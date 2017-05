RCN Noticias del Meta

A San José de Cúcuta viajó la Selección Meta que compite desde este jueves en el Campeonato Nacional de Natación Juvenil II y Mayores

TITULARES

Fue elegido en carácter de encargo Pablo Emilio Cruz Casallas como nuevo rector de la Universidad de los Llanos con 5 votos a favor, un voto alcanzó la vicerrectora Académica Doris Consuelo Pulido y votó en blanco Fernanda Rojas la representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario. Votaron por Pablo Cruz Eduardo Martínez representante de los gremios, Jhon Sanabria de los egresados, Jorge Pachón de los profesores y los representantes del Gobierno Nacional Germán Urrego y Carlos Alberto Pabón. Con esta elección perdió la Administración que lideraba Jairo Ivan Frías Carreño hoy en la cárcel por el escándalo de la refinería. Pablo Cruz es el decano de la facultad de Ciencias Agropecuarias y estará como rector encargado mientras dure el periodo de vacaciones solicitadas por el rector Jairo Iván Frías Carreño antes de ser capturado. Un grupo de profesores emitió un comunicado solicitando la renuncia de Frías Carreño

Siguen en los calabozos de Paloquemao, antiguo DAS, en Bogotá los tres hombres investigados por la Fiscalía por la irregularidades en Llanopetrol Jairo Iván Frías Carreño, Hernando Martínez Aguilera y Ricardo Rodríguez Henao. Los tres varones no han sido trasladados a la Picota por causa del paro del sindicato del INPEC confirmó la defensa de los investigados la cual confirmó que la abogada Luz Estela Casasfranco si fue recibida en la cárcel del Buen Pastor. Dicen los abogados que los defienden que aun no se asigna juez de segunda instancia para definir la solicitud de revocatoria hecha a la medida de aseguramiento la cual puede durar dos o tres semanas en resolverse

Defensa de la ex gerente la ESE Departamental Sandra Milena Buitrago Acosta, investigada por las irregularidades cometidas en la compra de equipos médicos para los centros de Salud del departamento, asegura que la profesional que renuncio al cargo hace 8 meses luego de las denuncias que hizo la ex diputada Claudia Garzón según las cuales se habrían cometido irregularidades en el manejo de 37 mil millones de pesos para la compra de esos equipos, tiene todos los argumentos legales y contractuales para demostrar que no se cometieron irregularidades y que todos los recursos se invirtieron tal como lo viabilizó el estudio técnico y económico. La exgerente aun no es citada por la Fiscalía pese a que ese contrato fue priorizado por el Fiscal Néstor Humberto Martínez cuando estuvo en Villavicencio. Por ahora solo se conoce de investigación en la Procuraduría Regional

Un grupo de habitantes y de líderes de la consulta popular que promueven el NO a la presencia de la industria petrolera en Cumaral rechazaron la presencia del presidente de ECOPETROL Juan Carlos Echeverri en ese municipio, quien llegó a promover que no se niegue la oportunidad a la extracción de hidrocarburos. Fredy Martínez, vocero de uno de los comités creados para promover el NO dijo que el discurso del presidente de ECOPETROL fue flaco y mediático a favor del SÍ a la presencia de la industria minera en esa localidad. Por su parte Juan Carlos Echeverri les dijo a los cumaraleños que hoy las empresas petroleras no sacrifican una gota de agua por un barril de petróleo. La consulta será el cuatro de junio de este año

Hacer caso omiso a las invitaciones de reintegrarse a las aulas y a no ceder ante las amenazas que pretenden debilitar y crear división, pidieron las directivas de la ADEM donde anunciaron que hoy JUEVES 25 DE MAYO se convoca a las 2 de la tarde al Parque Central y hacia las 5 partirán con una Marcha de Luces antorchas, linternas. Mañana VIERNES, 26 DE MAYO en Villavicencio habrá Asamblea en el Parque Central a las 8 de la mañana en municipios según lo definido por la Subdirectiva Municipal

Continúa con la alerta roja del Ideam en la zona de la cuenca del río Guacavía, en Cumaral según reportó el secretario de Gobierno y Seguridad del Meta, Gerardo León Mancera Parada, una vez adelantado el segundo sobrevuelo en el que evaluó y verificó la situación de riesgo en la parte alta de la cuenca de este afluente de Cumaral

El Gerente de Edesa S.A ESP, Orlando Guzmán Virgüez, anunció que esta entidad apoyará técnicamente a la Empresa de Acueducto de Villavicencio para superar la emergencia generada por los daños que sufrió la línea de aducción del acueducto de la capital del Meta

En constante monitoreo por parte de los bomberos está el río Guamal por el desbordamiento que generó nuevamente inundación en las calles del municipio. La creciente afectó también las veredas San Miguel y la Isla, está última incomunicada a causa del daño en la vía a por el afluente.

Habitantes de Fuente de Oro, Puerto Rico y Puerto Lleras amenazan con bloquear la vía la Shell o vía tercería a partir del Sábado a los vehículos livianos luego del cierre definitivo en la vía principal por los daños generados por el Ariari.

Desde las 8 de la mañana en la biblioteca Germán Arciniegas gerentes, secretarios y directores del municipio rendirán cuentas ante la comunidad, tal como lo ordena la ley. Las explicaciones que darán son relacionadas con la gestión del año 2016.

Ejército suspendió operaciones en Barranquillita, Guaviare para facilitar la liberación de funcionario de la ONU Arley López secuestrado al parecer por disidencias de las FARC. Las tropas del Comando Conjunto del Suroriente número 3, suspendieron las operaciones militares que se venían desarrollado en la vereda Barranquillita del municipio de Miraflores, Guaviare, para facilitar la operación humanitaria que permita la liberación de Arley López, delegado de la ONU, secuestrado desde el pasado 02 de mayo en ese sector del país.De acuerdo con el general Jorge Eliecer Suárez, comandante del Comando Conjunto del Suroriente, en estos momentos se adelanta un acercamiento entre Naciones Unidas y las disidencias del primer frente de las Farc, en busca de la liberación del funcionario. “Enviaron un comunicado por parte de las Farc, la ONU les respondió, y en estos momentos se trata de una operación humanitaria para dar con el paradero del señor Arley López. Sabemos donde se presentó el secuestro que fue en la inspección de Barranquillita del municipio de Miraflores, y sobre ese sector no estamos en este momento desarrollando operaciones militares, precisamente para facilitar la situación de las conversaciones entre la ONU y las disidencias de las Farc”, explicó el oficial. Finalmente el general Jorge Eliecer Suárez, agregó que en el suroriente del país, las tropas mantienen las operaciones de control territorial en las zonas dejadas por las Farc

La Procuraduría Regional del Guaviare citó en las últimas horas a audiencia pública a 6 diputados dentro de un proceso verbal disciplinario por una queja interpuesta por tres ciudadanos de San José por el procedimiento con el cual llevaron a cabo la elección del contralor departamental.

DEPORTES

A San José de Cúcuta viajó la Selección Meta que compite desde este jueves en el Campeonato Nacional de Natación Juvenil II y Mayores

El ciclista Fernando Orjuela dijo que salvó el día al término de la primera etapa del Tour de Fjords corrida el miércoles sobre 189 kilómetros