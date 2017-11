RCN Noticias del Meta

TITULARES

Un duro y sentido reclamo hizo María Luz González presidenta de la Junta Administradora Local del corregimiento de Servitá al alcalde Wilmar Barbosa Rozo, a la gobernadora Marcela Amaya García y al INVIAS por las dificultades que enfrentan por cuenta de los derrumbes y el taponamiento definitivo de la vía antigua al Llano la cual dejó a 35 familias sin vivienda y sin comunicación con el resto del municipio. Dijo la líder comunal que ante el abandono y la apatía de los gobiernos pareciera que Servitá y sus necesidades no existieran. Hizo un enérgico llamado a la sociedad villavicense para que presionen una pronto solución a sus problemas. Pidió que ojalá no se vaya a registrar una tragedia en la zona donde tantas veces se ha advertido. El paso por la antigua vía al Llano está cerrado desde el viernes en la noche cuando 8 derrumbes acabaron con la bancada definitivamente. El director regional del INVÍAS no sabe cuándo ni cómo se dará nuevamente paso. Los vehículos de carga pesada y las motocicletas están pasando por los túneles nuevos de Bijagual y Buenavista dijo Fernando Castillo jefe de operaciones de COVIANDES

Fue elegido como nuevo presidente de la junta de la Camara de Comercio de Villavicencio el arquitecto William Romero Torres, luego de que Asdruval Castro renunciara por múltiples ocupaciones y postularon a Romero Torres quien salío elegido por 8 votos en la reunión mensual que se cumplió este 27 de noviembre. El actual presidente del partido de la U en el Meta William Romero funge como representante del Gobierno Nacional ante la junta y se recuerda como secretario de Planeación del ex gobernador Darío Vásquez Sanchez. En los últimos años se reconoce por su amplia cercanía con la senadora Maritza Martínez y la casa política del ex gobernador Luis Carlos Torres Rueda

Revolcón en el directorio departamental Conservador en el Meta el cual quedó integrado de manera transicional por el diputado Héctor Fabio Vélez, Víctor Delio Sánchez, Marcos Basto, Benjamín Pardo, Edilberto Baquero, Francisco Villamil, María Luisa Roa entre otros quienes deberán orientar el partido azul pensando en las elecciones de Congreso de 2018. Este directorio departamental del partido Conservador deberá conformar los directorios municipales y definir las posibles listas a Cámara de Representantes y Senado de la República dijo Marcos Bastos uno de los nuevos directivos

Hoy se podría llevar a cabo la audiencia en el Tribunal Superior de Bogota, para resolver la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que mantiene en la cárcel la Picota al magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio Alcibiades Vargas Bautista, quien argumenta en su petición de revocatoria, el derecho a la igualdad en el sentido de que se le dé el mismo tratamiento que se le dio a los también magistrado Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Diaz a quienes no se les impuso medida de aseguramiento y se encuentran libres pese a estar involucrados en el mismo caso de presunta corrupción en la justicia del Meta

Hoy en el juzgado primero penal con función de control de garantías de Villavicencio continuará la audiencia en la que se definirá la solicitud de medida de aseguramiento contra los 17 funcionarios y ex funcionarios de Mapiripán por presunta corrupción. Hoy se definirá si el ex alcalde Jorge Iván Duque Lenis y el contratista Alejandro Arias van a la cárcel y los restantes 15 quedan bajo detención domiciliaria por solicitud de la fiscalía

Se normalizó el suministro de agua potable en la ciudad dijo el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), Jaime Jiménez Garavito quien confirmó que ya fue superada la emergencia que se presentó el fin de semana en la zona de la bocatoma de la quebrada La Honda debido a varios deslizamientos por el invierno. “El problema en la bocatoma ya se solucionó y en todos los sectores de la ciudad ya está llegando el agua”, aseguró el funcionario

Las seis principales estaciones petroleras de Ecopetrol en el Meta afrontarán el paro departamental que inició la USO desde este 28 de noviembre. Estarán afectados con la protesta las locaciones de Apiay de Villavicencio, Campo Rubiales de Puerto Gaitán, en Acacias en estación Chichimene y estación Acacias, en Castilla La Nueva en estación San Fernando y las estaciones Castilla

En una balacera en Acacías Meta fueron asesinados 4 jóvenes y dos más quedaron heridos, quienes se encuentran fuera de peligro luego de ser atendidos en centros asistenciales confirmó el comandante de la Policía Metropolitana el coronel José Antonio González Fariñas. Según él coronel las personas muertas estaban consumiendo alucinógenos en un puente del río Acaciítas del barrio Mancera cuando fueron atacados por dos hombres fuertemente armados. Por estos hechos fueron capturados dos sujetos al parecer responsables de los 4 asesinatos y quienes ya están a disposición de la Fiscalía. Las personas fallecidas fueron identificadas como: Dávidson Stiven Medina Mosquera, de 22 años, Óscar Eduardo Rodríguez Tapasco de 22 años, Rafael Alfonso Torres Vargas de 17 años y una persona de sexo masculino que no ha sido identificada. Los heridos son Nelson David Duran Camargo de 21 años y Julián David Bermúdez Vivas de 18 años. Los uniformados lograron aprehender a un adolescente y capturar a un hombre, quienes al parecer serían responsables de arremeter contra la integridad física de estas cuatro personas. Al sitio acudieron Unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJÍN, para la recolección de indicios y el levantamiento de los cuerpos

Un grupo de ex guerrilleros de las FARC asentados en la zona de reincorporación de Charras en San José del Guaviare advirtieron que se van del lugar porque se cansaron de aguantar necesidades y de no tener satisfechos sus necesidades básicas como servicio de energía, agua potable y salud para los ex combatientes. Las comandancias del hoy grupo político de las FARC confirmaron las precarias condiciones en las que se encuentran en Charras

En San José del Guaviare fueron capturados por el Ejército Nacional dos sujetos del Grupo Armado Organizado residual frente primero que extorsionaban a ganaderos de la región

DEPORTES

A evaluación del cuerpo técnico y la directiva entra la campaña realizada por Llaneros Fútbol Club, luego de la eliminación del equipo de la Gran Final del Torneo Águila

Tras un periodo de descanso, el grupo de jugadores retornará a prácticas previo a la entrada al periodo vacacional de diciembre.

Héctor Mateus Samper, presidente de Llaneros Fútbol Club, dijo sentirse complacido con el trabajo realizado por el entrenador del cuadro llanerista, Jairo Patiño.

Cristián Camilo Serrano partirá hoy martes como el mejor de los ciclistas metenses que compiten en la Vuelta a Chiriquí con sede en Panamá

El representante del equipo Coldeportes Zenú es octavo en la clasificación general individual a diferencia de 2 minutos y 43 segundos del líder Carlos Samudio.

Para la fracción de dar por terminada la competencia el pedalista también del Meta y de Bicicletas Strongman, Omar Alberto Mendoza, saldrá siendo noveno a 3 minutos y 33 segundos.

Faiver Yusti se convirtió en el mejor clasificado de los deportistas del Meta que representado a Colombia, participaron en el Campeonato Mundial de Jiu Jitsu

El competidor que recientemente ganó medalla de plata en el panamericano celebrado en México, se ubicó quinto por equipos en la modalidad de figthing en el certamen mundialista que tuvo lugar en Bogotá.

El seleccionado colombiano que orientó el técnico de la liga del Meta, Omar Nagles, conquistó una presea de plata y 10 de bronce en el evento que reunió a jiu jitstas de 40 países.