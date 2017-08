RCN Noticias del Meta

TITULARES

Llegó a Villavicencio el Papa móvil en el que se trasladará el sumo pontífice entre el parque de la Vida COFREM y el parque Los Fundadores en viernes 8 de septiembre durante su visita. También llegó el auto en el que el Papa se movilizará en la ciudad, en tránsito hacia los lugares donde hará presencia. El arzobispo Óscar Urbina dijo que con el arribo de estos vehículos a Villavicencio ya se siente la presencia del sumo pontífice quien arribará a Colombia desde el 7 de septiembre. Los vehículos Chevrolet en los que el Papa Francisco recorrerá Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena entre el 6 y 10 de septiembre, fueron presentados en la presidencial Casa de Nariño.

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), se pronunció ante las declaraciones del Ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, quien declaró que Colombia no está lista para el fracking y anunció un plan a cinco años para estudiar los impactos de esta práctica en el país. Según Acipet puede existir por parte del Ministerio falta de información y oportunidad ante la coyuntura actual del país. Dicen que los colombianos no deben tener miedo al desarrollo, a una economía sostenible y próspera y en especial a continuar siendo un país autosuficiente en materia petrolera. Aseguran en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. La estimulación hidráulica utilizada para la explotación de dichos yacimientos, mal conocida como fracking, ha sido la técnica a través de la cual muchos países han logrado mantener su autosuficiencia y mantenerse a flote en un mundo tan competitivo. Para ACIPET el Meta no solo es el departamento mayor productor de petróleo si no, donde esta técnica tendría mayor escenario

Fuertes reclamos le hicieron los integrantes del Consejo Territorial del municipio, al secretario de Planeación de la Alcaldía de Villavicencio Manuel Herrera quien no asistió a un importante seminario internacional organizado por la Universidad Nacional de Colombia para dilucidar sobre los alcances y retos de los Planes de Ordenamiento Territorial de Primera y Segunda generación. Denuncian los integrantes del Consejo Territorial que con la inasistencia del funcionario de la administración municipal se perdió la oportunidad de conocer la evaluación y las apuestas que tiene el gobierno local para dirimir las cientos de denuncias que han hecho las comunidades sobre el POT que está implementando la Alcaldía.

Pese a que Villavicencio era una de las únicas cuatro ciudades invitadas al importante evento de la Universidad Nacional, el secretario de Planeación Manuel Herrera dijo que desafortunadamente con la agenda actual ad portas de la venida del Papa y con tantos inconvenientes en la ciudad, fue imposible apartar 2 días o siquiera 1 para estar allá en el Foro Internacional. “Apreciamos la invitación a este foro académico pero es imposible apartarme de la silla de la Secretaria”, dijo el funcionario quien confirmó que aun no se contrata la revisión del POT y que desafortunadamente mientras no haya esa revisión excepcional, la policía debe continuar su labor de cerrar los locales fuera de las zonas lúdicas, unos de los aspectos más controvertidos del Plan de Ordenamiento Territorial que hoy rige a Villavicencio

Darío Vásquez dijo que por ahora solo se conoce de la aspiración al Senado de la República por este departamento de las actuales parlamentarias Martiza Martínez Aristizabal del partido de la U, Nora Tovar del Centro Democrático y de la suya que será con el aval del partido Cambio Radical. El ex gobernador del Meta no solo ratificó su intensión de llegar al Congreso de la República si no que anunció que ya empezó a coordinar sus grupos de trabajo en los municipios del Meta y con amigos en otros departamentos de la Orinoquia. Ratificó que su aspiración será por la fuertemente petición que le hizo el precandidato presidencial Germán Vargas Llera. Vásquez Sánchez intentó reelegirse para la Gobernación del Meta en el 2015 y perdió con cerca de 60 mil votos

Hoy estará en la Gobernación del Meta el ministro de minas y Energía Germán Arce, buscando soluciones a losinconvenientes entre las empresas

petroleras y sectores de las comunidades, insatisfechas por la

contratación de mano de obra local o por las afectaciones al medioambiente con las actividades de exploración

Estudiantes de la Universidad de los Llanos de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería levantaron la protesta y el bloqueo a la sede Barcelona, luego de la administración se reuniera con ellos y les hiciera efectivas las solicitudes por las que duraron varios días protestando

12 razones son las que tiene el Papa para visitar a Villavicencio según el erudito de la iglesia católica el padre Moisés Rodríguez quien explicó los detalles de la importante visita papal a Villavicencio. Ser la capital de la Amazorinoquia o pulmón del mundo, haber sido escenario por décadas del conflicto armado

Hoy miércoles estará en Villavicencio en la sede San Antonio de UNILLANOS el ex congresista del Polo Democrático Alternativo Wilson Arias hablando de baldíos en la Orinoquia

200 familias víctimas del conflicto armado se reúnen desde hoy en Villavicencio a conmemorar el día internacional de las personas desaparecidas confirmó Nada Parra responsable de incidencia del Colectivo Orlando Fasborda. El homenaje será desde las 9 de la mañana en el parque de las Flores de Villavicencio. Con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional se intentará ampliar la información para dar con el paradero de los cientos de metenses que aun están desaparecidos, víctimas tanto de guerrilleros o paramilitares. En el Meta los cementerios donde más permanecen NN son Villavicencio, Granada y La Macarena

DEPORTES

El equipo Llaneras Fútbol Club marcó un histórico para este deporte en el departamento del Meta

En el campeonato femenino federativo el onceno de Villavicencio venció el martes a Blanco y Negro en Chía con marcador de 0 a 5 goles y logró ganar todos los partidos de la fase eliminatoria.

Las dirigidas por los técnicos Diego Jassir Martínez y Nelson Abadía Aragón jugaron ocho encuentros en los que sumaron 24 puntos.

Dos tenistas de Villavicencio se disponen a enfrentar un Torneo Grado Dos con sede en Bucaramanga, capital de Santander

Las deportistas Lauren Sofía Pérez y Lina María Romero enfrentarán desde el jueves el evento puntuable en el ranking nacional.

Las competencias afiliadas a la liga del Meta buscarán figurar en las categorías de 12 y 18 años en el torneo que se extenderá hasta el fin de semana.

A Tunja viajó el martes la delegación de deportistas del Meta que participarán en el zonal centro oriente de atletismo de los Juegos Supérate Intercolegiados

Este departamento tomará parte con 34 competidores de varios municipios en el selectivo programado para comenzar el miércoles.

En el presupuesto de entrenadores y de Idermeta, que financia la asistencia al zonal, está la clasificación de al menos seis atletas a la final nacional de las justas estudiantiles.