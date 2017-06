RCN Noticias del Meta

TITULARES

La gerencia de la Contraloría General de la Nación avocó conocimiento e inició investigación contra de los presuntos responsables de las millonarias obras contratadas por EDESA en 2011 y abandonadas por el contratista desde 2016 en el acueducto por gravedad de quebrada La Honda en Villavicencio. El ente de control nacional, por ser el encargado de vigilar las inversiones de las regalías petroleras, ahondará en las razones que obligaron el abandono de la millonaria inversión la cual supera los 65 mil millones de pesos y sobre lo cual pedirá explicaciones legales al departamento y al contratista sobre el trabajo que no se culminó pese a la necesidad que existe de que funcione. La Contraloría General de la Nación ya notificó a los implicados de la investigación iniciada

Viajan hoy con cuestionario en mano los diputados del Meta al municipio de El Castillo Meta donde visitarán y verificarán el abandono de las millonarias obras de construcción del Parque de la Memoria Histórica de las Víctimas a cargo del contratista Camilo Orozco y otorgado por el departamento a través del AIM por más de 11 mil millones de pesos. Pese a los anuncios de reinicio de las obras los comité y veedurías ciudadanas siguen denunciando ante los entes de control el abandono en el que se encuentra el millonario contrato. La proposición de visitar el elefante blanco la hizo el diputado de Cambio Radical Henry Ladino. Marina Gómez

En lo corrido de 2017 creció la actividad financiera y bajó la agrícola en los Llanos Orientales. En el primer trimestre de 2017, algunas de las actividades más representativas de la Región Suroriente o Llanos Orientales obtuvieron crecimientos en términos anuales. En este periodo en Meta, Casanare, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada se destaca el crecimiento en los créditos agropecuarios, las colocaciones financieras, la ocupación hotelera, la demanda de energía y el área aprobada para construir. Se presentaron contracciones en el abastecimiento agrícola, las captaciones financieras, los despachos de cemento, las ventas de vivienda, el comercio de vehículos, el transporte, las exportaciones sin petróleo, las importaciones y las percepciones de crecimiento de las ventas. A su vez, en Villavicencio se dio una ligera reducción en la tasa de desempleo y más acentuada en los niveles de inflación

Luego de las denuncias hechas por los taxistas de Villavicencio en Rcn Radio, la secretaría de movilidad atenderá hoy en el auditorio de la Terminal de Transportes a la mesa multisectorial del transporte público individual para lograr un nuevo acuerdo, sin embargo, los taxistas aseguran que si no hay compromiso por parte de la administración, llevarán a cabo un paro dos o tres días antes de la visita del papa.

Niegan en la Alcaldía de Villavicencio aseveraciones del concejal Felipe Harman sobre el pago de un abogado para la defensa de las Zonas Azules de Villavicencio. Aseguran que la contestación de la demanda no lleva el rumbo que el concejal quiere hacer ver.

A un carril se encuentran la vía Villavicencio – ACACÍAS luego del desbordamiento del río Guayuriba. La Gobernadora del Meta realizó visita de la zona afectada para evaluar cómo puede aportar el departamento.

Las autoridades y organismos de socorro que buscan a los cuatro hombres desaparecidos en el municipio de La Macarena Meta, explicaron que a la fecha y después de la denuncia de sus familiares no han encontrado a ninguno de los hombres identificados como Deiber Ariel Murcia Rojas, José Gregorio Gómez Parra, Carlos Giovany Alvarado y Dumar Alvarado. El patrullero Alejandro Hernández integrante del grupo de protección al turismo y patrimonio nacional de la Policía que opera en La Macarena dijo que las personas desaparecidas no son turistas ni han sido halladas muertas hasta ahora. Tanto la Policía, como los organismos de socorro continúan la búsqueda de las cuatro personas quienes según sus familiares desde hace 8 días no contestan los teléfonos ni se reportan con sus casas. Personero Héctor Julián Arias

El secretario de Educación de Villavicencio, Hernando Fontecha Meneses, confirmó que el período de vacaciones de mitad de año, que está previsto del 19 de junio al 3 de julio, se cumplirá de manera normal en las instituciones educativas oficiales y privadas de la capital del Meta, independientemente del paro del magisterio que hoy cumple 33 días. Precisó que si bien el 90 por ciento de los docentes oficiales están en paro, algunos continuaron sus labores escolares con los estudiantes y 25.000 alumnos de los colegios privados saldrán a vacaciones de mitad de año este viernes, atendiendo lo establecido en el calendario escolar del presente año por la Secretaría de Educación municipal

La segunda fase de Dejación de Armas correspondiente a un 30 por ciento adicional se llevó a cabo en la zona veredal Colinas San José del Guaviare. Al finalizar esta segunda fase del proceso de Dejación de Armas, la Misión de la ONU tiene bajo su custodia aproximadamente un 40% de las cerca de 7 mil armas individuales registradas, monitoreadas y verificadas por la Misión desde el pasado 1 de marzo del presente año en las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización

Reactivado el Centro de Zoonosis de Villavicencio. Con la firma del convenio entre el municipio, a través de la Secretaría de Salud, y la Fundación San Francisco de Asís, se puso en marcha nuevamente la operación del Centro de Zoonosis de Villavicencio, que está ubicado en la vereda Buenavista

El sábado 17 de junio iniciará en el Hotel Santa Bárbara de Villavicencio el primer campamento de cine orientado por el reconocido director de cine nacional Harol Trompetero. La actividad del séptimo arte se extenderá hasta el lunes 19 de junio de 2017

DEPORTES

El metense Omar Alberto Mendoza fue anunciado como integrante del equipo Bicicletas Strongman de la capital del país

El pedalista que corrió en la temporada del primer semestre en Europa con la escuadra Continental de Bolivia, reaparecerá en pruebas colombianas en la Vuelta a Boyacá.

Tras su retorno al país, Omar Alberto Mendoza recibió ofertas de varios equipos, entre ellas una de Movistar Team América con el cual ganó el Clásico RCN en el 2015.

Llaneros Fútbol Club se prepara para enfrentar como local a Fortaleza de Bogotá por el Campeonato de Fútbol Sub 20

Para las 12:00 del día del sábado está programado en el estadio Manuel Calle Lombana el juego por torneo interclubes que está en la segunda fase.

El onceno llanerista que viene de ganarle a domicilio a La Equidad por 1 a 2 goles, buscará un triunfo que lo ratifique en la jornada en la parte alta del grupo.

A la segunda fase del Campeonato Nacional de Baloncesto Masculino Sub 17 clasificó la Selección Meta

El equipo orientado técnicamente por Jaime Ortiz Hermida sumó ochos en la fase eliminatoria del torneo que se hace Bucaramanga.

Los ovetenses lograron tres victorias y padecieron dos derrotas en el certamen de la federación colombiana del deporte de la cesta.