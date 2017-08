RCN Noticias del Meta

TITULARES

Mucha confianza en que no les van a imponer medida de aseguramiento es lo que tiene los tres magistrados del Tribunal Superior de VillavicencioAlcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguezinvestigados por la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la justicia del Meta. Mañana viernes 11 de agosto a las 9 de la mañana en la sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el magistrado Fernando Adolfo Pareja Réinemerleerá la decisión tomada luego de revisar el material probatorio aportado por la Fiscalía que solicitó la medida de aseguramiento y por la defensa que pide que no sean enviados a la cárcel y se dejen seguir en libertad mientras se avanza en el proceso por los delitos imputados por la fiscalía 8 que son concierto para delinquir, prevaricato por acción en concurso homogéneo y prevaricato por omisión, además de cohecho. Ante la trascendental decisión existe hermetismo total y mientras unos creen que las pruebas en contra son muy fuertes otros están seguros que los tres magistrados no recibirán medida de aseguramiento

Solo siete profesionales de la región pasaron las pruebas de conocimiento para aplicar al cargo de subdirector del centro agro industrial del SENA en el Meta. Los siete clasificados de los 42 que se postularon son Albeiro Tapias Sánchez, Carlos Alberto López López, Bertha Lucía Ramírez, Rodolfo Martínez Pérez, Carlos Arturo Salgar, Edgar Orlando Herrera y Rafael Calarza. El proceso continuará con las entrevistas hasta dar con los tres nombres que se enviarán a la dirección nacional del SENA para que escoja el nuevo funcionario de la regional del Meta la cual sigue dirigida por Bilialdo Tello

Quedó definida la movilidad para la visita del Papa a Villavicencio el próximo 8 de septiembre, durante el Consejo Departamental para la gestión del riesgo de desastres, convocado por el secretario de Gobierno del Meta, Gerardo León Mancera, el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Meta Jorge Plata quienes expusieron las medidas que se aplicarán esa semana para controlar el flujo vehicular durante la visita del Papa Francisco a Villavicencio. “No habrá ingreso de vehículos particulares a la ciudad de Villavicencio desde el día 7 de septiembre a partir de las 12 del mediodía, por ninguno de los corredores viales (Bogotá, Acacias, Restrepo y Puerto López), hasta las 8 de la noche del día 8 de septiembre”, precisó el director de Tránsito Jorge Plata. No se va a permitir el ingreso de ningún vehículo particular ni de carga y en Villavicencio se declarará el día sin carro, sin moto y sin bicicleta para el 8 de septiembre. Solamente se va a permitir el ingreso de vehículos de servicio público y de servicio especial

El gremio arrocero del Meta y Casanare se sumará hoy a la protesta nacional y advirtió que llevarán a cabo una jornada nacional, desde Villavicencio, Granada, Puerto López y Yopal. Dicho movimiento estará coordinado por Dignidad Arrocera Colombiana, para reclamar un precio remunerativo y condiciones de entrega del producto “sin las acostumbradas trampas con que desde la industria se castiga adicionalmente el ingreso de los productores”, asegura un comunicado que emitieron los arroceros. Dice que se hallan ante una crisis que cosecha tras cosecha se presenta en el sector fruto de mala política agraria y ahora agravada por una actitud desconsiderada del monopolio molinero que controla la mayoría de la comercialización de nuestro producto

La antigua vía Bogotá – Villavicencio, entre el barrio el Galán y el peaje de Pipiral sigue cerrada por los derrumbes en los kilómetros 81, 83 y 86 que aun no se lograr remover en su totalidad según confirmó el INVÍAS responsable de ese tramo por el que circulan los vehículos de carga pesada y las motocicletas. Con maquinaria y operarios se sigue removiendo el material que cayó sobre las dos calzadas y solo hasta hoy se podría habilitar un carril en la antigua vía. El director territorial del INVÍAS Jaime Andrés León dijo que hoy se mantendrá el paso controlado de vehículos de cargas peligrosas por los túneles de Bijagual y Buenavista en la vía nueva

Siguen las protestas en Acacías donde Ecopetrol denunció que un grupo estimado de 30 personas encapuchadas ingresaron a la fuerza a la planta principal de tratamiento y deshidratación de crudo de la Empresa. José Cotello vicepresidente regional de ECOPETROL dijo que los manifestantes irrumpieron en dos cuartos de control y obligaron a salir a doce ingenieros de y 15 contratistas, quienes se encontraban en su turno de trabajo. La estación Acacías es la más grande en el país y está ubicada dentro del área de influencia de las veredas que conforman la Corporación de Juntas de Acción Comunal de San Isidro de Chichimene –CJAID- quienes reclaman por una mejor contratación en la zona

El ministro del Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo ratificó que se defenderá Caño Cristales ubicado en La Macarena Meta, donde la empresa Hupecol pretende mediante demanda retomar el tema de la exploración y explotación en ese sector del país considerado patrimonio de la humanidad

Una menor de 13 años murió al parecer en medio del fuego cruzado entre tropas del Ejército y Disidentes del Frente 40 de las Farc, según confirmó el general Jorge Eliecer Suárez comandante del Camando Conjunto No 3 del Sur Oriente quién expresó que se investigan los hechos

Una condena de 12 años deberá pagar Andrea Marcela Méndez Rueda, quien aceptó cargos imputados por la Fiscalía Gaula por el delito de secuestro simple de una menor, en hechos ocurridos el pasado 6 de abril, en Puerto López (Meta), menor que fue hallada en un allanamiento en la misma población del oriente del departamento. La decisión se tomó en desarrollo de audiencia de acusación ante el Juzgado 2o. Promiscuo del circuito de Puerto López (Meta). El 11 de septiembre se confirmará sentencia

Fueron capturadas cuatro personas que, haciéndose pasar como turistas ingresaron a un hotel en Lejanías y les hurtaron a dos huéspedes sus teléfonos celulares de alta gama, los cuales fueron recuperados por acción de la Policía

DEPORTES

El pesista del Meta Hugo Fernando Montes fue convocado para participar de un micro ciclo de la Preselección Colombia a realizarse en Cali

El deportista nacido en Puerto Gaitán fue campeón el fin de semana pasado en la división de 77 kilos de la Copa Cuyabra celebrada en Armenia, Quindío.

Hugo Fernando Montes, quién impuso récord en la competencia, busca una casilla en el seleccionado colombiano para los Juegos Bolivarianos.

El equipo Llaneras Fútbol Club se consolidó en el liderato de su grupo al ganarle el miércoles a Gold Star de Bogotá

En juego disputado en la capital del país las dirigidas por Diego Jassir Martínez se impusieron por dos goles a cero con anotaciones de Carol Romero Martínez.

Llaneras Fútbol Club es líder con 15 puntos y está invicto en el campeonato federativo donde ha jugado cinco partidos en los que ha sido triunfador.

El Club Gemelos de Villavicencio enfrentará a Águilas Doradas en la segunda fase del Campeonato Nacional Interclubes de Fútbol Sub 17

El onceno metense orientado por Wilson Chará y que está invicto, clasificó por anticipado a la próxima instancia del torneo federativo.

El Club Gemelos jugará el fin de semana venidero contra el equipo Real Madrid de Bogotá.