RCN Noticias del Meta

TITULARES

Al magistrado Alcibiades Vargas actualmente en la cárcel la Picota por el escándalo de corrupción en la justicia del Meta, se le acabó la licencia no remunerada que había solicitado y la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión del cargo mientras transcurre el proceso penal en su contra. La Corte debía pronunciarse porque el magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio se encuentra privado de la libertad, aseguran en el palacio de Justicia. Dentro de este mismo escándalo de la Toga en el Meta el actual magistrado Joel Darío Trejos también está pendiente de que le resuelvan confirmación de la suspensión del cargo por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Cortes Suprema de Justicia. Si le confirman la sanción deberá salir del cargo otra vez debido a que la licencia ya se terminó. Trejos está pendiente del recurso de reposición que interpuso y espera que se le revoquen esa suspensión disciplinaria. Contra Fausto Rubén Rodríguez el proceso se cumple de manera normal por ser tratado como un particular dado que ya no es funcionario activo de la rama judicial como magistrado. A este ex magistrado por la edad no le impusieron medida de aseguramiento y goza de libertad

Habrá audiencia de imputación de cargos contra Oscar ErwinBolaños, junto a varios de sus colaboradores el martes 24 de octubre, por parte de la Fiscalía Décima Anticorrupción por peculado por apropiación y otras irregularidades cometidas durante su alcaldía en Puerto Gaitán Meta. Los imputados serán el ex alcalde Oscar Erwin Bolaños Cubillos, un ex secretario de Despacho y la Defensora del Pueblo por los presuntos hechos contra la administración pública por delitos por falsedad en documento público y Peculado por apropiación. En esa misma fecha y también en juzgados de Puerto López le imputarán cargos al actual alcalde del municipio de Cabuyaro, Luís Felipe Piñeros Rojas, quien deberá comparecer junto a sus apoderados. Las investigaciones penales en contra de estos ex funcionarios y actuales servidores públicos forman parte de los avances de la campaña Bolsillos de Cristal

50 mil 112 granadinos podrán votar este domingo en la Consulta Popular de este 22 de octubre que definirá la suerte de la industria petrolera en ese municipio. Los promotores del NO a la sísmica, exploración y explotación petrolera en Granada deben superar los 16 mil votos para lograr pasar el umbral y ganar la consulta. Esta semana los habitantes de ese municipio arreciarán las campañas a favor del No, mientras que los que defienden el SÍ esperan que el Consejo de Estado les resuelva una acción de tutela que interpuso la Asociación de Ingenieros de Petróleo de Colombia ACIPEC reclamando protección a derechos fundamentales

Arroceros del Meta esperan que el nuevo ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga les cumpla y giren está semana los primeros dineros anunciados para mejorar la crisis.Juan Guillermo Zuluaga, ministro de agricultura, dijo en Puerto López que el Gobierno Nacional les va a cumplir a los arroceros con los acuerdos pactados, que ya se tienen los recursos y que a partir de hoy martes se empezaran a hacer los giros necesarios para que salgan de la crisis. Los arroceros insisten en que la solución es la regulación de los precios del mercado con la superintendencia de industria y comercio, salida que es avalada por el nuevo ministro. En el Meta el ministro se reunió con voceros de Fedearroz donde presentaron la construcción de una nueva planta de beneficio para los productores. Se volverán a reunir el 19 de octubre los arroceros y el ministro para buscar más soluciones

El gerente de la Empresa Electrificadora del Meta Carlos Rojas asegura que con el ajuste de perfiles autorizado por la junta directiva, los más beneficiados son los actuales trabajadores de la empresa quienes podrán ascender dentro de la misma entidad. Dijo que los 40 cargos que serán revisados en sus perfiles tienen un estudio soporte y que con el mismo sindicato ya se empezó a hacer la revisión del proceso

El ex diputado John Leoncio Jaramillo y el actual asambleísta Óscar Apolinar confirmaron que aspirarían al Senado República en el 2018 si los acuerdos y los apoyos de los partidos donde han militado los avalan. Jhon Leoncio Jaramillo no descarta pedir firmas para respaldar su aspiración aunque asegura que tiene otras tres opciones de partidos políticos que lo avalaría. Entre tanto el actual diputado Oscar Apolinar solo podría aspirar al Senado por el partido de la U por el que salió a la Asamblea en 2015. Entre tanto en el Centro Democrático apareció la lista de los 140 pre inscritos al Senado por ese partido a nivel nacional y a parecen las dos metenses Nora Tova quien busca repetir curul y Jénifer Arias quien ha dicho que seguirá en su aspiración si el uribismo decide irse con listas abiertas

A finales de este mes pavimentarán los dos primeros tramos de las dobles calzadas, Camino Ganadero – Universidad Cooperativa, y la Intersección de Ciudad Porfía – Rincón de las Lomas, anunció Juan José Casasfranco, gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM). El funcionario señaló que una vez se aplique el concreto asfáltico se permitirá el paso de los vehículos, con el fin de empezar la intervención de las calzadas contrarias, tal como está dispuesto

Con normalidad terminó la movilidad de los miles de turistas que llegaron este fin de semana al Meta

Este 17 de octubre, reunión para revisar el documento de la Política Pública de Cultura para los próximos 10 años en el departamento del Meta

DEPORTES

Aunque sigue clasificado, Llaneros Fútbol Club comprometió la posibilidad de estar en los cuartos de final del Torneo Águila. Llaneros perdió su partido este fin de semana

El equipo de Villavicencio que perdió el fin se semana ante Orsomarso por 1 a 2, goles, es séptimo con 22 punto, dos más que Boyacá Chicó.

El cuadro llanerista recibirá el dominio venidero a Atlético de Cali en la última fecha de la fase todos contra todos de la Primera B.

El Club San Martín Beac Soccer se ubicó en la cuarta posición en el Primer Campeonato Nacional Interclubes de Fútbol Playa

El representante del Meta perdió la posibilidad de estar en el podio al caer en el juego por el tercer puesto ante Carebbean Sun de Atlántico por 2 a 3 goles.

Ultrahuilca de Neiva que derrotó a La 25 Sport de Antioquia en la final por 6 tantos a 2, obtuvo el título del evento organizado por la liga metense de balompié y la Difutbol en el barrio Paraiso de Villavicencio.

El metense Álvaro Sebastián Hernández se coronó campeón juvenil de la Trigésima Novena Clásica Ciudad de Aguazul

El pedalista formado por el extinto técnico Darío Ariza hubo de retirarse por un percance mecánico de la Vuelta del Porvenir, razón por la cual intervino en el giro ciclístico casanareño.

Álvaro Sebastián Hernández está radicado en el Departamento de Antioquia, a donde viajó con el fin de elevar al máximo su condición deportiva.

Dos títulos lograron equipos de fútbol del Meta en la final nacional de los Juegos Supérate Intercolegiados

En la categoría prejuvenil se quedaron con los primeros puestos y las medallas de oro los oncenos de los colegios José María Córdoba de Guamal, en femenino, y del Eduardo Carranza de Villavicencio, en masculino.

Las preseas doradas se agregan a la que de plata había conquistado antes en juvenil el equipo de fútbol femenino de mismo Colegio Eduardo Carranza.