RCN Noticias del Meta

TITULARES

A las 9 de la mañana de hoy 30 de noviembre en un juzgado con función de control de garantías de Paloquemao en Bogotá la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos y pedirá medida de aseguramiento intramuros por el delito de interés indebido en la celebración de contratos al contratista del MetaIván Alberto Pérez Gómez representante legal de MC Construcciones quien según el ente penal ganó licitaciones millonarias en las administraciones del ex gobernador Alan Jara Urzola y en la actual de Marcela Amaya García. Según el fiscal Néstor Humberto Martínez el mayor número de contratos entregados a Pérez Gómez fueron adjudicados por la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM), por EDESA y la Secretaría de Vivienda, según informe de la Auditoría General de la República en el que se asegura que la empresa MC logró acceder a millonarias licitaciones a través de 17 uniones temporales y dos contratos directos, entre ellos uno por 82.382 millones de pesos para las primeras etapas de las dobles calzadas en las vías Villavicencio-Puerto López y Fundadores Ciudad Porfía. A la audiencia en Bogotá también deberán asistir hoy Juan José Casasfranco gerente del AIM y los representantes de la Unión Temporal Dobles Calzadas Mauricio Mejía Hoyos y Ana Elvia Carranza. Otras 8 personas más también recibirán imputación

Les negaron la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento intramuros por detención domiciliaria a la ex secretaria jurídica de la Gobernación del Meta Luz Estela Casasfranco y al ex gerente de LlanoPetrol Ricardo Rodríguez Henao solicitado por la defensa ante el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías. Ante la negativa del juez los apoderados de los dos enjuiciados apelaron la decisión del juez quien acogió la argumentación de la Fiscalía anticorrupción y los mantuvo en la cárcel la Picota y el Buen Pastor. Por ahora el único de los cuatro investigados por presunta corrupción en LlanoPetrol empresa que iba a construir la Refinería para el Meta, es el rector titular de la UNILLANOS Jairo Ivan Frías Carreño. Con la negación del juzgado

Luego de que se sustentó la no imposición de la medida de aseguramiento contra los 17 de Mapiripán por parte de la bancada de la defensa, con elementos materiales probatorios recaudados tanto por la Fiscalía y la defensa, la audiencia se aplazó y se anunció que se reanudará hoy jueves a las 2 de la tarde para escuchar la decisión del juez primero penal con función de Control de Garantías de imponer o no la medida de aseguramiento intramuros contra el ex alcalde Jorge Iván Duque Lenis y su contratista, así como la medida de detención domiciliaria contra los restantes 15 incluyendo el actual alcalde de Mapiripán Alexander Mejía

Mientras que en 2016 el departamento del Meta pagó 3.136 millones de pesos, producto de 12 sentencias judiciales falladas en su contra, en este 2017 solo se desembolsaron 162 millones de pesos en cinco sentencias. Según la Secretaría Jurídica esto representa la defensa de 2.974 millones de pesos del erario, en tanto que se busca la recuperación de otros 18.000 millones de pesos por demandas del departamento, por acciones de repetición, nulidades e incumplimientos de contratos

Autorizaron al alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa Rozo para realizar la cesión a título gratuito de los bienes fiscales ocupados con vivienda de interés social

Hoy termina el último periodo de 2017 de sesiones ordinarias en la Asamblea del Meta y el Concejo de Villavicencio, donde seguirán trabajado bajo la figura de la prórroga para terminar de debatir los proyectos de acuerdo que no alcanzaron a sacar adelante los 19 concejales de la capital del Meta. No se descarta la citación a sesiones extraordinarias en la dos corporaciones antes de que termine este año

A vendettas entre microtraficantes atribuyen las autoridades del Meta la balacera que dejó 5 muertos en Acacias esta semana, todos jóvenes entre 18 y 22 años de edad. Gerardo León Macera secretario de Gobierno del Meta confirmó que fueron enviados a la Cárcel los dos sujetos capturados por su presunto vínculo con este múltiple asesinato que inicialmente ocasionó la muerte a cuatro jóvenes y posteriormente a uno más que había quedado herido. Dijo el funcionario que en consejo de seguridad el alcalde de Acacías Víctor Orlando Gutiérrez advirtió sobre las dificultades que tiene en materia de seguridad en su municipio pese al accionar de la Policía Metropolitana

Presentaron el plan de seguridad para la época de fin de año que incluye una fuerte campaña en contra de la venta y uso de pólvora para evitar personas quemadas en estas fechas. Aquien sea sorprendido fabricando artículos pirotécnicos, incurrirá en una sanción de 2 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o la mitad si distribuye o comercializa estos artículos; mientras que los adultos que permitan o induzcan a niños a manipular pólvora se les impondrá una sanción civil, consistente en la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencias que beneficien a la comunidad

Andrea Díaz secretaria de Salud de Villavicencio confirmó que tras la nueva alerta por un brote de sarampión en Venezuela, este fin de semana se realizará una nueva jornada de vacunación en Villavicencio el sábado 2 y domingo 3 de diciembre

Como un ‘Bosque de Fantasía’ se verá Villavicencio en la temporada navideña. Consiste en la instalación de bombillas, luces, reflectores, diversas figuras de flora y manguera iluminada en sitios como las glorietas de La Grama, Postobón, la Séptima Brigada del Ejército y en la del monumento a Las Arpas, al igual que en el parque Los Fundadores, el edificio de la Alcaldía y la alameda de la avenida 40

Hoy se realizará el Primer Foro Agroindustrial del Ariari “De cara a la sostenibilidad regional”. La agroindustria, la transformación y los avances tecnológicos que se encuentran a la vanguardia de la producción agrícola, estarán en el foro que se efectuará en Granada- Meta

Sigue cerrada la antigua vía Bogotá Villavicencio donde el INVÍAS intenta con maquinaria y operarios remover los 8 derrumbes que cayeron el fin de semana anterior y que se llevaron parte de la bancada en el kilómetro 84 en el sector de Servitá

DEPORTES

La Selección Meta venció a Risaralda por 9 goles a 0 en la segunda fecha del Campeonato Nacional de Escuelas de Formación de Fútbol de Salón

En el festival que se desarrolla en el municipio de Viterbo, e equipo metense que venía de perder por 1 a 4 anotaciones frente al quinteto del anfitrión, Caldas.

La Selección Meta buscará ganar y llegar a 4 puntos en el grupo A, cuando rivalice ante el representativo de Quindío.

Anderson Angulo se constituyó en el primer jugador en comunicarle a Llaneros Fútbol Club que no renovará su contrato para la temporada 2018

En carta dirigida a la presidencia el defensor central manifestó no estar en disposición de continuar con el equipo llanerista en la nueva temporada del fútbol profesional colombiano.

Anderson Angulo como varios de los integrantes de Llaneros son pretendidos por otros equipos ante el buen desempeño mostrado en el 2017.

Los clubes Coral Fish y Congente están registrados cada uno con un deportista para tomar parte en el Campeonato Nacional Interclubes de Natación Juvenil II y Mayores

Otros clubes metenses están pendientes de inscribirse y hacerlo con el nombre de los competidores para el evento a realizarse a mediados de diciembre en Palmira, Valle del Cauca.

Junto al campeonato nacional interligas, el nacional interclubes son los dos certámenes más importantes del calendario de la Federación Colombiana de Natación.