RCN Noticias del Meta

TITULARES

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio dice que acudirá ante el Tribunal Administrativo del Meta para apelar la multa por Mil millones 344 mil doscientos pesos equivalente a mil 1.356 salarios mínimos legales mensuales vigentes que le impuso la Superintendencia de Servicios Públicos por no presentar los planes de contingencia que evitaran que los habitantes de la capital del Meta se quedaran sin suministro de agua en varias oportunidades y que deberá pagar en plazo de cinco días, según Julián López Superintendente Delegado. La sanción se originó en la presentación extemporánea que hizo la empresa del plan de contingencia y emergencia, pese a que la Resolución 154 de 2014 del Ministerio de Vivienda había dado un plazo de 18 meses, de marzo del 2014 a septiembre del 2015 a todas las empresas de servicios públicos. El gerente de la Empresa Jacobo Matus Díaz, afirmó que se tratará de revertir la sanción que le ratificó la Superintendencia tras resolver el recurso de reposición que había interpuesto el pasado 28 de febrero la Empresa Acueducto de Alcantarillado de Villavicencio

“Esta sanción de la Superintendencia se da contra un plan de contingencia igual o mejor defendido por parte del gerente de la Empresa en su momento. A la llegada de la nueva administración no fue revisado, ni corregido oportunamente sino fue cargado al Sistema sin cumplir requisitos mínimos legales. Espero que se imponga la acción de repetición contra los funcionarios responsables porque sería injusto que los más de 1000 millones de pesos de multa los tengan que pagar los mismos usuarios que hace 17 días no tienen agua”, repicó el concejal Felipe Harman

En espera de que se resuelva el recurso de revocatoria de la medida de aseguramiento sigue la defensa de los cuatros ex funcionarios de la Gobernación Luz Estela Casasfranco, Hernando Martínez Aguilera, Jairo Ivan Frías Carreño y Ricardo Rodríguez después de transcurridos 22 días desde su captura el 17 de mayo por el escándalo de la refinería. El abogado Hernan Castañeda Chaux confirmó que también se está pendientes del traslado a la Picota de los tres varones quienes continúan en los calabozos de Paloquemao. Niegan en la defensa que alguno de los cuatro investigados se haya acogido al principio de oportunidad o de colaborar con la Fiscalía por anticipado al juicio para recibir beneficios. Se cree que esos rumores populares solo buscan dividirlos y fragmentar la defensa que en bloque persistirá en la presunción de inocencia

El Consejo Territorial de Planeación del Villavicencio por reglamento interno adelanta hoy miércoles 7 de junio, a las 6 de la tarde en el tercer piso de la Camara de Comercio, la CONSULTA DE PARTICIPACION CIUDADANA al sector de Industriales sobre la Revisión Excepcional presentada por la Secretaria de Planeación al Consejo Territorial para que emita concepto sobre la incorporación al acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial de que se les dé 4 años para trasladarse a los nuevos polígonos industriales, un término que se concertó con Cormacarena pero que no fue incorparado al acuerdo aprobado por el Concejo en la pasada Administración Municipal. Se advierte a la Alcaldía que de esos 4 años ya solo quedan dos y esas zonas o polígonos Industriales no tienen vías, ni servicios públicos pero si tienen aéreas ambientales que proteger y le pregunta a la administración de Wilmar Barbosa Rozo entonces a donde deben ir los industriales si no hay un plan maestro de desarrollo de zonas industriales. Tres zonas Acacías, Pompeya y Caños Negros

Hoy en Villavicencio las familias de Ferney Echeverri Bermúdez, Yeiler Andrés Cubides Zuluaga y Róbinson Luango Rodríguez recibirán sus restos, luego de estar desaparecidos por más de 10 0 15 años y que habían sido sepultados en el cementerio de Granada como personas no identificadas a donde fueron llevados por el Ejército y reportados como muertes en combate. El padre Henry Ramírez de la iglesia de Medellín del Ariari acompaña el proceso

Ante las fuertes críticas recibidas por las directivas de la ADEM, padres de familia y estudiantes por la crisis en la jornada única en el municipio de Villavicencio el secretario de Educación Hernando Fontecha aceptó que las principales condiciones para que haya jornada única en Villavicencio son la alimentación escolar, la infraestructura, la planta docente y el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Confirmó que las instituciones educativas que ya iniciaron la jornada única para los grados décimo y undécimo, son el Instituto Técnico Industrial, el INEM, el colegio Apiay y Antonio Ricaurte CASD, y que están en proceso de ingresar a este programa la Normal Superior y los colegios Manuela Beltrán, Departamental La Esperanza, Centauros y Vanguardia. Fontecha Meneses añadió que el tema de jornada única está proyectada al año 2025

El Ministerio de Agricultura asegura que incentivo para los arroceros está garantizado. Frente a la movilización que realizaron los arroceros, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que está garantizado el incentivo para los productores en el primer y segundo semestre del año, y recordó que el Ministerio actúa como mediador entre productores y molineros para definir un precio justo de mercado para la próxima cosecha

Presentan propuesta de proyecto de ordenanza ante la Asamblea del Meta “por la cual se adopta la política pública para la reducción de consumo de sustancias psicoactivas y se declara la política pública de control a la oferta de estas sustancias en el departamento del meta”. Según estudios Nacionales el 12% de los metenses han consumido cualquier sustancia ilícita y la edad de inicio en el consumo en los adolescentes es de 17 años. En los 29 municipios que componen el departamento en 25 de ellos se han llevado a cabo incautaciones de pasta base de cocaína entre el año 2011 y el año 2015

Sentido de fallo contra determinador de muerte del exgerente de Corpoica, contra Fernando Vásquez Trujillo, por hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2012, en Villavicencio (Meta). La Fiscalía presentó pruebas que le permitirán al Juzgado, determinar el grado de responsabilidad del detenido, en la comisión de los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas agravado en contra del exfuncionario Triana Restrepo

Capturado extranjero por explotación sexual de menores de edad en Vichada. La captura de Silvio Ramón Rangel Hernández, de nacionalidad venezolana, y de tres personas más, significó la desarticulación de una red de explotación sexual de niñas, en Puerto Carreño (Vichada), donde durante ocho meses la Fiscalía recibió varios testimonios y denuncias de menores de edad colombianas y venezolanas, que señalaron al extranjero y a sus cómplices de ser las personas que las obligaban a ir hasta la capital del departamento, donde las mantenían encerradas sin alimentación y posteriormente las sometían a actos abusivos por los que cobraban dinero

Soldado del batallón de selva 45 en el Vichada murió por posible brote de meningitis. Según información del ejército, los demás militares estarían siendo sometidos a exámenes médicos

DEPORTES

Las jugadoras del Meta Diana y Elena Mendoza fueron convocadas para conformar la Selección Colombia de Maxi baloncesto

Las deportistas de este departamento integrarán el representativo nacional que competirá en Torneo Championshep Montrcatini con sede en Italia del 29 de junio al 10 de julio.

Diana Mendoza ha hecho parte en varias oportunidades de seleccionados del país y es una de las jugadores con más trayectoria producidas por el baloncesto metense.

El competidor del Meta Carlos Andrés Sanmartín disputará este fin de semana en Medellín el campeonato nacional de atletismo categoría mayores

El semifondista de este departamento buscará lograr la marca mínima que lo lleve a los Juegos Bolivarianos a realizarse este año en Santa Marta, capital del Magdalena.

Carlos Andrés Sanmartín participará en las pruebas de 1.500 metros y 5.000 metros de las que en Colombia es el actual campeón y subcampeón, respectivamente.