RCN Noticias del Meta

TITULARES

Unas 600 personas asistieron a la jornada de denuncia de casos de corrupción que afectan al departamento del Meta. 52 personas suministraron información de manera oral y se tomaron 155 registros a través del Instrumento de Recolección de Información, en donde 7 personas decidieron guardar reserva frente a su información personal. El Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira se comprometió con la comunidad a entregar resultados en la última semana de agosto del presente año y priorizó denuncias en infraestructura con las obras del estadio, Mirador Turístico, Malla Víal, Vivienda de Interés social, Planes de Ordenamiento Territorial, Saneamiento Básico, Proyectos de Regalías. Previo análisis de los temas denunciados, se establecerán, los casos que podrían ser abocados por fiscales pertenecientes a la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, así como aquellos que serán de competencia de la Unidad de Administración Pública adscrita a la Seccional Meta

Un juez de Villavicencio impuso medida de aseguramiento NO privativa de la libertad a Serafín Bernal Cangrejo, señalado de supuestamente haber amenazado al fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez. El procesado quedó en libertad y deberá presentarse los 5 primeros días de cada mes ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. La Fiscalía apeló la decisión del Juez. Hasta el momento no se ha determinado quienes estén detrás de las amenazas las cuales fueron calificadas por el mismo fiscal en su visita a Villavicencio como si fuera una anécdota ante tanta denuncias de corrupción que recibió. La defensa del contratista Ivan Pérez Gómez y el ex asesor de la Gobernación Alejandro Vega pedirán a la Fiscalía que explique por qué los vincularon si el capturado nunca los mencionó ni aparecen referenciados en ninguna situación de la supuesta llamada amenazante contra el funcionario nacional

El concejal del partido de la U Yesid Morales Espitia, quedo en libertad luego de que un Juez de Villavicencio encontrara vicios de procedibilidad al momento de librarse la orden judicial por parte del Juez cuarto penal municipal de Bogotá, el pasado jueves luego de recibir más de 80 denuncias que lo vinculan con el delito de concusión. El próximo 18 de mayo se realizará audiencia de imputación de cargos contra el líder político

Hoy estará en Villavicencio el jefe negociador del Gobierno Nacional y las FARC Húmero de la Calle Lombana, quien llegará a las 10 de la mañana a la Cámara de Comercio de Villavicencio a exponer los avances del proceso de paz y sus implicaciones en el departamento del Meta. El funcionario nacional viene invitado por el diputado del partido de la U Óscar Apolinar

El ex alcalde de Villavicencio del partido de la U Juan Guillermo Zuluaga Cardona fue nombrado como nuevo director administrativo de la Presidencia de la República de Colombia. El nuevo funcionario nacional se posesionará en los siguientes días confirmó la representante a la Cámara por el Mera Lucy Contento, quien dijo que la llegada del ex alcalde a la Presidencia es un espaldarazo a su gestión y a la región en general

El ex candidato a la Gobernación del Neta Hernán Gómez Niño fue elegido para integrar la dirección nacional del Centro Democrático. El presidente del partido uribista en el Meta fue elegido en representación de este departamento junto a Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia, Casanare, Córdoba, Santander y Cundinamarca

En el sector de las Cristalinas en Puerto Gaitán Meta inició el desalojo de familias desplazadas y víctimas del conflicto armado. Pese a la protesta de los invasores que advierten vulneración de derechos se está dando cumplimiento legal de la orden de desalojo, autorizado por la Inspección de Policía de Puerto Gaitán a un grupo de personas quienes llevan 11 meses asentados en el predio El Brasil en la Cristalina. Agropecuaria Aliar, comodatario del predio asegura que desde hace varios meses aparecieron cercas y las construcciones de casas de madera, así como la llegada de personas de otros lugares hecho que obligó la reclamación ante los entes de control y la Policía que ya inició el desalojo

Hoy un grupo de comerciantes del centro de Villavicencio saldrán a protestar por la dura crisis económica que enfrentan por algunas de las medidas implementadas desde la Alcaldía

Un recorrido de unos cinco kilómetros hará durante su visita el Papa Francisco el próximo 8 de septiembre de 2017. El comité organizador dijo que la presencia del pontífice está ratificada en Villavicencio escogida por su historia donde ha estado presente el dolor y la violencia y porque es la puerta de toda la Orinoquia y la Amazonia aseveró el obispo Favio Suescún Muñoz del grupo de avanzada del Vaticano para la visita del Papa

Hoy se reanudarán las labores de búsqueda con la comisión humanitaria que intentará llegar hasta Barranquillita, Miraflores en el Guaviare en búsqueda de la liberación Herley López, funcionario de las Naciones Unidas secuestrado al parecer por el frente 1 disidente de las Farc, Armando Ríos, cuando se encontraba realizando labores logísticas de apoyo al Programa Nacional Integral de Sustitución, el pasado miércoles. Las autoridades de Miraflores dijeron que esperan que hoy sea liberado el funcionario o de lo contrario esperarán directrices desde Bogotá. En San José y Miraflores siguen concentradas todas las autoridades a la espera de que el funcionario de las Naciones Unidas recupere su libertad

DEPORTES

La delegación metense figuró en la parada de la Gira Europea de Patinaje corrida en Heerde, Holanda

En juvenil A Saúl Fernando Herreño logró el primer puesto en la clasificación general de fondo y tercero en la correspondiente a velocidad para la categoría juvenil A.

Por su parte, Nicole Valeria Bolívar ocupó la segunda posición en las clasificaciones generales de fondo y velocidad en juvenil A.

Ana Sofía Pérez, en la categoría juvenil B, finalizó cuarta en la general de las pruebas de fondo y Brayan Santiago Virguez terminó en un puesto similar en fondo categoría juvenil B.

Diego Moreno, técnico de la representación departamental que apoyó Idermeta, calificó de “muy buenos resultados” la actuación en el evento disputado el fin de semana.

El pedalista de la Liga de Ciclismo del Meta, Cristián Camilo Serrano, se ubicó quinto en la prueba contrarreloj individual para la categoría elite en los campeonatos panamericanos de ruta

En la competencia de 40 kilómetros disputada en Santo Domingo, República Dominicana, el rutero que representa a este departamento perdió un minuto y 57 segundos con el vencedor.

Cristián Camilo Serrano, que estuvo ganando durante la mayoría de la prueba, no logró revalidar lo hecho el año pasado cuando fue medallista de bronce en Venezuela.

Deportivo Meta continúa hoy lunes su preparación con miras al partido de vuelta de la semifinal de la Liga Argos Futsal

El quinteto de Villavicencio que la noche del jueves se impuso por 3 goles a 2 está arriba en la serie contra Bello Real Antioquia.

El viernes tendrá lugar en la localidad de Bello el segundo enfrentamiento por el cupo a la final del campeonato nacional de futsal más importante del país.

Llaneros Fútbol Club perdió en su visita a Orsomarso con marcador de 1 gol por 0 y no logró ratificar de forma absoluta su presencia en los cuartos de final del Torneo Águila

El cuadro llanerista que suma 26, sin embargo, podría asegurar este lunes su clasificación si Leones pierde o empata frente a Cúcuta Deportivo.

El equipo antioqueño es décimo con 20 puntos, pero le resta disputar seis unidades, lo que aún lo mantiene con opción de entrar en el grupo de los primeros ocho.