegan con talento y excelente estado competitivo según la liga de Fútbol del Meta