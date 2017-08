RCN Noticias del Meta

TITULARES

El 29 de octubre de 2017 será la votación de la segunda consulta popular en el Meta, en contra de la industria petrolera que opera en municipios productores del departamento, luego de que el Tribunal Administrativo del Meta con ponencia de la magistrada Nilce Bonilla, aprobara la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio del municipio de Granada?. La Registraduría del Estado Civil del Meta confirmó que tan pronto el alcalde de Granada Juan Carlos Mendoza confirme la fecha esa entidad empezará el proceso de implementación de la votación de la segunda consulta luego de la de Cumaral el pasado 5 de junio, cuando ganó el NO por la presencia de la industria petrolera en esa localidad del Meta

No se han dejado notificar la mayoría de los involucrados en las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la Nación en la firma del contrato por 12 mil millones de pesos de regalías petroleras entre EDESA y el contratista Fernando Alfonso Rojas para la construcción de la inexistente planta de tratamiento del sector de Pompeya en Villavicencio.

Dentro de los vinculados en la investigación fiscal, que ya tuvo traslado a la Procuraduría y a la Fiscalía, están funcionarios de ECOPETRO, los gerentes de la época y actuales de EDESA José Edgar Patarroyo, Carlos Vaca y Orlando Guzmán Virguez, así como los ex gobernadores Alan Jara Urzola y Darío Vásquez Sánchez.

La investigación en sus etapas correspondiente la adelanta la gerencia de la Contraloría General de la Nación en el Meta donde no han podido notificar a la totalidad de los implicados para avanzar en la investigación que también está incluida en el programa bolsillos de cristal

El ministro de Minas y Energía Germán Arce en Villavicencio se refirió a la controvertida llegada del sistema fracking a Colombia y dijo que ese no es un proceso cercano y que depende de unos desarrollos tecnológicos especiales para aplicar sobre las rocas generadoras, los cuales solo se implementarán si se respetan la normatividad existente desde lo técnico y desde lo ambiental. Ratificó que el fracking aun no llega a Colombia porque los estudios aun no están listos

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía confirmó las restricciones que tendrán los taxis el 8 de septiembre en Villavicencio, durante la visita del Papa. Los límites serán por la vía Puerto López, desde el cruce del barrio Juan Pablo hasta la Glorieta de la Séptima Brigada, en el Anillo vial, desde la Glorieta de la Séptima Brigada hasta el CAI Catama, por la vía Catama, desde el CAI CATAMA hasta el ingreso del Barrio La Reliquia y por la vía del camino Ganadero, desde el Hotel El Campanario hasta Chorillano. Los vehículos de servicio público, podrán circular por las vías de Villavicencio, pero guardando una distancia de 200 metros a la redonda de la ruta oficial del recorrido del Papa. De igual forma, los taxistas no podrán circular por el Anillo Vial desde la Glorieta de la Séptima Brigada hasta la calle 25, cruce semafórico del conjunto La Toscana. Las calles donde transitará el Papa serán, Apiay- Chorillano- Camino Ganadero- Parque Malocas-Hotel Campanario- Avenida Catama-CAI Catama-Colegio Cofrem-Estadio Macal- Glorieta Postobon- Glorieta Villacentro-Avenida 40- Parque Los Fundadores y finaliza en la Base Aérea de Apiay. Las rutas deberá estar totalmente despeja dos horas antes del recorrido

Un suero proveniente del Brasil requiere una niña de 9 años que fue picada por una Oruga o larva venenosa en sector rural del municipio de Acacías, Meta.

Según el médico Rodrigo Kure coordinador de la UCI pediátrica del Hospital Departamental de Villavicencio, la menor se encuentra estable debido a la atención permanente de parte de los galenos. Este suero que es escaso en Colombia, fue solicitado al Instituto Butantan de São Paulo Brasil por medio del Ministerio de la Salud de Colombia.

Se espera que sobre las 10 de la mañana de mañana viernes llegue el antídoto para la cura de la menor que aunque está estable, necesita de ese medicamento para salvar su vida

Hoy 200 familias víctimas del conflicto armado seguirán reunidas en Villavicencio conmemorando el día internacional de las personas desaparecidas confirmó Naya Parra responsable de incidencia del Colectivo Orlando Fasborda

Con un evento académico y una muestra folclórica se socializará este jueves, 31 de agosto, el resultado del proyecto “Memorias Históricas de las guerrillas del llano y su comandante Guadalupe Salcedo Unda” en la Cámara de Comercio de Villavicencio a las 6 de la tarde

DEPORTES

Dos atletas del Meta ganaron el miércoles en el Zonal Centro Oriente con sede en Tunja el derecho a participar en la final nacional de los Juegos Supérate Intercolegiados

Yesenia Prada del Colegio José María Córdoba de Guamal se impuso en la categoría juvenil en el selectivo de lanzamiento de peso.

Entre tanto, Yilder Vargas del municipio de Puerto Gaitán obtuvo en juvenil el derecho al conquistar la primera posición en lanzamiento de jabalina.

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor confirmó en segunda instancia la sanción de tres fechas impuesta al técnico de Llaneros Fútbol Club

La decisión del tribunal había sido interpuesta en reposición por la directiva del equipo de Villavicencio, alegándose desproporcionada en contra de Jairo Patiño.

El entrenador recibió la penalización como consecuencia de la expulsión de que objeto en el partido donde Llaneros Fútbol Club derrotó como visitante a Universitario de Popayán por 2 a 3′

La Liga de Voleibol del Meta prepara para este fin de semana la realización de una parada correspondiente a la categoría juvenil

Atherson Esparza, coordinador técnico de la rectora departamental de este deporte, dijo que el sábado se jugará el evento femenino y el domingo el de la rama masculina.

La parada que se hará, principalmente, en el Coliseo Mayor de la Villa Olímpica de Villavicencio reunirá a equipos de varios municipios metenses y de Bogotá.