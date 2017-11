RCN Noticias del Meta

TITULARES

El abogado Fredy Ordoñez apoderado del ex jefe de Planeación del Meta Hernando Martínez Aguilera, quien cumple este 19 de noviembre 6 meses en la cárcel la Picota por el Escándalo de LlanoPetrol, confirmó que se intentará otra acción, como la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento por una detención domiciliaria tan pronto se recojan nuevas evidencias. El anuncio lo hizo luego de la juez sexta penal municipal con función de control de garantías de Villavicencio negara la revocatoria de la medida de aseguramiento intramuros, luego de aceptar los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción la cual considera, que Hernando Martínez Aguilera no puede quedar en libertad porque podría interferir con los testigos que se tienen para el juicio en su contra. Dice la Fiscalía que hay audios de llamadas de celular previas a la captura de Martínez Aguilera que advierten la supuesta intensión del imputado de querer tergiversar el proceso, argumentó que utilizó para que la juez le negara la revocatoria de la detención intramuros. La Fiscalía recordó que Hernando Martínez Aguilera está involucrado en este “cacareado” proceso porque cuando apenas llevaba 15 días en el cargo de jefe de Planeación Departamental, entregó sin que le hubiese hecho algún análisis, revisión o verificación una certificación de registró del proyecto de la refinería del Meta, con la cual se facilitó el cobro de la millonaria cuantía que investiga por su presunto mal manejo en LlanoPetrol

Renunció José Luis Silva Valencia a su cargo de asesor del despacho del alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa Rozo, el pasado 11 de noviembre para no inhabilitarse es sus posibles aspiraciones al Congreso en el 2018. El ex gerente de la Agencia de Infraestructura del Meta AIM dijo que pese a que aún está buscando acuerdos estratégicos para consolidar su aspiración, la cual podría ser al Senado o la Cámara de Representantes, prefirió renunciar a su cargo en la Alcaldía de Villavicencio para no inhabilitarse. El aval al Congreso lo está buscando en el partido Cambio Radical

Se desvanece la aspiración al Senado de la República del ex gobernador del Meta Darío Vásquez Sánchez quien muy temprano este año había salido a decir que buscaría una curul en la Cámara Alta para el 2018. Darío Vásquez Sánchez quien es el actual presidente del partido Cambio Radical en el Meta prefiere en el futuro próximo un ministerio en el Gobierno Nacional que someterse a la presión de una reñida campaña al Senado en la Orinoquia, según consideran sus más cercanos seguidores. Vásquez Sánchez no ha logrado activar en el Meta la campaña a la presidencia de la República de Germán Vargas Lleras quien aún no enciende motores en la Orinoquia

Diputados liberales del Meta están divididos en sus apoyos para la consulta liberal del domingo 19 de noviembre cuando los rojos en el país escogerán quién será su precandidato presidencial entre Humberto de la Calle Lombana y Juan Fernando Cristo. Mientras Natalia Rodríguez asevera con vehemencia que su candidato es de la Calle Lombana, Mauricio Niño Guayacán aclaró que su precandidato era Juan Manuel Galán y como no está en la consulta va a esperar hasta que se hagan las alianzas. Por parte Claudia Ximena Calderón ha guardado prudente silencio frente al tema

El gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), Jaime Jiménez Garavito, confirmó que la entidad tendrá que pagar los mil millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos de multa que le impuso el año pasado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por la presentación extemporánea que hizo la EAAV del plan de contingencia y emergencia, pese a que el Ministerio de Vivienda había dado un plazo de 18 meses, de marzo del 2014 a septiembre del 2015, a todas las empresas de servicios públicos del país. También anunció la gerencia de la Empresa que instaurará acción de repetición contra responsables de la imposición de la multa que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos y que obliga a la entidad a pagar los más de mil millones de pesos

Yovanny Quintero es el nuevo secretario General de la Universidad de los Llanos, en reemplazo de José Milton Puerto quien salió el jueves de la semana anterior

Cubarral se suma a Granada, El Castillo y La Macarena donde se programa la realización de una consulta popular minera para definir la suerte de la industria petrolera. Mediante decreto la Alcaldía de Cubarral cita a sus habitantes para que salgan a votar el 28 de enero de 2018 SI o NO quieren la llegada de empresas petroleras a su municipio. Las consultas populares en el Meta están suspendidas por la des financiación que ha argumentado la Registraduría del Estado Civil

El presupuesto de la Gobernación del Meta para la vigencia 2018 aprobado por la Asamblea este martes, para los establecimientos públicos del departamento asciende a los 116 mil millones de pesos, provenientes de recursos propios de cada entidad y los aportes del mismo departamento confirmó la secretaria de Hacienda del Meta María Consuelo Rodríguez quien confirmó que la totalidad del presupuesto asciende a los 700 mil millones

Villavicencio bajo calamidad pública y los demás municipios del Meta con alerta roja por las fuertes lluvias que azotan el departamento. El municipio más afectado por la temporada invernal en el Meta es el Castillo donde varios son los sectores rurales inundados por el desbordamiento del río la Cal. También el Dorado donde se desbordó el río Aguasclaras e inundó 11 fincas

También por las lluvias y los derrumbes sigue cerrada la antigua vía Bogotá Villavicencio confirmó el INVÍAS que aun no sabe a qué horas puede ser reabierta dijo Jaime Andrés León director regional de la entidad quien anunció que hoy habrá reunión de expertos a analizar cuál es la real causa de los derrumbes y a exponer las posibles soluciones

Se desbordó el río Mitú en el departamento de Vaupés y afectó a 5 familias integrada por 35 personas entre ellas 7 menores de edad, las cuales fueron evacuadas hacia la casa de la Cultura en el barrio La Floresta confirmó Jorge Díaz Martínez director de la Defensa Civil

Dos líderes sociales del departamento del Meta integran la nueva Mesa Efectiva Nacional de Víctimas. Los representantes sociales metenses Irene Franco y Luis Bernardo Aya integrarán la Mesa Efectiva Nacional de Víctimas durante el período 2017 – 2019

Por solicitud de la Fiscalía Especializada fueron asegurados 8 hombres y 3 mujeres, acusados de pertenecer al grupo armado ilegal clan del golfo, que delinque en los municipios de San José y el Retorno (Guaviare)

DEPORTES

La Selección Colombia disputará este miércoles el tercer partido en el campeonato de baloncesto masculino de los Juegos Bolivarianos

La Liga de Ciclismo del Meta definirá este miércoles el equipo que participará en la Vuelta del Futuro que comenzará el 23 de noviembre

Para jugar el partido de ida de la semifinal del Torneo Águila ante Real Cartagena viaja este miércoles Llaneros Fútbol Club. El partido entre el equipo llanerista y el cuadro cartagenero está programado para el jueves a las 6:00 de la tarde en el estadio Jaime Morón