RCN Noticias del Meta

TITULARES

Ante el escándalo que denunció el Fiscal con una empresa oriunda de Acacías que suministraba tamales para el PAE de Bucaramanga, veedores ciudadanos de ese municipio del Meta como Enrique Molina recordó que desde finales del 2016 se radicó la solicitud de Control Fiscal al Convenio 187-2016 del PAE celebrado por la Alcaldía de Acacias Meta con la Corporación ADARGAS por 3.791. 653.056 millones de pesos. La Corporación ADARGAS, que no está relacionada con la firma contratista de Bucaramanga, se ha vuelto la principal ONG con la cual la actual Administración no solo volvió a contratar el PAE este año 2017 por cerca de $ 5.000 millones de pesos, a pesar de las anteriores irregularidades, sino que también le han permitido celebrar otros Convenios como el No 054-2017 por $1.484.530.660,00 millones para atención a la población adulta del Hogar San José. Dijo el veedor que: “lo de las pechugas a $40.000 mil y los tamales a $30.000 mil pesos, estos últimos adquiridos a una empresa de grúas radicada en Acacias prende las alarmas sobre lo que puede estar pasando en nuestro municipio en la manera como se está contratando y ejecutando con una misma ONG la alimentación y otras actividades diferentes”

La Fiscalía al término de la audiencia de imputación de cargos contra los 17 de Mapiripán Meta solicitó medida de aseguramiento intramuros o centro de reclusión carcelario contra el ex alcalde Jorge Iván Duque y el contratista Alejandro Arias, dentro de la investigación por presunta corrupción en ese municipio. También pidió la Fiscalía detención domiciliaria contra el actual alcalde Alexander Mejía y los restante 15 investigados. Mañana a las 9 se retomará la audiencia ante el juzgado primero penal municipal de Villavicencio. Ante el Juzgado 1° Penal Municipal de control de garantías, se les imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, a 15 hombres y 2 mujeres vinculados a presuntos hechos de corrupción ocurridos en ese municipio entre 2015 y 2016, y que comprometerían 512 millones 769 de pesos. Las anomalías habrían sido detectadas en varios contratos que incluían la construcción del sistema de agua potable para 100 familias del sector rural y la compra de estufas para 137 familias del municipio de Mapiripán (Meta). Los dineros aparentemente fueron pagados en su totalidad sin que se hubiera ejecutado lo dispuesto en los contratos. Los procesados son Jorge Iván Duque Lenis ex alcalde de Mapiripán 2012 – 2015; Alexander Mejía Buitrago, actual alcalde de Mapiripán; Gustavo Adolfo Quintero Osorio, secretario de Desarrollo de la Alcaldía de Mapiripán; Alejandro Alberto Arias Velásquez; John Benjamín Herrera Bonilla; Alejandro Holguín Quintero, contratista; Gustavo Andrés Abella Acevedo, contratista; Jairo Humberto Uneme Jiménez; Marco Tulio Gordillo; Delfín Cárdenas; John Jeremías Roa; Jesús Darío Pedraza; Jesús Antonio Castro Alfonso; María Rubiela Gómez, contratista; Camilo Andrés Herrera; Juan Pablo Bernal y Aura Marina Hernández

La aglomeración de Bogotá encabeza ranking de ciudades modernas de Colombia. Según el Observatorio del Sistema de Ciudades del DNP, le siguen las aglomeraciones de Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Las aglomeraciones de Villavicencio, Tuluá y Girardot están entre las de bajo desempeño, de acuerdo con los resultados generales del Índice de Ciudades Modernas (ICM). La seguridad es el mayor reto para los municipios que conforman el Sistema de Ciudades

Ocho deslizamientos de tierra y el desprendimiento de más del 80 por ciento de la banca en el kilómetro 84 a la altura de Servitá, dejó cerrada totalmente la antigua vía al Llano. Jaime Andrés León, director seccional del Invías en el Meta calificó de crítica la afectación causada por las fuertes lluvias en la zona, donde más de 5.000 metros cúbicos de tierra, se desprendieron por la inestabilidad del terreno. La emergencia vial se registra entre el peaje Pipiral y Villavicencio según informó el vocero del Invías, no se sabe cuándo podría restablecerse la movilidad para los vehículos de carga pesada que por allí transitan. La Agencia Nacional de Infraestructura activó un plan de contingencia para evitar traumatismos en la vía, por lo que los vehículos de carga pesada se están movilizando por los cascos urbanos de los municipios cercanos además, la empresa concesionaria Coviandes habilitó paso controlado de cargas peligrosas por túneles de Bijagual y Buenavista, en la vía nueva, por lo que existe restricción para la movilidad cada dos horas según advirtió el Invías

Mapiripán, uno de los municipios en zona de pos conflicto en el Meta, donde aun no se cuenta con servicio de energía de manera continua o por interconexión eléctrica sino que se abastece a través de plantas tipo DISEL de carácter privado. La distancia y los altos costos del proyecto impiden su interconexión. Los otros 28 municipios del Meta sí están interconectados

Con plantones los habitantes de La Macarena Meta salieron este domingo a rechazar la presencia de la industria petrolera, luego de que no se pudiera realizar la consulta popular programada para esta fecha por falta de financiación. Delio Franco presidente de ASOJUNTAS en ese municipio reclamó por la protección de los tres ecosistemas que convergen en la sierra de la Macarena. La Macarena rechaza categóricamente la exploración y exploración de petróleo. Aquí le decimos si al agua NO Al petróleo. 195 veredas y 8 barrios Unidos salieron a rechazar a las petroleras

La Unión Sindical Obrera confirmó que a partir de mañana iniciará el paro petrolero en el Meta en contra de las condiciones laborales en las que trabajan en varias empresas de la industria en la región

El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, el francés Jean Arnault, pidió agilizar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC al considerar que es un aspecto fundamental para la paz del país. “Una reincorporación es el fundamento de una transición irreversible entre la guerra y la paz”, dijo Arnault durante una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Buenavista, en el municipio de Mesetas, departamento del Meta, en donde permanecen más de 250 ex guerrilleros que hacen su tránsito a la vida en sociedad

Ocho días después solo 6 indígenas han sido rescatados de las aguas del río Orinoco el Vichada donde naufragó una embarcación con 18 venezolanos dijo Jorge Díaz director de la Defensa Civil

La Policía confirmó la quema de un bus de la empresa Flota la Macarena este fin de semana en Uribe Meta. Investigan los posibles móviles confirmó el coronel Nicolás Alejandro Zapata

DEPORTES

Llaneros Fútbol Club empató sin goles con Itagüí en el estadio de ese municipio de Antioquia, este domingo 25 de noviembre y perdió su oportunidad de ascender.

El marcador global quedó 4 a 1 a favor de los antioqueños quienes ascienden a la liga profesional del fútbol en Colombia

Llaneros Fútbol Club retorna este lunes luego de empatar la noche del domingo sin goles con Leones Itagüí.

El resultado dejó sin opción de ascenso a los dirigidos por el técnico Jairo Patiño que requerían ganar para mantener una esperanza en el paso a la máxima división del rentado profesional colombiano.

En medio de un sonoro aplauso miles de aficionados antioqueños despidieron a Llaneros del estadio Ditaires del municipio de Itagüí.

Con un triunfo y dos derrotas la Selección Meta terminó la fase eliminatoria del campeonato nacional de fútbol de salón masculino júnior

El quinteto de este departamento derrotó a Cundinamarca por 4 goles a 0 en el último partido del evento disputado en Florencia.

La Selección Meta sumó dos puntos que no le alcanzaron para clasificar a la segunda instancia del certamen interligas del también llamado microfútbol.

Siete medallas aportaron deportistas oriundos del Meta en la victoria de Colombia en los Juegos Bolivarianos

El pesista Freddy Andrés Renteria ganó tres preseas de oro en la división de más de 105 kilógramos y el de igual manera halterofilista Bryan Santiago Rodallegas obtuvo una de oro y de plata en la categoría de 77 kilogramos.

Por su lado el baloncetista Héctor Alejandro Martínez integró el seleccionado nacional campeón y medallista de oro de la justa deportiva bolivariana.