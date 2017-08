RCN Noticias del Meta

TITULARES

Por intensas lluvias sobre la antigua vía Bogotá – Villavicencio, entre el barrio el Galán y el peaje de Pipiral fue cerrada totalmente en el sector de Buenavista por cuatro derrumbes en los kilómetros 81, 83 y 86. El director territorial del INVÍAS Jaime Andrés León informó que ante los cierres de la vía antigua, la empresa concesionaria Coviandes habilitó paso controlado de cargas peligrosas por túneles de Bijagual y Buenavista en la vía nueva. Continúan las lluvias en la zona, los organismos de socorro ya evacuaron a los habitantes del sector y se espera que sobre las horas de la mañana llegue maquinaria al lugar con el fin de rehabilitar la antigua vía.

Solo hasta en el mes de septiembre se realizaría la audiencia de lectura de escrito de de acusación contra los cuatro ex funcionarios de la Gobernación del Meta involucrados en el escándalo de la refinería Jairo Iván Frías Carreño, Hernando Martínez Aguilera, Ricardo Rodríguez y Luz Estela Casasfranco. Por ahora solo existe la posibilidad que ya están estudiando los abogados defensores de pedir la revocatoria de la medida de aseguramiento ratificada y que los mantiene en la cárcel desde el 19 de mayo de este año por presuntos malos manejos en Llanopetrol por más de 18 mil millones de pesos. Aseguran los abogados que esa revocatoria que se hace ante un juez de garantías no garantiza que puedan recobrar su libertad así sea condicionada.

Después del 18 de agosto desaparecerán las zonas veredales entre ellas las tres que están ubicadas en Mesetas donde hay 479 ex guerrilleros, Vistahermosa con 297 y La Macarena con 251 ex combatientes quienes deberán regresar a la vida como ciudadanos normales. Se asegura que a partir de ahora seguirá la formación académica de los ex combatientes quienes poco a poco tendrán que regresar a la vida social. Muchos de los ex integrantes de las FARC regresarán a sus lugares de origen

Dueños y administradores de bares y discotecas de diferentes sectores de la ciudad que deben cerrar por orden del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio POT, se mantienen en su protesta en contra de la Alcaldía luego de que intentaran bloquear los túneles Bijagual y Buenavista de la vía al Llano. Los comerciantes reclaman porque dicen que en la Administración nos les han dado alternativas ni soluciones según dijo Alirio Durán presidente de los comerciantes afectados. Dicen los comerciantes que su reclamación es por el uso del suelo y exigen que se haga una revisión al POT con el que se les dé mejores salidas a su actividad comercial

La Universidad Nacional y otras instituciones académicas del país fueron invitadas para que contraten con el municipio de Villavicencio la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT, como exigencia de varios de los sectores productivos afectados por la reubicación que les da el documento aprobado en 2015. Manuel Herrera secretario de Planeación municipal y Adolfo Murcia Niño secretario de Gobierno de la Alcaldía dijeron que la revisión deberá hacerse en los siguientes meses con los recursos que ya aprobó el Concejo de la ciudad

Debido al incumplimiento del Ministerio de Agricultura los agricultores apoyados por el gremio arrocero, anuncian una protesta pacífica para mañana jueves 10 de agosto. Actualmente hay dificultades en la comercialización de la cosecha del arroz en el Meta, donde hay disponibles más de 68 mil hectáreas, confirmó la Gobernadora del Meta, Marcela Amaya quien se reunió con los cultivadores para buscar salidas

Hoy realizarán un plantón frente a la Alcaldía de Villavicencio por desalojo en la vereda El Amor ubicada a unos 500 metros de Amarillo, confirmaron los afectados quienes aseguran que los van a sacar de unas tierras en las que llevan varios años asentados. Según la corregidora de la zona la querella es por restitución de bien de uso público y por estar ubicados en la ronda del río Ocoa

En la segunda versión de la feria “Las Pulgas se Toman el Meta”, los comerciantes de calzado, textiles y demás productos del departamento del Meta, lograron ventas superiores a los 235 millones de pesos, como esta estrategia para visibilizar, fortalecer y promocionar el sector

Hoy estará el Vicepresidente Óscar Naranjo en Uribe Meta, para hacer seguimiento a los planes de sustitución en la zona. Hará un recorrido junto con la gobernadora del Meta Marcela Amaya y el Alcalde de Uribe Jaime Pacheco

Hoy el Ministerio de Salud visitará la Zona Veredal de Mesetas Meta para el fortalecimiento de la atención en salud de la población allí asentada desde hace varios meses

Alerta en Puerto Carreño Viciada por el asesinato de personas sin que se conozcan los móviles. En las últimas horas fueron asesinadas tres personas en el mismo lugar según confirmó el coronel César Miranda comandante de la Policía de ese departamento, quien dijo que la muerte de estas personas fue mediante disparos de pistola y hasta ahora no se confirman posibles móviles o causas. Pese a que las investigaciones aun no arrojan resultados extraoficialmente se habla de posibles retaliaciones de bandas delincuenciales que operan en el Vichada

DEPORTES

El equipo Manzana Postobon Team Continental confirmó que el metense Fernando Orjuela Gutiérrez integrará la nómina que correrá la Vuelta a España

La escuadra colombiana que este año regresa al giro ibérico ratificó de esta manera la información conocida previamente en el sentido que el restrepense tomaría parte en la competencia.

Fernando Orjuela Gutiérrez, ganador este año de la Clásica de Rionegro, disputó la semana pasada la Vuelta a Burgas, también en territorio español.

El Club Llaneras buscará defender este miércoles el liderato y el invicto que tiene en el campeonato nacional federativo de fútbol femenino

El onceno dirigido por el técnico Diego Jassir Martínez enfrentará a las 3 de esta tarde al Club Gold Star.

Llaneras que se impuso el lunes sobre Soccer Future en el estadio Manuel Calle Lombana suma 12 puntos producto de cuatro victorias consecutivas.

El técnico del Deportivo Meta Román Bernal dijo que su equipo espera reivindicarse este viernes en Villavicencio donde actuará en la segunda fecha de la Liga Argos Futsal

El quinteto de esta capital perdió es su estreno con marcador de 1 a 5 goles frente a Fortaleza Fútbol Club en juego realizado en el municipio de El Colegio.

Deportivo Meta rivalizará en el coliseo Álvaro Mesa Amaya ante Sanpas de Tunja en partido correspondiente al grupo del campeonato interclubes de futsal.