RCN Noticias del Meta

TITULARES

El representante legal de Grúas T&A de Acacías José Ángel Gómez confirmó que su empresa sí es la que menciona el fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez en el escándalo de corrupción de la firma Surcolombiana, denunciada por vender tamales a 30 mil pesos para los estudiantes de Bucaramanga. Dijo que los mencionan porque supuestamente su asociación le prestó un suministro de tamales por el valor de 30 millones de pesos, lo cual dice “es falso de toda falsedad”, dado que su empresa nunca fue creada para temas que tengan que ver con culinaria y mucho menos con la fabricación de tamales. “Es más ni siquiera sabía que existía la susodicha empresa Surcolombiana”, exclama José Angel Gómez quien ratifica que: “no, no y no vendo tamales, mi profesión es la de operador de grúas nada de venta de tamales…”. Confirmó que hace algo más de dos meses rindió una indagatoria ante la Fiscalía aquí en de Acacias

Hoy a las 3 de tarde se definirá en el juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio la solicitud de restitución de la medida de aseguramiento que mantiene en la cárcel a la ex secretaria Jurídica de la Gobernación del Meta Luz Estela Casasfranco, por detención domiciliaria mientras se avanza en su juicio por el presunto caso de corrupción en LlanoPetrol y la cacareada Refinería para el Meta. Hoy mismo también se definirá la permanencia en la cárcel la Picota del ex gerente de LlanoPetrol Ricardo Rodríguez Henao. En la cárcel seguirá por ahora Hernando Martínez Aguilera mientras que Jairo Ivan Frías Carreño ya goza de detección domiciliaria en Villavicencio

Luego de que se sustentó la no imposición de la medida de aseguramiento contra los 17 de Mapiripán por parte de la bancada de la defensa, con elementos materiales probatorios recaudados tanto por la Fiscalía y la defensa, la audiencia se aplazó y se anunció que se reanudará mañana jueves a las 2 de la tarde para escuchar la decisión del juez primero penal con función de Control de Garantías de imponer o no la medida de aseguramiento intramuros contra el ex alcalde Jorge Iván Duque Lenis y su contratista, así como la medida de detención domiciliaria contra los restantes 15 incluyendo el actual alcalde de Mapiripán Alexander Mejía

Hoy en la mañana se reanudará la audiencia pública en la Procuraduría Provincial de Villavicencio donde se investiga a los 15 concejales de Acacias por las presuntas irregularidades disciplinarias en la elección de la secretaria para 2017 y en la reforma del reglamento interno. Hoy la audiencia será para escuchar el fallo de la Procuradora Johana Agudelo

Se posesionó como director en Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura el ex alcalde de Granada y ex gerente de Villavivienda William Reinoso Rodríguez, quien es de profesión ingeniero industrial y que llega al Ministerio por solicitud del mismo jefe de la cartera Juan Guillermo Zuluaga Cardona. Según Reinoso Rodríguez desde este cargo se lideran los programas de vivienda rural y educación para la formación de jóvenes rurales en todo el país.

También se fueron a trabajar al Ministerio de Agricultura como asesores del despacho el coronel en retiro Germán Eduardo Ayala, Luis Carlos Londoño, Héctor Andrés Castro, Julio Romero y llegará en los siguientes días el ex secretario de Prensa de la Alcaldía César Cifuentes como asesor de comunicaciones del Ministerio. De esta manera empiezan a llegar al Ministerio de Agricultura las cuotas de las casas políticas que apoyaron a Zuluaga Cardona para llegar a este cargo nacional

Porque no lo eligieron las mayorías tumbaron la elección de Contralor de Villavicencio Edgar Ivan Balcázar Mayorga. El Consejo de Estado revocó la sentencia que había negado las pretensiones del demandante Yeiner Fair Cortés Garzón y declaró la nulidad de lo hecho en el Concejo de la capital del Meta. Óscar Alejo presidente del Concejo confirmó que fue notificado con el fallo del Consejo de Estado y dijo que la oficina jurídica de la corporación inició la revisión del fallo para saber exactamente qué se debe hacer a partir de hora. Balcazar Mayorga también tiene otra dos demandas, entre ellas por presuntamente estar inhabilitado para ejercer el cargo tras haberse hecho elegir luego de haber sido funcionario en la Contraloría del Meta y la otra por no haberse elegido al primero del concurso convocado por la corporación. Por una de estas dos demandas y como medida cautelar Edgar Ivan Balcazar Mayorga está actualmente suspendido del cargo y en su reemplazo de manera encargada está Luisa Fernanda Alonso Balaguera

El juez Gabriel Rey es el magistrado encargado para ocupar el cargo que dejó en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio Octavio Augusto Tejeiro Duque, quien se posesionó como nuevo magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia

Jorge Parrado fue reelegido como nuevo secretario de la Asamblea del Meta. El profesional repetirá periodo en el 2018 luego de imponerse con 8 votos sobre tres que alcanzó Jazmín de Armas quien buscó regresar al cargo y no le alcanzó el apoyo. Jorge Parrado trabajará con la presidencia de José Manuel Sandoval en 2018

El Ministro del Transporte Germán Cardona solicitó oficialmente a Coviandes el tránsito por los túneles de de Bijagual y Buenavista mientras se supera la emergencia que mantiene cerrada la antigua vía al Llano confirmó el director regional de la entidad Jaime Andrés León

Cormacarena atendió contingencia presentada por derrame de ACPM, que se registró en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá, luego de que un tractocamión se volcará en el kilometro 48 sector puente la Balsa, municipio de Guayabetal. A esta hora el paso es normal por el sector confirmó COVIANDES

Tras la nueva alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por la confirmación de un brote de sarampión en Venezuela, se determinó que este fin de semana se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación en Villavicencio este sábado 2 y domingo 3 de diciembre

Se realizó ceremonia de graduación que se realizó en el Centro Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, en la cual 13 reclusos vieron cumplido su sueño de graduarse como bachilleres

A 5 aumentó el número de víctimas de la masacre presentada en el municipio de Acacías. El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio José Antonio González Fariñas confirmó que fueron legalizadas las capturas de los dos sujetos que serían los responsables de este hecho.

La policía Metropolitana de Villavicencio a través de la Seccional de tránsito y transporte logró la captura de 5 personas en los departamentos de Tolima, Meta, Cundinamarca y Valle del Cauca integrantes de la banda delincuencial “Los Motoristas” quienes delinquían bajo la modalidad de hurto a mercancía sobre el eje vial Bogotá – Villavicencio, por los delitos de hurto agravado y continuado, concierto para delinquir y falsa denuncia

El ejército continúa ofensiva contra las disidencias de las Farc. En el Guaviare y Sur del Meta, se realizan operativos y bombarderos contra estas estructuras. El hecho dejó la captura de uno de sus integrantes y la incautación de abundante material de guerra

En estado de emergencia se declararon los ex combatientes de las FARC asentados en el espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Marco Aurelio Buendía, ubicado en Charras, corregimiento del Municipio de San José del Guaviare, por la difícil situación que enfrentan por abandono del Gobierno según denuncian

DEPORTES

Medalla de plata ganó el deportista metense Martín Santiago Baquero en el campeonato Invitacional navideño que se hace en República Dominicana

El competidor villavicense participó en la categoría de 15 a 17 años, división de 54 kilogramos, en el evento que tiene lugar en Santo Domingo.

Es la primera vez que Martín Santiago Baquero logra una presea integrando una Selección de Colombia.

Jornada de integración tuvieron el martes los jugadores de Llaneros Fútbol Club en una finca cercana a la capital del Departamento del Meta

Los integrantes de la plantilla compartieron tras ser invitados a un almuerzo como reconocimiento a la buena campaña realizada en el Torneo Águila.

Al tiempo que se evalúa a nivel técnico y directivo la actuación lograda en la temporada, también comienza a proyectarse el Llaneros Fútbol Club modelo 2018.

Cristián Camilo Serrano fue el mejor de los pedalistas de la liga del Meta que por sus equipos corrieron la Vuelta a Chiriquí terminada el martes en Panamá

El pedalista de la escuadra Coldeportes Zenú ocupó la octava posición de la clasificación general individual de la carrera ciclística centroamericana.

Por su parte, Omar Alberto Mendoza del equipo Bicicletas Strongman Formesan finalizó en la novena casilla de uno de los últimos eventos del pedalismo por etapas que va poniendo fin a la temporada internacional.

El ciclista boyacense adscrito a la liga del Meta Jonathan Paredes fue uno de los siete competidores que dieron positivo en el control al dopaje en la pasada Vuelta a Colombia

El pedalista corrió el máximo evento en cuanto a carreras de ruta del país con el equipo de la Empresa Electrificadora de Boyacá, EBSA.

Jonathan Paredes, quien nunca ha residido en territorio metense, está vinculado desde hace varios años a la rectora asociada del ciclismo en este departamento.