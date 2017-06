RCN Noticias del Meta

TITULARES

Se va de la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio el abogado Jacobo Matus Diaz quien seguirá en la administración de Wilmar Barbosa Rozo pero como nuevo secretario Privado de la Alcaldía. Su salida de la gerencia de la empresa de Acueducto será después del 15 de junio fecha a partir de la cual será el secretario político de Barbosa Rozo. En su reemplazo suenan para la gerencia de la empresa de Acueducto la actual secretaria de Hacienda Dolly Forero, el ex gerente de EDESA Carlos vaca, la ex gerente bancaria Carolina Hurtado y el hijo del ex gobernador Omar Armando Baquero Soler, Aldemar Baquero. Esa elección la deberá hacer el alcalde la siguiente semana antes del 15 de junio cuando se hará efectiva la salida de Matus Díaz. El gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio devenga mensualmente 11 millones de pesos

Los entes de control del Meta advirtieron que por posible vencimiento de términos ya no podrían abrir investigaciones contra las irregularidades denunciadas en múltiples oportunidades contra el contrato por 65 mil millones de pesos que entregó EDESA en 2011 para la construcción e instalación de tubería de aducción en la línea de conducción del acueducto por gravedad en Quebrada La Honda. Tanto la Procuraduría como la Contraloría y la Fiscalía no tendrán los argumentos legales para investigar el posible despilfarro de recursos de regalías petroleras, los cuales están invertidos en obras que están abandonadas desde el año 2016. Los órganos de control están impedidos para investigar irregularidades después de que hayan transcurrido los 5 años

Ante las críticas y las protestas de habitantes de Puerto Gaitán Meta, ECOPETROL salió a explicar que más de 2 mil 500 ocupaciones laborales han generado junto con sus empresas contratistas en campo Rubiales desde que la compañía asumió la operación directa del activo el 4 de julio de 2016, según dijo el gerente Oscar Bravo. Ante una protesta especialmente de pequeñas empresas transportadoras la estatal dijo que las empresas contratistas han creado a la fecha 2.280 ocupaciones, de las cuales el 45% 1.033 plaza) han sido cubiertas con residentes de Puerto Gaitán. En lo que respecta a Ecopetrol, para ocupar las 240 posiciones necesarias se vinculó a 139 personas del departamento del Meta 58%, de las cuales 74 de ellas residen en Puerto Gaitán 31%

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial María del Rosario Guerra estará hoy y mañana en el Meta hablando con seguidores de sus aspiraciones para 2018 en Villavicencio Hoy y en Restrepo y Acacias mañana. La senadora estará acompañada de la diputada Edith Baquero

El Embajador de los Estados Unidos para Colombia Kevin Whitaker entregó los estudios y diseños de una vía terciaria de 35 kilómetros que conecta a más de 20 veredas entre los municipios de Lejanías y El Castillo y que abre nuevas posibilidades económicas para más de 750 familias

Buscarán un acercamiento con el resguardo indígena Corozal–Tapaojo, en Puerto Gaitán, para llegar a un acuerdo que lleve al levantamiento del bloqueo de la vía que comunica a este municipio con el Vichada, fue una de las conclusiones al término del Consejo de Seguridad Ampliado del jueves en el que participaron, además de la Gobernadora, el alcalde Alexander Fierro y miembros de la Fuerza Pública

El reconocido director de cine colombiano Harol Trompetero estará en Villavicencio los días 15, 16 y 17 liderando el primer campamento cinematográfico del Meta. Trompetero dijo que durante esos tres días los asistentes al hotel Santa Bárbara de Villavicencio no solo aprenderán sobre la historia del cine, sino sobre las técnicas de la producción, la realización y la edición de cortos. El primer campamento cinematográfico es el próximo fin de semana

DEPORTES

La metense Lauren Sofía Pérez fue distinguida como una de las mejores participantes del campamento realizado por la Confederación Suramericana de Tenis

La jugadora de Villavicencio hizo parte del grupo de 27 raquetas que recibieron en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá instrucción del argentino Claudio Sosa y el paraguayo Alfredo Debrix.

La tenista afiliada a la liga del Meta ocupa actualmente el cuarto puesto en la clasificación nacional correspondiente a la categoría de 12 años.

Llaneros Fútbol Club jugará partido amistoso el 23 de junio frente a Bogotá Fútbol Club

Dentro de su corta pretemporada este se convertiría en el primer juego de preparación del onceno de Villavicencio.

Por definirse está el escenario en el cual Llaneros visitará al equipo capitalino que también se alistará para el Torneo Águila II.

Los equipos Nuestro Llano Televisión y Villavo FM disputarán este sábado el título en masculino del campeonato de fútbol de salón intermedios de comunicación

La programación tendrá así mismo la disputa por el tercer puesto entre los quintetos Gobernación del Meta y Llano 7 Días.

El evento hace parte de las competencias con sede en el Parque de La Vida de Cofrem y que ya tuvieron torneos la realización de minitejo y bolo.