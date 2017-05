RCN Noticias del Meta

El nadador metense Rafael Lozano Machado, ganador de una medalla de oro y dos de bronce en el campeonato nacional interligas juvenil II, dijo que espera ser tenido en cuenta en la Selección Colombia

TITULARES

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET, interpuso un acción de tutela que pide como medida cautelar se suspenda la consulta popular de este domingo 4 de junio en Cumaral Meta y solicita de fondo la realización de evaluaciones objetivas sobre más de 600 diferentes estudios existentes sobre los presuntos impactos negativos que trae para los recursos naturales de ese municipio, la llegada e implementación de la industria petrolera. La ACIPET tuteló vulneración de los derecho al trabajo, al debido proceso, a la información y a un marco de sostenibilidad fiscal según dijo Julio César Vera Díaz presidente ejecutivo de la agremiación. Anuncia en este gremio que también presentará una acción de nulidad contra el Decreto municipal. Nuestro interés no es otro que la defensa de las oportunidades laborales para nuestros ingenieros de petróleos en el país, dijo el ingeniero que puso la tutela quien aseguró que de igual forma, procederán en los otros municipios en Cundinamarca y Casanare

¿Usted está de acuerdo con qué se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio del municipio de Granada, Meta? SI o No, es la pregunta que puso a consideración del Concejo de ese municipio el alcalde Juan Carlos Mendoza para que se convoque también una consulta popular en esa localidad. Dijo el alcalde que la propuesta de consulta ya está en poder del Concejo donde debe ser aprobada antes de ser enviada al Tribunal Administrativo del Meta para su viabilidad

Por violar la libertad de culto a un patrullero del Esmad en el Meta, Corte Constitucional falló en contra de la Policía Nacional. El uniformado y patrullero Esneider Quintero Cano interpuso una acción de tutela en contra de la Policía Nacional, argumentando y solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la libertad de culto, a la libertad de conciencia, a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana, los cuales considera que fueron vulnerados por la anotación demeritoria que fue registrada en su formulario de seguimiento, tras haber incumplido con la orden de leer a los feligreses en la eucaristía de “Domingo de Ramos” el mensaje “En este día santo les pedimos de corazón que recen por la armonía de su hogar, por la grandeza de su iglesia, por la tranquilidad de su vecindario, por la paz de su tierra y por su Policía Nacional. La Corte ordenó a la Policía Nacional que, a través de la dependencia competente, elimine del formulario de seguimiento del accionante la anotación demeritoria registrada por él

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria contra 2 ex funcionarios de la Alcaldía y un contratista de Villavicencio. La decisión cobijaría a Juan Mario Flórez Salcedo y Astrid Soraya Herrera Ariza, servidores públicos durante la administración local de Juan Guillermo Zuluaga entre 2012 – 2015 y a Gerardo Antonio Alvarado Parra contratista. Junto con Lina Melisa Hernández Bedoya, estas personas son investigadas por supuestas irregularidades en la realización del contrato 1937 de 2015, que tiene que ver con el suministro de combustible al parque automotor de la Alcaldía de Villavicencio (Meta). La Fiscalía Seccional de delitos contra la Administración pública, imputó cargos a los ex servidores y contratista por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautores cometidos al parecer en el manejo de más de 150 millones de pesos. El Juzgado 6o Penal Municipal, tomará la decisión sobre la medida de aseguramiento el 9 de junio a las 8 de la mañana. De ser encontrados responsables de los delitos endilgados, los investigados tendrían una pena entre 5 y 18 años de prisión

Está en el Meta el ex vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, quien llegó invitado por la dirección regional del partido Cambio Radical, su colectividad política. Vargas Lleras, quien pasó la noche en la vivienda del ex gobernador Darío Vásquez Sánchez, se reunió con varios políticos de la región entre ellos los diputados y hoy lo hará con el también ex mandatario del Meta Luis Carlos Torres Rueda de quienes espera recibir apoyo para sus aspiraciones

Diputados del Meta reaccionaron a favor de la decisión del Consejo de Estado en su sección quinta en la que falló en segunda instancia y confirmó la decisión de primera instancia y la sentencia proferida el 25 de enero de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda que ordenaba la realización de nuevas elecciones en el sector urbano del municipio de Guamal. La decisión tumbó los argumentos del ex diputado conservador Edilberto Baquero Sanabria

Unos 20 buses con profesores del Meta salen a esta hora para Bogotá en donde se unirán a la gran toma a la capital del país, dentro de una nueva jornada nacional del paro indefinido. Los profesores que se quedan deberán concentrarse en los municipios, especialmente en Granada, Acacías y Villavicencio donde avivarán la protesta nacional que ya completa 21 días de protesta

Llanogas normalizó para la comunidad de los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia y San José del Guaviare, la prestación del servicio de gas domiciliario. Esta decisión se sustenta en las condiciones de tránsito actual en la ruta alterna Shell-Puerto Limón, que permiten el paso de vehículos para el abastecimiento de gas en estos municipios

Organizadores se mantienen en la convocatoria de mañana jueves primero de Junio a las 6 de la tarde en el parque banderas para la realización de un cacerolazo en contra de la Empresa de Acueducto y la Alcaldía de Villavicencio por la nueva crisis que enfrenta la ciudad por falta de agua potable

Sobre las 10 de la mañana de este miércoles estará en el municipio de San José del Guaviare el presidente de la República Juan Manuel Santos, dónde se suscribirán acuerdo con más de 500 familias sobre sustitución voluntaria de cultivos ilícitos

Amenazas en su contra y un posible atentando a la vivienda de su progenitora denunció el concejal de Puerto López Cristian Aguilar quién dice ser objeto de diferentes atropellos desde que denunció ante el Fiscal General, los supuestos elefantes blancos que se ejecutan en ese municipio. La residencia ubicada en Villavicencio, habría recibido un impacto por arma de fuego siendo atendido el caso por efectivos de la Policía Metropolitana

El departamento de Policía del Guaviare busca a los posibles autores de la activación de un artefacto explosivo contra la estación de Policía del municipio de Retorno, donde no se registraron personas lesionadas solo daños materiales, dijo el coronel Miguel Ángel Botía. En ese mismo departamento el fin de semana en el municipio de Calamar, el Ejército realizó operativos que dejaron a alias “Ismael, muela de grillo”, muerto, considerado cabecilla de las disidencias de las FARC en ese departamento

La Policía de la Orinoquia seguirá garantizando el buen desarrollo de las zonas veredales, en el Meta y el Guaviare donde están ubicadas, dijo el general Fabio López Cruz comandante de la regional 7. Aseguró que se mantienen en alerta ante el accionar de las disidencias

DEPORTES

El nadador metense Rafael Lozano Machado, ganador de una medalla de oro y dos de bronce en el campeonato nacional interligas juvenil II, dijo que espera ser tenido en cuenta en la Selección Colombia

En Cartagena se concentraron los dos deportistas metenses que participarán del selectivo para integrar la Selección Colombia que asistirá al Mundial de la modalidad de carreras

Un informe que consigne lo hecho por el equipo en el primer semestre, entregará a la directiva de Llaneros Fútbol Club el técnico Jairo Patiño. El entrenador presentará una evaluación detallada de lo conseguido por el equipo de Villavicencio en el Torneo y la Copa Águila. En los dos campeonatos el cuadro llanerista logró un buen desempeñó, lo que lo convirtió en una de las revelaciones de la temporada 2016