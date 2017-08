RCN Noticias del Meta

TITULARES

Arroceros de los Llanos se unieron a la protesta nacional en contra del ministro de Agricultura y sus supuestos incumplimientos

Unos dos mil arroceros los Llanos, Meta y Casanare también se unirán a la jornada de marchas nacionales convocada por dignidad agropecuaria, ante los incumplimientos del Ministerio de Agricultura en materia de emisión de las resoluciones que prometió Aurelio Iragorri como incentivo al arroz almacenado, los incrementos en el precio y los amparos para las deudas con el sistema financiero.

Eudoro Álvarez Cohecha presidente de AGAMETA Meta dijo que el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, se portó como un “politiquero” porque se reunió con ellos les prometió y no les cumplió y por eso saldrán a protestar nuevamente hoy martes 29 de agosto en las diferentes regiones productoras del país.

En los Llanos las pérdidas por la crisis en el sector arrocero podrían estar cercanas a los 65 mil millones de pesos.

Alertaron sobre el anuncio del Gobierno Nacional de ingresar 15 mil toneladas de arroz en el mes de octubre, decisión que excluye igual cantidad del cereal cultivado en el país.

Por sequías se limitan actividades en Caño Cristales y Caño Cristalitos, en La Macarena Meta donde Cormacarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia, luego de una valoración realizada al atractivo, tomaron la decisión de limitar la actividad de baño a lo largo de las piscinas naturales y coloridas.

Debido la condición de sequía que actualmente está ocurriendo en la región y que ha disminuido el caudal de Caño Cristales y su efecto sobre la Macarenia Clavijera responsable de los majestuosos colores de este sitio turístico, se determinó informar a los operadores y comunidad en general sobre esta restricción.

Esta medida se mantendrá hasta que mejoren las condiciones sobre la microcuenca de Caño Cristalitos y caño Cristales, al igual que se informará oportunamente cambios ante esta situación.

Así mismo, se solicitó a las agencias operadoras advertir las condiciones de este importante escenario para el ecoturismo, a fin de evitar una percepción negativa de visitantes que llegan al municipio de la Macarena.

De igual manera se invita a los turistas a disfrutar de la diversidad de atractivos y actividades que ofrecen los operadores y prestadores turísticos del municipio como paseo por el rio, kayak, avistamiento de aves, visita a la laguna del silencio, Radual angosturas I, avistamiento de toninas, cabalgatas, atardecer llanero, entre otras actividades.

Hallazgo de carácter Administrativo y disciplinario con alcance fiscal por valor de 468 millones 977 mil 462 pesos, detectó la Contraloría Departamental del Meta en auditoría realizada a los resultados de los recursos invertidos por Llanopetrol durante la vigencia 2012. Los hallazgos son sobre los dineros girados por la Gobernación del Meta con destino al cumplimiento de su objeto social, la construcción, implementación, puesta en operación y desarrollo de la Refinería de Petróleos del Meta, la cual después de cuatro años de dicha gestión no ha generado los resultados esperados. Se gastaron en nómina 111 millones 403 mil pesos y en dieciséis contratos por 357 millones 574 mil 156 pesos. Anunció la Contraloría que en septiembre retomará la segunda parte de esta auditoría a Llanopetrol pero para los años 2013 – 2017 cuando aún se verifica incumplimiento en la construcción de la cacareada refinería que hoy mantiene a 4 ex funcionarios de la Gobernación en la cárcel la Picota y el Buen Pastor

El secretario Privado de la Alcaldía de Villavicencio Jacobo Matus Díaz dijo que aun no hay renuncia individual y colectiva de los secretarios, directores o gerentes de la Administración de Wilmar Barbuda Rozó, donde por ahora no se avisora otra crisis de gabinete local. Aseguró que por ahora este gabinete se mantiene trabajando en pro de la comunidad y de sacar adelante el Plan de Desarrollo del Gobierno de Unidos Podemos

Contentos se manifestaron los integrantes del partido Cambio Radical por la decisión del precandidato presidencial Germán Vargas Lleras de irse desde ya a recoger firmas e ir calentando a sus electores tres meses antes de que empiece la campaña oficial. Henry Ladino diputado y ex presidente de cambio Radical en el Meta dijo que esta decisión le abre más oportunidades al partido y que en el Meta todos están listos para empezar a recoger las firmas con miras a respaldar la campaña del ex vicepresidente

El viernes 1 de septiembre será la segunda parte de la audiencia de imputación de cargos contra el ex alcalde Jairo Humberto Morales Tiuso y seis ex funcionarios del municipio de El Calvario Meta, investigados por la Fiscalía Décima de la Unidad de delitos contra la Administración Pública, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, peculado y contratación sin cumplimiento de requisitos legales, con la ejecución del convenio de cooperación del año 2008 para la construcción de varias viviendas que reemplazarían las resultaron afectadas por el temblor en 2008, las cuales no se edificaron en su totalidad y las que se alcanzaron a construir quedaron mal hechas según la denuncia

La dirección nacional del SENA seleccionó los tres nombres de los profesionales que aplicaron y pasaron todas las pruebas para el cargo de subdirector del Centro Agroindustrial en el Meta. Los ternados son Carlos Alberto López, Albeiro Tapias y Bertha Ramírez quienes quedaron sometidos a que la dirección en Bogotá determine la razón por la que uno de ellos debe ocupar el cargo. No se descartan los guiños políticos de parte de los congresistas de la región a favor de cualquiera de los ternados

En los primeros seis meses de 2017, la producción de Ecopetrol en la Vicepresidencia Regional Orinoquia (VRO), que comprende las gerencias de Castilla, Chichimene, Apiay, CPO-9 y Piedemonte, fue de 276 mil 226 barriles de petróleo equivalente por día, lo que representó un incremento de 14 mil 556 barril por día en comparación con el mismo periodo del año anterior

Wilson Arias, ex representante a la Cámara por el Valle y ex candidato a la Alcaldía de Cali por el Polo Democrático estará el miércoles y jueves en Villavicencio participando en un foro sobre baldíos en la Orinoquia

Se realizará el cuarto encuentro de Mujeres Rurales, Campesinas y Étnicas en Villavicencio, donde más de treinta mujeres líderes de sus comunidades se reunirán para compartir saberes y experiencias que transforman al país desde los territorios desde hoy martes 29 hasta el jueves 31 de agosto

Egresados y estudiantes celebraron que el Consejo Nacional de Acreditación, por medio de resolución del Ministerio de Educación Nacional, otorgara la acreditación de alta calidad al programa de Mercadeo Agropecuario de la Universidad de los Llanos UNILLANOS

Por feminicidio asegurado estudiante de derecho en Meta, quien el mismo día de la agresión la víctima lo había denunciado por amenazas, injuria y calumnia dijo la Fiscalía. Por decisión del Juzgado Lemus Vargas fue enviado a la cárcel, mientras la joven es atendida en centro asistencial de las heridas recibidas. La mujer agredida continúa en la UCI de la clínica Cooperativa

DEPORTES

Un grupo de 34 deportistas del Meta viajan a Tunja para participar del zonal Centro Oriente de los Juegos Supérate Intercolegiados

Al selectivo concurren los competidores que tanto en pruebas de pista como de campo se impusieron en la final departamental realizada por Idermeta.

Atletas de municipios como Uribe, Castilla La Nueva, Guamal y Villavicencio integran la representación que buscará casilla a la final nacional del evento anual entre colegios.

Con la expectativa de volver a figurar y contribuir en el trabajo de su equipo el ciclista metense Fernando Orjuela se dispone a comenzar la segunda semana de la Vuelta a España

El restrepense dijo sentirse motivado y con la ilusión de poder mostrarse como lo consiguió en la tercera etapa del giro ibérico.

Fernando Orjuela Gutiérrez oficia en calidad de cooequipero del equipo Manzana Postobón, escuadra que en su regreso ha protagonizado la vuelta española.

Román Bernal, técnico de Deportivo Meta, dijo que la inexperiencia de muchos de sus jugadores ha sido factor adverso para el equipo

El entrenador destacó la calidad de los integrantes de la plantilla pero aseveró que los muchachos todavía necesitan competir más y hacerlo superando instancias decisivas en campeonatos.

Deportivo Meta, base del proceso del futsal departamental hacia los Juegos Deportivos Nacionales 2019, ha sumado un punto de los 12 disputados en la Liga Argos.