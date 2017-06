RCN Noticias del Meta

TITULARES

Se defiende de las críticas el gerente interventor del Hospital Departamental de Villavicencio Óscar Gálvez por haber solicitado a la Secretaría de Salud del Meta que le dejen formalizar 80 puestos en la planta de personal de la entidad. Según el funcionario mediante un estudio técnico financiero se logró establecer que se debe crear la plata temporal de personal que atiende las exigencias del Ministerio del Trabajo y que debe tener una duración de seis meses. Las 80 personas que se formalizarán no son plantas nuevas si no que corresponde a quienes vienen como contratistas u OPS y que podrán ser de planta temporal con todas las garantías y prestaciones de ley. Asegura el gerente interventor Óscar Gálvez que está formalización de la planta de personal temporal para el hospital no obedece a una injerencia externa o de algún político que con poder en la entidad de Salud

En manos del Secretario de Salud del Meta Delio Herrera se encuentra la emisión del concepto que viabilizaría la contratación de 80 personas en la planta de personal temporal en el Hospital Departamental de Villavicencio solicitada por el gerente interventor Oscar Gálvez. Hoy será notificado con la decisión que se tomó luego de la evaluación técnica, legal y financiera la cual sería con altos condicionamientos

Sigue cerrada la vía Villavicencio Acacías a la altura de la Cuncia donde se desbordó el río Guayuriba y dejó 20 viviendas inundadas. El Invías y la Alcaldía no saben a qué horas se habilitaría el paso para los cientos de vehículos represados

El secretario de Educación del municipio Hernando Fontecha confirmó que por el paro de los profesores, en el Ministerio de Educación el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) se decidió aplazar la fecha de aplicación de las Pruebas Saber 11 calendario A del año 2017, que estaban previstas para el 13 de agosto, confirmando que la nueva fecha será el domingo 27 de agosto

Un fuerte llamado hicieron al Gobierno Nacional los transportadores de rutas escolares en Villavicencio pidiendo que se resuelva ya la protesta de los profesores por las millonarias pérdidas que están reportando al no tener niños ni jóvenes para trabajar. Aseguran que llevan un mes sin trabajar y que sus economías ya no aguantan más dado que ellos reciben pago si hay niños para transportar

Hallazgo fiscal y penal por 214 millones determinó la Contraloría Departamental de la Meta en la alcaldía de Mapiripán. Este Ente de Control en proceso de ejecución de una denuncia de 2016 evaluó aspectos relacionados con el proceso contractual de 2015, donde se determinó 3 hallazgos de tipo administrativo, 3 de índole disciplinario y 1 hallazgo fiscal y penal por $214.277.324, de la cual la CDM dará traslado a la Fiscalia General de la Nación, Seccional del Meta para lo de su competencia

Villavicencio, Acacías, Puerto López y Puerto Gaitán siguen siendo los municipios con mayor valor catastral en el Meta y Uribe y San Juanito, los menos valorizados. El Director Territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el Meta, Jairo Alexis Frías Peña, informó que las 8,5 millones de hectáreas y los 29 municipios que hacen parte de este territorio llanero, ahora tienen un valor de $20,3 billones, cifra con la que superó en un 3,9% a la registrada en 2016. El 55,3% del nuevo valor catastral del Meta pertenece a las zonas urbanas ($11,2 billones), mientras que el 44,6% restante es aportado por los territorios rurales ($9,09 billones)

La USO Meta logra acuerdo para los trabajadores de montajes JM de estación Acacias de Ecopetrol.

Con la elección de Luis Alberto Peña Rojas como representante de los hombres gay, quedó conformada oficialmente la Mesa Participativa LGBTI de Villavicencio, con la cual se trabajará por la igualdad y la dignificación de esta población en la capital metense. Junto a Luis Alberto Peña, estarán en esta mesa Mauren Gaitán, como representante de las mujeres lesbianas; Givana Chaquea, en representación de las personas transexuales; María Salas por los bisexuales y Colombia Somos Todos

No dejó heridos la explosión de una motocicleta en el parque central de Calamar Guaviare. Autoridades vigilan el pueblo. El coronel Federico Alberto Mejía Torres comandante de la brigada de selva número 22 confirmó la explosión de una motocicleta en el parque central del municipio de Calamar Guaviare. Dijo el oficial que la carga activada fue de bajo poder y no se registraron personas lesionadas. “Lo único que se quemó de la motocicleta con la explosión fue el sillín”, dijo el coronel al hacer referencia a que no fue una moto bomba exactamente. Agregó que el barrio el Centro, donde se registró la explosión, está normal después del hecho. Fue enfático en asegurar que no se le puede atribuir a ningún grupo en particular entre ellos disidentes, extorsión o GAO

De los 305 guerrilleros que recibieron el certificado de la culminación de la dejación de armas individual, de manos del General Javier Pérez Aquino, Jefe de Observadores de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia entre 10 y 15 provienen de las zonas veredales en el Meta y el Guaviare donde están agrupadas las Farc. La Unidad Nacional de Protección seleccionará a los guerrilleros que sean los escoltas de los jefes de esa guerrilla

Henry Hernández, delantero de 35 años, se convirtió en el primer refuerzo de Llaneros Fútbol Club de cara al Torneo Águila Dos

El atleta de la liga del Meta, John Alexander Castañeda, exteriorizó su satisfacción por haber clasificado para representar a Colombia en el campeonato suramericano

Al equipo mejicano de segunda división Celaya Fútbol Club se presentó el volante de recuperación Marlon Sierra