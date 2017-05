RCN Noticias del Meta

A Neiva se desplaza este miércoles la Selección Meta que participará en el zonal del Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil

TITULARES

Familiares y colaboradores cercanos del director de la Unidad Nacional de Víctimas el ex gobernador del Meta Alan Jara Urzola, negaron que haya o vaya a renunciar al cargo tal como se ha difundido. Aseguran que el ex gobernador está sujeto a cualquier decisión que tome el presidente de la República Juan Manuel Santos quien es el único que puede moverlo o mantenerlo en su cargo. Atribuyen los comentarios de su posible salida, a la crisis de gabinete ministerial que se va a registrar en las siguientes horas. Alan Jara Urzola ha sido noticia en los últimos días por la relación que tiene con los hechos investigados sobre su idea de construir para el Meta una refinería. El ex gobernador llegó a ese cargo del orden nacional por su cercanía con el proceso de paz y su relación directa como víctima del conflicto armado con las FARC por quienes estuvo 7 años secuestrado

Fue aplazada la audiencia para leerles los cargos y escuchar la versión de los tres concejales de Villavicencio implicados en la investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades cometidas en la pasada elección de contralor para la capital del Meta programada para hoy en la Procuraduría Regional del Meta Defensa dijo que se pidió que el proceso se trasladado para Bogotá, porque creen los tres concejales investigados que acá no tienen las garantías para el debido proceso. En la audiencia que era oral en el despacho de la Procuraduría Regional, debían comparecer con su apoderado el abogado Edgar Ardila Barbosa los concejales Carlos Carreño Pedraza, Darwin Castellanos y Fabián Bobadilla quienes integraban la mesa directiva de la época. La solicitud de traslado se deberá definir en los siguientes días o de lo contrario el 6 de junio continuará en la Procuraduría Regional del Meta

Hoy estará en Cumaral el presidente de ECOPETROL Juan Carlos Echeverri explicando a los habitantes y autoridades por qué deben estar lo suficientemente informados antes de votar por el SÍ o por el NO en la consulta popular programada para el 4 de junio en la que se definirá la suerte de la industria petrolera en ese municipio. El funcionario nacional llegará en horas de la tarde a esa localidad acompañado del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Orlando Velandia

Bajó alerta máxima en Cumaral Meta por crecientes y represamientos en el río Guacavía, donde hubo un derrumbe 12 kilómetros arriba de esta inspección que generó un represamiento de agua y material rocoso que bajó durante la noche de este martes sin generar mayor emergencia. Los organismos de socorro, las autoridades locales y departamentales se mantienen haciendo monitoreos permanentes en el recorrido del río Guacavía para evitar cualquier emergencia. A primera de este miércoles se realizará un nuevo sobre vuelo, para ver el comportamiento de la represa, indicó Reinaldo Romero Silva, Coordinador Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres

El suministro de agua potable en Villavicencio se sigue haciendo a través de carrotanques dispuestos para atender la emergencia que se presenta en la ciudad por los daños en el acueducto por gravedad y que según la empresa de acueducto durará 20 días

Sigue cerrada la vía entre Fuente de Oro y Puerto Rico en el kilómetro 68, donde el INVÍAS habilitó una vía terciaria para evacuar los vehículos que circulan por esa vía nacional. Por esta emergencia Llanogas anunció que restringió el suministro de gas para esos municipios por la dificultad para trasladar vehículos grandes con el combustible según confirmó el habitante de la zona Ricaurte Aguilar Díaz

Será el Ministerio de Educación el que decida si se adelantan las vacaciones de mitad de año para los estudiantes de escuelas y colegios públicos del país, aclaró el secretario de Villavicencio Fernando Fontecha al referirse al paro en el que continúan los profesores afiliados a FECODE. En Villavicencio y el Meta se mantiene el calendario aprobado para 2017 y solo se modificará si el Ministerio lo ordena dijo el funcionario municipal

Arroceros del Meta y Casanare ratificaron la realización de una movilización el día 6 de junio por todo el sector Arrocero del país. Luego de reunirse en las últimas horas acordaron que presentar al Ministerio de Agricultura la posición de la cadena regional Llanos, planteando la necesidad de recobrar los precios establecidos para la adquisición de la cosecha del año 2016. Se enfatizaron en una rotunda negativa a la pretensión del Ecuador de efectuar exportaciones del cereal hacia Colombia y advirtieron al Gobierno Nacional sobre la inconveniencia de autorizar importaciones de cualquier origen dijo Fernando Murillo Rengifo representante cadena arrocera del Meta

En acto protocolario se posesionó el nuevo diputado del Meta Oscar Bejarano, quien llegó a reemplazar a Claudia Garzón Torres del Centro Democrático. La toma de la curul uribista se hizo ante la mesa directiva de la Asamblea la cual sigue en receso y solo regresará el 1 de junio al segundo periodo de sesiones ordinarias

La Fiscalía presentará acusación ante el juzgado cuarto penal del circuito contra Manuel Antonio Díaz Ardila y su hija Adriana Milena Díaz, responsables del predio La Esmeralda Meta dentro de la investigación por posible homicidio culposo en el caso de la tragedia ocurrida en la vereda El Carmen donde murieron 9 personas al caerse un puente colgante

Meta y Caquetá incomunicados por la Macarena donde campesinos y indígenas mantienen bloqueos en la vía a San Vicente del Caguán

Fue incinerada una buseta de la empresa Taxmeta luego de bajar al conductor en la vía entre Villavicencio y Medellín del Ariari a la altura de Puerto Esperanza, en el municipio de El Castillo Meta. Según información suministrada por el coronel César Castro, comandante encargado del departamento de Policía Meta, el conductor de la buseta manifestó que hombres encapuchados y armados, lo obligaron a descender del vehículo que posteriormente quemaron. Los autores manifestaron ser de las disidencias del frente séptimo de las Farc. El oficial afirmó que se adelantan las investigaciones para verificar la información y así poder dar captura a los responsables

DEPORTES

A su regreso de Estados Unidos donde jugó tres torneos internacionales, la tenista Lina María Romero dijo que recibió una propuesta para disputar unos eventos interclubes en Francia

A Neiva se desplaza este miércoles la Selección Meta que participará en el zonal del Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil

Este miércoles comenzará un nuevo reto para el ciclista oriundo del Meta, Fernando Orjuela Gutiérrez, en el país nórdico de Noruega. El rutero integrante del equipo Manzana Postobón tomará la partida en el Tour de Fjords, competencia internacional de cuatro etapas y que inicia con una fracción de 189 kilómetros

En el Vichada por primera vez fue convocado un jugador a la Selección Colombia de Fútbol. Johnny Murillo Gaitán fue convocado a realizar un micro ciclo de 10 días que termina el dos de junio. De allí saldrán los jugadores que conformarán la Selección Colombia Sub 15 que participará en el Campeonato Sudamericano que se realizará en noviembre de 2017 en Chile