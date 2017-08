RCN Noticias del Meta

TITULARES

Le revocaron y le levantaron la medida de aseguramiento con detención domiciliaria al magistrado Fausto Rubén Diaz pero se le confirmaron el traslado a la cárcel la Picota al magistrado Alcibiades Vargas Bautista de Villavicencio La decisión la tomó el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que el magistrado Fernando Pareja Reinemer revisara nuevamente los argumentos dados por la defensa ese lunes. Definida la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía para los tres magistrados de Villavicencio involucrados en presuntos hechos de corrupción en la justicia del Meta, empezará el proceso penal contra de los imputados por prevaricato por acción, prevaricato por omisión, cohecho y concierto para delinquir. Sin embargo El Tribunal de Bogotá solamente encontró inferencia razonable para prevaricato por acción y prevaricato por omisión

En los calabozos de la Policía de Puerto López pasaron la noche los seis capturados quienes pasarán ante un juez de control de garantías donde les legalizarán la captura por orden de la Fiscalía donde los investigan por delitos contra Administración Pública presuntamente cometidos en 2013 cuando habrían suscrito contratos de obras que pagaron y no realizaron. Los Capturados son Leonardo Cruz ex alcalde de Puerto López en el pasado periodo, Yudi Mogollón ex secretaria de Planeación, Fabián Garzón, Viviana Rojas, Julián Molano como interventor y Diego Fernando Aldana Castro el contratista de una obra que ascendió a los 4 mil 762 millones de pesos para la construcción, pavimentación, mejoramiento, señalización y mantenimiento de la red urbana de Puerto López la cual según la Contraloría no culminó correctamente pese a que el millonario contrato si se liquidó y se pagó al contratista

Se ampliaron los tiempos para el ingreso de los turistas a Villavicencio quienes vendrán a participar en la visita del Papa Francisco el 8 de septiembre y quienes según las últimas decisiones tendrán plazo para llegar a la capital del Meta el día 7 de agosto hasta las 5 de la tarde en vehículos particulares por las cuatro entradas. En conversación con los gremios del renglón turístico la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía y la Dirección de Tránsito Departamental decidieron ampliar de las 12 del día hasta las 5 de la tarde la posibilidad de llegar a Villavicencio en carro o moto por las entradas de Bogotá, Acacías, Puerto López y Restrepo. Se confirmó en la reunión de este martes que el 8 de septiembre solo habrá transporte de servicio público y que las busetas deberán cobrar a los usuarios solo mil pesos por los recorridos durante el día de la visita del Papa a la capital del Meta. Hoy el alcalde Wilmar Barbosa Rozo dará a conocer los detalles del decreto que deberá ser avalado por el Ministerio del Transporte

El abogado William Cubillos Hernández asumió funciones al frente de la Dirección de Servicios Públicos Domiciliarios, adscrita a la Secretaría de Planeación del municipio de Villavicencio. El nuevo funcionario tiene más de 12 años de experiencia en el sector público ocupando cargos como inspector de policía, secretario general de la anterior Empresas Públicas de Villavicencio, director de la oficina del Ministerio del Trabajo en el Guaviare y secretario de Gobierno de Puerto Gaitán

Se reanudaron las actividades petroleras que desde hacía varios días estaban afectadas en Acacías. Una mujer que permanecía encadenada a la entrada de la estación Chichimene de ECOPETROL y que exigía la presencia de la mandataria departamental Marcela Amaya, decidió terminar su protesta luego de que le indicaran las acciones que desarrollan desde el despacho para abrir canales de comunicación con instancias nacionales

Desde el 22 hasta el 31 de agosto serán citados a sesiones extraordinarias los 19 concejales de Villavicencio, quienes deberán analizar cuatro proyectos que pondrá a su consideración el alcalde Wilmar Barbosa Rozo. Se hará segundo debate de dos proyectos entre ellos una autorización para la liquidación de Cavivir y por medio del cual el concejo declara hijo ilustre al Papa con ocasión de esa extraordinaria visita. Proyectos que inician trámite. Una autorización de vigencias futuras para los proyectos que se financiarán con el empréstito y otros de salud, Educación y movilidad y reglamentación sobre la disposición de llantas usadas

Con la culminación de las tres Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el departamento del Meta, implementadas para el desarme de los excombatientes de las Farc, pasarán a ser de ahora en adelante Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación

Obra de teatro por madres de hijos víctimas de desaparición forzada se presentará el sábado 19 de agosto en el auditorio Mauricio Dieres Monplaisir de la Biblioteca Germán Arciniegas a partir de las 3:00 de la tarde

DEPORTES

Una comisión de Coldeportes inspecciona estos días en Villavicencio los escenarios en los que se realizará el zonal centro oriente de los Juegos Supérate Intercolegiados

Los representantes de la entidad deportiva nacional dijeron que los escenarios están en condición apropiada para recibir la competencia interdepartamental selectiva a la final con sede en Cali.

Desde el 10 de septiembre se reunirán en esta capital los colegios clasificados de Santander, Bogotá, Boyacá y Meta en las categorías prejuvenil y juvenil.

Para las 8:00 de la noche de este sábado quedó oficializado el horario del partido entre Deportivo Meta y Deportivo D’Martin

Al luego en el coliseo Álvaro Mesa Amaya arriba el quinteto metense con un punto sumado en el grupo A de la Liga Argos Futsal.

La reaparición de James David Castillo es la novedad más importante que ofrece Deportivo Meta para su segundo juego en condición de local.

Al municipio vallecaucano de Palmira viaja este miércoles el nadador de Villavicencio Rafael Lozano Machado

El competidor de 16 años y adscrito al Club Coral Fish dijo que espera conquistar medallas en el Campeonato Internacional Delfín de Oro.

Rafael Lozano Machado, medallista en el torneo interligas de la Federación Colombiana de Natación, es uno de los deportistas más sobresalientes que tiene el departamento del Meta.