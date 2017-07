RCN Noticias del Meta

TITULARES

Después de que no aceptaran los cargos que les imputó la Fiscalía Octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los tres magistrados del Meta anunciaron que harán una fuerte defensa de su inocencia y de la manera sistemática como las redes criminales que operan en el país los involucran en hechos que no son ciertos bajo ninguna circunstancias. Los magistrados de Villavicencio Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño están implicados en un posible hecho de corrupción que asegura que fueron sobornados con 3 mil millones de pesos según leyó en la audiencia de imputación la Fiscalía este lunes en el Tribunal Superior de Bogotá. Los funcionarios judiciales deberán responder por los delitos de prevaricato por acción y omisión, concierto para delinquir y cohecho propio, según a su accionar. Los magistrados no se allanaron a los cargos y la audiencia de medida de aseguramiento que también solicitó la Fiscalía quedó para el viernes 14 de julio, en horas de la tarde

El concejal Felipe Harman anunció para hoy fuerte debate en contra de la negativa que obtuvo a la solicitud de información de parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio sobre los registros contables, los estados financieros y el estado de los contratos que ha firmado la empresa en esta vigencia. Dijo el concejal que la respuesta de la gerencia es que esa información forma parte del secreto industrial y comercial de la empresa y que por eso ningún concejal o ciudadano puede acceder a ella. Dijo que con una acción de tutela obligará a la gerencia de la empresa para que entregue la información

El 66 por ciento del agua que sale de la planta de tratamiento del acueducto por gravedad no se factura porque no se está contabilizando y está generando pérdidas por más de 5 mil millones de pesos mensuales asegura gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio Jaime Jiménez, quien cumplió 20 días al frente de la entidad. Dijo el funcionario que esa pérdida de plata por el agua no facturada no solo es porque los usuarios no la reportan sino por las cientos de fugas que aun no logra controlar la empresa en varios puntos de la ciudad. Dijo que si se logra rebajar esas pérdidas no se requiere la construcción de otro nuevo sistema de captación si no de una cultura de pago y de ahorro del líquido. Dijo que su tarea es sectorizar sistemáticamente el suministro del servicio y poner medidores a quienes no lo tienen

90 días tienen el Tribunal Administrativo del Meta para fallar de fondo la demanda de acción de nulidad de la elección del contralor de Villavicencio Ivan Balcazar Mayorga. Se confirmó que luego de acumular las tres demandas existentes y hacer el sorteo para que un solo despacho avocara conocimiento, el Tribunal del Meta determinó que dos magistrados conocerán y asumirán el trámite hasta dictar sentencia sobre las acciones de Nulidad Electoral contra el Contralor municipal, Edgar Iván Balcázar Mayorga

Hay expectativa en los tres municipios del Meta donde están concentradas las FARC, luego de que el Gobierno Nacional dijera que a partir del 1 de agosto las zonas veredales de concentración, en donde se encuentran los guerrilleros desmovilizados, se convertirán en sitios de reincorporación de las Farc. En La Macarena, Vistahermosa y Mesetas Meta los habitantes esperan que les expliquen bien en qué consiste ese sistema sitios de reincorporación de las Farc

La USO Meta salió a respaldar los resultados de las consultas populares en Colombia y dijo que no es cierto que las comunidades quieran acabar con la industria petrolera sino que deben revisarse los procesos de apropiación de los recursos en las regiones

Por petición de la Gobernadora del Meta, Marcela Amaya García, ante la Aeronáutica Civil, se dará inicio al proceso del esquema de planificación aeroportuaria en La Macarena para establecer la capacidad de la infraestructura y atender la demanda aeroportuaria regional para fortalecer el turismo y el postconflicto

DEPORTES

El técnico de la Liga de Sambo del Meta y de la Selección Colombia, Carlos López, dijo que dos de los tres deportistas ganadores de medallas de bronce en el campeonato panamericano están en camino al Mundial de este deporte

Jenny Fernanda Muñoz en 68 kilogramos y Andrés Sierra en 90 fueron terceros en sus categorías en el certamen continental que tuvo lugar el fin de semana pasado en Buga, Valle del Cauca.

El torneo internacional donde el seleccionado colombiano fue tercero en masculino y subcampeón en femenino, Wilmer Escobar también finalizó en la tercera posición en la división de 52 kilogramos.

A una revisión médica será sometido el jugador de Llaneros Fútbol Club, Mario Álvarez, quien sufrió una lesión muscular en el partido ante Real Santander

El delantero que regresó en este semestre al equipo de Villavicencio debió ser relevado en los primeros minutos del compromiso realizado en el estadio Manuel Calle Lombana.

El cuerpo técnico encabezado por Jairo Patiño está a la espera de conocer el dictamen de medicina para sabe cuando puede volver a disponer del atacante.

Un total de 171 deportistas de varios departamentos quedaron inscritos para participar en Villavicencio del Campeonato Nacional de Natación con Aletas Juvenil y Mayores

Competidoras de Huila, Bogotá, Cauca, San Andrés, Meta, Antioquia y Valle del Caucan disputarán en evento en el Complejo Cultural y Deportivo José Eustasio Rivera.

El torneo incluido en el calendario nacional es organizado por la rectora metense de actividades subacuáticas que hizo con un éxito un evento similar en el 2016.