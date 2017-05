RCN Noticias del Meta

Erradicaron 12 hectáreas de cultivo de marihuana en Lejanías, Meta, donde ha sido destruidas 53 hectáreas de cultivos ilícitos en los últimos meses

TITULARES

El fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez ratificó las amenazas que ha recibido al parecer de quienes no están interesados en el que él y su equipo vengan al Meta este viernes 5 de mayo a realizar la jornada masiva de denuncias, dentro de la campaña Bolsillos de Cristal, en contra de la corrupción. Dijo el fiscal que ya se tiene identificado a los posibles autores de esas intimidaciones y que el país tendrá que conocer el origen de esas amenazas. La jornada en contra de la corrupción será este viernes desde las 8 de la mañana en el auditorio principal de la Cámara de Comercio de Villavicencio

20 Denuncias directas y con pruebas ha recibido la Fiscalía General de la Nación de habitantes del Meta, quienes de manera puntual han buscado el ente panal para advertirlo de supuestos hechos de corrupción en el departamento y las cuales serán conocidas públicamente el viernes 5 de mayo en la jornada Bolsillos de Cristal de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Juan Sebastián Villamil jefe de la jornada dijo que esta semana se entrevistarán 70 personas más que buscan entregar sus denuncias a la Fiscalía

Abrieron pliego de cargos contra el actual gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Meta (Edesa) Orlando Guzmán Virgüez, por el presunto manejo inadecuado de una inversión de 10 mil 501 millones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de agua que no fue construida. De acuerdo con la investigación adelantada, al parecer, las demoras presentadas en desarrollo del contrato 531 de 2011 incrementaron su costo y por aparente negligencia no se dio cumplimiento al mandato del juez Quinto Administrativo de Villavicencio, dentro de una acción popular que ordenaba culminar la construcción del alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de las veredas Alto Pompeya y Quenane de Villavicencio. La conducta que involucraría al gerente de Edesa se calificó provisionalmente como gravísima a título de culpa grave

El juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio declaró la nulidad del incidente de desacato que le daba cuatro días de arresto y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra de la ex gerente de la ESE Municipal Carmen Sofía Mota y la presidenta de la junta de la empresa Doly Forero, por no haber cumplido con lo ordenado en una acción de tutela interpuesta por Fredy Guillermo Rincón que obligaba que en 48 horas se reanudará el concurso de elección de gerente de la entidad. Asegura el juez Luis Efrén Blanco López que hubo violación al debido proceso de las dos funcionarias de la Alcaldía a quienes no se les pudo demostrar negligencia par cumplir lo ordenado por el fallo de tutela. El juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio declaró la invalidez del trámite incidental y devuelve al juez que falló la acción de tutela para que haga revisión nuevamente del proceso demandado. También le exigió a la Universidad de Medellín que facilite la contratación a fin de culminar las etapas del concurso de méritos para la elección del gerente de la ESE

El alcalde Wilmar Barbosa Rozo cerró las sesiones ordinarias en el Concejo de Villavicencio este domingo 30 de mayo, con la asistencia de los 19 concejales y en las que recordó que la corporación abordó tareas importantes en este primer periodo como la elección del nuevo contralor para el municipio y la aprobación de una adición por más de 50 mil millones de pesos. También dijo el alcalde que se está monitoreando cada uno de los puntos vulnerables de la ciudad en materia de riesgos y posibles desastres

El Concejo Municipal aprobó el proyecto de Acuerdo que modifica parcialmente la estructura orgánica de la Alcaldía de Villavicencio, el cual pasará a sanción del alcalde Wilmar Barbosa Rozo. A esta dependencia llegaría el abogado Jacobo Matus Díaz actual gerente de la Empresa de Acueducto de Villavicencio

Un fuerte llamado hicieron al Invias los habitantes de los departamentos del Meta y Guaviare que se movilizan por la vía nacional, debido al riesgo al que se están viendo sometidos cuando pasan por el sector conocido como Puerto Limón entre los municipios de Fuentedeoro y Puerto Lleras ya que el río Ariari amenaza con dejar incomunicados a estos dos departamentos

El coronel Miguel Ángel Botia comandante de la Policía de Caquetá llegará a la comandancia de la Policía del Guaviare, en reemplazo de José Antonio González Fariñas quien fue trasladado para la Metropolitana de Villavicencio en cambio del coronel Fredy Hernán Jiménez. Estos movimientos en la Policía de la Orinoquia se harán efectivos en las siguientes semanas

El director de Colciencias César Ocampo estará hoy en Villavicencio participando en el foro Llano Innova en la Cámara de Comercio de Villavicencio, desde las 8 de la mañana

Salió del Hospital Departamental de Villavicencio la bebé de cuatro meses que fue violada el domingo anterior por un soldado adscrito a la Séptima Brigada del Ejército, en el municipio de Fuente de Oro, Meta

Solo 24 excarcelables de las FARC han llegado a Mesetas Meta. Andrés Jaramillo, asesor de la Gobernación del Meta confirmó que llegaron 24 excarcelables de las FARC llegaron a zona veredal de Buenavista ubicada en el municipio de Mesetas en el Meta

El sindicato de los escoltas salió a protestar en contra de la llegada de 1800 ex guerrilleros de las FARC a cumplir con sus mismas funciones de protección y con mejores remuneraciones. En Villavicencio la conmemoración del día Internacional del Trabajo se cumplió con la participación de sindicatos, organizaciones sociales y centrales obreras

En el día del árbol en Villavicencio se sembraron 450 plántulas. “Los 450 árboles se sembraron con el apoyo de estudiantes del SENA y niños de la Fundación Social Humanos dando inició el proyecto ambiental ‘Bosque de la Reconciliación’ en homenaje al Papa Francisco que estará de visita en Villavicencio el próximo 8 de Septiembre, dijo el arzobispo Óscar Urbina

Habitantes del barrio Montecarlo en Villavicencio encontraron una osa palmera que fue entregada a CORMACARENA y el Parque los Ocarros

Las autoridades confirmaron que se reforzarán las medidas para garantizar la seguridad durante la visita esta semana a Villavicencio, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Así se determinó durante un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo el fin de semana en la Alcaldía de Villavicencio, para tratar específicamente el tema de las amenazas procedentes del Meta de las cuales fue objeto y que denunció el propio Fiscal la semana pasada

Erradicaron 12 hectáreas de cultivo de marihuana en Lejanías, Meta, donde ha sido destruidas 53 hectáreas de cultivos ilícitos en los últimos meses

Procuraduría suspendió a 2 concejales actuales y 10 ex concejales del Guaviare. Uno de los 10 ex concejales es actualmente diputado de ese departamento

DEPORTES

Llaneros Fútbol Club dio un paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final del Torneo Águila al ganarle a Barranquilla por 3 goles a 1. A dos fechas de terminar la fase eliminatoria el equipo de Villavicencio suma 23 puntos que lo tienen virtualmente con el cupo para la segunda fase del campeonato. El onceno llanerista que recibirá este jueves a Fortaleza por la Copa Águila, visitará el fin de semana a Orsomarso por la penúltima jornada de la ronda de todos contra todos de la Primera B

Deportivo Meta se alista para enfrentar a Real Antioquia a la semifinal de la Liga Argos Futsal. El quinteto de Villavicencio confirmó dejó en los cuartos de final al Club Deportivo D’Martin, tras eliminarlo en el municipio cundinamarqués de Madrid. Deportivo Meta superó al rival que enfrentó en los cuartos de final ganando primero en Villavicencio por 8 goles a 4 y luego imponiéndose extra tiempo como visitante por 3 a 4 anotaciones

Los pedalistas del equipo Idermeta Liciclismo Meta, Michel Johannes Velosa y Nelson Augusto Álvarez, los mejor posicionados, cerraron en Tunja la Vuelta de la Juventud 50 ganando muchos puestos y asciendo en la clasificación general individual

Llaneros Fútbol club recibirá ‘prima de éxito’ de la Gobernación del Meta. Luego del triunfo del domingo anterior 3 goles a 1 contra Barranquilla, el onceno metense aseguró con 26 puntos la clasificación a las finales del fútbol de ascenso y de paso consiguió la ‘prima de éxito’ de 50 millones de pesos que la Gobernación se había comprometido si llegaba a estar entre los ocho mejores del Torneo Águila