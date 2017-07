RCN Noticias del Meta

TITULARES

El abogado Hernan Castañeda Chaux confirmó que su defendido el ex alcalde de Villavicencio y director de Planeación del Meta Hernando Martínez Aguilera fue traslado a la cárcel nacional La Picota desde los calabozos de Paloquemao en donde estuvo desde el 17 de mayo de 2017 cuando fue capturado por presunta corrupción en Llanopetrol. Dijo el abogado que se hizo efectiva la orden de la juez de Garantías al momento de imponer la medida de aseguramiento y que por eso se están haciendo los traslados. La primera que había sido trasladada para la cárcel el Buen Pastor fue la ex secretaria Jurídica Luz Estela Casasfranco. Se espera que esta semana salgan de Paloquemao para La Picota el ex secretario de Hacienda Jairo Ivan Frías Carreño y el ex gerente de LlanoPetrol Ricardo Rodríguez Henao quienes esperan que el 26 d julio se cumpla la audiencia de solicitud de revocatoria hecha por la defensa de los implicados para que se les levante la medida de aseguramiento intramural

ASONAL Meta dijo que espera que la justicia aclare el escándalo que involucra la rama judicial. Ante el fuerte escándalo de presunta corrupción que envuelve la rama judicial y que deja para el Meta 10 trabajadores judiciales capturados y tres magistrados con imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el sindicato ASONAL dijo que espera que se cumpla el debido proceso y se aclaren los hechos denunciados. Alberto Moreno presidente de ASONAL Meta dijo que como trabajadores de la rama judicial nunca vieron nada ostentoso en los tres magistrados investigados por presunta corrupción al recibir dádivas para beneficiar a algunos clientes. Dijo que ante el escándalo, ellos los trabajadores de la base, se han visto afectados por las burlas y los señalamientos generalizados que les hacen en la calle y en los pasillos del palacio de Justicia en Villavicencio

Por unanimidad el Concejo de La Macarena Meta votó a favor de que se haga en su municipio una consulta popular para decidir la suerte del ingreso de la industria petrolera con los 5 proyectos de exploración que ya tienen aprobados y con licencias ambientales. La otra semana será enviada la iniciativa que cuenta con el apoyo del Alcalde Medellín, al Tribunal Administrativo del Meta dónde se deberá autorizar o no la pregunta que se simetría a consulta en los siguientes meses. El comité promotor asegura que La Macarena sigue en riesgo de afectación ambiental y social con la llegada de la industria petrolera

Por la muerte natural del concejal Liberal Aldemir Fierro Borja, el Concejo de la Macarena lleva varios meses funcionando solo 12 cabildantes de los 13 que lo componen. La vacante no ha podido ser suplida porque los dos siguientes en la lista, William Molano y Edith Bermúdez, están empatados según confirmó la misma Registraduría del Estado Civil y por eso esperan en la corporación que se resuelva en el Consejo Nacional Electoral a donde se elevó la reclamación

En alerta total se encuentran los propietarios de las 1600 reses que componen el acto ganadero del Meta ante el aumento de casos de fiebre aftosa en el país. El ganado con fiebre aftosa nos puede llegar en cualquier momento de Arauca o el Vichada, de donde llegan los animales de contrabando provenientes de Venezuela, advirtió el Alfonso López presidente del Comité de Ganaderos del Meta, gremio que confirmó la alerta en la que está el departamento. Los ganaderos del Meta también señalan presuntos hechos de corrupción en el ICA donde entregar la documentación para el ingreso de animales por las fronteras

En el Meta se confirmó que se han apagado varios brazaletes a quienes están pagando una condena con detención domiciliaria. Carlos Morales vocero del sindicato del INPEC en los Llanos dijo que los problemas son por los contratos suscritos por la Unidad de Servicios Carcelarios, el Instituto Penitenciario y Cancelario (INPEC) y los operadores de vigilancia satelital. Confirmó que a varios internos de las cárceles del Meta ya se les ha apagado el dispositivo electrónico por falta de contrato. Dijo que la responsabilidad es de la empresa particular y que a la fecha como no hay contrato se han estado apagando los brazaletes. Unos 150 brazaletes de presos con detención domiciliaria en el Meta en riesgo de apagarse.

Cuatro tramos quedaron definidos dentro del recorrido del Papa Francisco en su visita a la capital del Meta, entre las 8 y 30 de la mañana y las 6 de la tarde del próximo 8 de septiembre. El recorrido iniciará en la Base Aérea de Apiay, pasando por el Camino Ganadero hasta llegar al barrio Marco Antonio Pinilla y el parque Las Malocas donde presidirá la misa campal. En la tarde saldrá desde el parque Las Malocas pasando por el hotel Campanario, la avenida a Catama hasta llegar al Parque de la Vida Cofrem. Desde el Parque de la Vida recorrerá toda la avenida Circunvalar, pasando por el estadio Macal, la glorieta de Postobón, la 8va etapa de La Esperanza y la glorieta de Villacentro, en donde girará para tomar la avenida 40 y llegar al parque Los Fundadores, sitio en el que presidirá su tercer y último acto en la capital del Meta, de donde saldrá por el anillo vial hacia la base de Apiay nuevamente para irse a Bogotá

La Secretaría de Planeación Municipal aclaró que las tradicionales tiendas de barrio no tienen ningún inconveniente para seguir funcionando en sectores residenciales de la ciudad. Manuel Herrera Pabón, jefe de la dependencia municipal, precisó que la actividad de las tiendas está clasificada en el Grupo de Comercio 1, que les permite funcionar en zonas residenciales y en las diferentes áreas de actividad de la ciudad. Así mismo, confirmó que las tiendas pueden expender bebidas alcohólicas, tal como lo establece el Decreto 1686 del 2012, pero que no pueden ser consumidas dentro del establecimiento

La Secretaría de Vivienda del Meta convocó a los artistas de Villavicencio a la jornada de inscripción a la Organización Popular de Vivienda ´Asociación de Artistas del Meta´ y a la brigada de bancarización con el Fondo Nacional del Ahorro que se llevarán a cabo el próximo jueves 13 de julio en las instalaciones de ADEM, a partir de las 8 de la mañana

DEPORTES

A Cartagena viajarán hoy miércoles los integrantes de la Selección Meta que asistirá al ranking nacional de tiro con arco

En el último evento selectivo, los deportistas metenses Bryan Castañeda y John Bocanegra esperan ganar un puesto en el seleccionado colombiano que irá al mundial.

El primero de los arqueros de este departamento ocupa el tercer puesto en la clasificación federativa y alcanza de momento un lugar en el representativo del país para la cita mundialista de Rosario, Argentina.

Al menos ochos días estará fuera de competencia el jugador de Llaneros Fútbol Club, Mario Álvarez, quien padece una contractura muscular

El jugador que regresó en esta temporada al onceno de Villavicencio padeció una leve molestia al ser objeto de una falta, que lo obligó a salir a los 12 minutos del partido frente a Real Santander.

Mario Álvarez queda al margen de la nómina llanerista para el encuentro del fin de semana ante Cúcuta Deportivo y que tendrá sede en Zipaquirá.