RCN Noticias del Meta

TITULARES

Un proceso de responsabilidad fiscal por 12 mil millones de pesos por el incumplimiento en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Pompeya en Villavicencio, abrió la Contraloría General de la República a los ex gerente de EDESA José Edgar Patarroyo, Carlos Vaca y a Orlando Guzmán Virguez, junto al contratista Alfonso Rojas Rincón, quienes durante los gobiernos de Darío Vásquez Sánchez y Alan Jara Urzola no lograron sacar adelante el millonario proyecto. También la investigación que inició en la gerencia de la Contraloría General de la República en el Meta involucra a algunos funcionarios de Ecopetrol y ex gerentes de Empresa de acueducto y alcantarillado de la época. Se investigan las irregularidades que ocasionaron las demoras en la ejecución del contrato 531 de 2011 y que incrementaron su costo y, por la aparente negligencia de los investigados que no dieron cumplimiento al mandato del juez Quinto Administrativo de Villavicencio, dentro de una acción popular que ordenó culminar la construcción del alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de las veredas Alto Pompeya y Quenane, en el mencionado municipio. Por el mismo contrato la Procuraduría General de la Nación ya formuló cargos contra las presuntas responsabilidades

Octavio Augusto Tejeiro Duque presidente del Tribunal Superior de Villavicencio salió al paso por el escándalo que involucra a varios funcionarios de la rama judicial en el Meta y mediante comunicado a la opinión pública dijo que lamenta profundamente la afectación a la imagen de la administración de justicia a nivel local y nacional y que espera que tales hechos se esclarezcan. Invitó a todos los funcionarios y servidores judiciales a seguir adelante y a preservar la legitimidad de la justicia. El comunicado salió en medio de las investigaciones que le adelanta la Fiscalía General de la Nación a 10 funcionarios de la rama capturados en Villavicencio y a 3 magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio, sobre quienes se decidirá mañana una solicitud de medida de aseguramiento

Sobre proyectos de compensación medio ambiental para contrarrestar los daños ecológicos por la industria petrolera de la región, sobre oferta laboral en las zonas de influencia petrolera para las comunidades metenses, sobre bienes y servicios de la industria petrolera en el departamento del Meta y sobre Ocatón Meta para movilizar 892 mil millones de pesos asignados al departamento habló el ministro de Minas y Energía German Arce Zapata con los alcaldes del Meta y la gobernadora Marcela Amaya García en su visita a Villavicencio

Continúa tránsito bidireccional por el túnel Renacer, en el kilómetro 46 de la vía Bogotá Villavicencio donde cayeron más de 2 mil metros cúbicos de tierra y piedra. En el sitio del derrumbe la maquinaria de la empresa sigue removiendo las altas cantidades de material que aun taponan la vía en el kilómetro 46. Por la doble calzada hay movilidad normal, entre Puente Quetame y el sector de Naranjal, confirmó COVIANDES

Tramitan en el Concejo un proyecto de Acuerdo por medio del cual se autoriza al Alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa Rozo para comprometer vigencias futuras ordinarias por 1.333 millones de pesos, que serán destinados a proyectos de inversión en el sector educativo, específicamente a la reconstrucción de sedes educativas oficiales en sectores rurales de Villavicencio

Continúan las reclamaciones de los trabajadores y la USO Meta, el sindicato del sector petrolero, debido a que Ecopetrol no brinda soluciones a las políticas de tercerización laboral e incumplimientos a la Convención Colectiva de Trabajo, en los casos de las empresas JE. Jaimes, Discon, Confipetrol y los operarios de maquinaria pesada

Ex guerrilleros de las FARC participaron en un foro en la Universidad de los Llanos, invitados por el Centro de Pensamiento Paz y Productividad donde hablaron de la construcción de territorios de paz para la Orinoquia. Participó Rubén Zamora delegado de las FARC para la sustitución de Cultivos

DEPORTES

Definir el sustituto de Mario Álvarez, quien sufre una contractura muscular, es la principal inquietud del técnico de Llaneros Fútbol Club para visitar a Cúcuta Deportivo

Este jueves el técnico Jairo Patiño dejará en evidencia la posible titular en la práctica donde se conformará en buena parte la alineación titular.

El cuadro llanerista espera conseguir en Zipaquirá la primera victoria en el Torneo Águila donde suma dos puntos producto de igual número de empates.

Con la participación del metense Yors Santofimio integrante del equipo Bakano comenzó la Clásica Ciclística Ciudad de Girardot

El pedalista dijo que su objetivo como el de resto de sus compañeros es luchar por ser protagonistas en la categoría sub 23.

Entre los municipios de Ricaurte y Fusagasugá sobre 143 se disputa este jueves la segunda etapa del giro cundinamarqués.